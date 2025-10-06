X!

Poliitikute hinnangul võiks riigieelarve olla arusaadavam

Riigikogu komisjonid arutasid esmaspäeval järgmise aasta riigieelarvet, mis on teisipäeval suures saalis esimesel lugemisel. Koalitsioonipoliitikud ütlevad, et on kursis pigem konkreetsete teemadega kui kogu eelarvega.

Rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd on riigieelarve järjehoidjatega teemade kaupa süstematiseerinud ning omapoolsed märkused juurde lisanud. Sõerd ütles, et parema ülevaate saamiseks heidab ta pilgu ka eelmise aasta eelarvesse. Tema sõnul võiks eelarve olla arusaadavam.

"Riigikogule esitamiseks peaks ikkagi olema eelarve klassikalisel ehk kuluressursi põhise eelarve kujul, kus on näha kellele, milleks ja kui palju raha eraldati ja kogu see tegevuspõhine käsitlus võib olla eraldi analüütiline materjal - kes tahab, see uurib," ütles Sõerd.

Sotsiaalkomisjoni liikmel Irja Lutsaril on kaasas riigieelarve sotsiaalministeeriumi valdkond, millele tema keskendub. Lutsari sõnul on eelarvest keeruline selget pilti saada.

"Teatud kohtades tekib mul ka küsimus, et kas tõesti nii vähese rahaga saab nii suure asja ära lahendada ja siis selgub, et tegelikult nii vähese rahaga nii suurt asja üldse lahendada ei saa, aga selle asja lahendamiseks tuleb raha veel siit, teisest ja kolmandast kohast selle sama eelarve sees," sõnas Lutsar.

Rahanduskomisjon on eelarvet korduvalt arutanud. Komisjoni esimees Annely Akkermann ütles, et eelarve on muutunud arusaadavamaks.

"Põhimõtteliselt on eelarves mõlemat vaadet nii tegevuspõhist kui ka kulude põhist, et majandus ja tööjõukulud on lahti toodud ja muidugi investeeringud," lausus Akkermann.

Sõerd ütles, et eelarvet annaks paremaks teha. Näiteks kärbete puhul oleks andnud suurema kokkuhoiu reformid, mis aga alles kavandamisel või edasi lükatud.

"Eelarve revisjonis - vähemalt järgmise aasta kontekstis - puuduvad konkreetsed tulemused, konkreetsed asjad, mida on kärbitud. Seal on küll põhjalikult kirjeldatud seda metoodikat, mida tehti ja aga tulemus... Tulemus on tagasihoidlik," sõnas Sõerd.

Koalitsioonifraktsioonidel on ilmselt kavas esitada eelarvele ka omapoolsed muudatused. Mis teemal, see esmaspäeval ei selgunud.

"Kindlasti mitte enne esimest lugemist, aga peale esimest lugemist võib see juhtuda, aga hetkel on võib-olla seda vara öelda. Seda ikka aeg-ajalt tuleb ette," ütles Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo.

"Koalitsioonifraktsioonid võtavad ühendust ministeeriumitega, et soovime näha ühte või teist muudatust ja küsivad, kas ministeerium võtab selle koostada, sest koalitsiooni ettepanekud tulevad rahandusministeeriumi vormi kaudu," sõnas Akkermann.

Riigieelarve esimene lugemine on homme.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

