X!

Tšehhi suursaadik Eestis: Babiši poliitika ei ole kindlasti venemeelne

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Pühapäeval toimusid Tšehhis parlamendivalimised, mille võitis endine peaminister Andrej Babiš. Tšehhi vabariigi suursaadik Eestis Zdeněk Beránek sõnas "Välisilmale" antud intervjuus, et Babiš ei ole venemeelne, nagu paljud kartsid ning peaminister jätkab siiski läänemeelselt riigi juhtimist.

Mitmetes Euroopa pealinnades vaadati pühapäevaseid Tšehhi valimisi murega, sest valimiste favoriit - miljardärist endine peaminister Andrej Babiš - on mõnes mõttes tüüpiline parempoolne populist, kes enne valimisi andis märku, et ta ei toeta Ukraina mürsualgatust ja kõrgemaid NATO kaitsekulusid. Babiš valimised ka võitis ning võidukõnes nimetas ta ennast siiski euroopameelseks.

"Tahame päästa Euroopa. Tahame võita järgmisi valimisi ning me oleme selgelt euroopameelsed ja NATO-meelsed loomulikult," ütles Babiš.

Valimisvõidu järel lubas ta parlamendi 200 kohast 80 anda enda ANO partei valdusse ja koalitsiooni soovitakse luua kohalike paremäärmuslaste ehk SPD ja autojuhtide erakonnaga. Senine peaminister Petr Fiala tunnistas kaotust, kuid lubas võidelda riigi läänemeelse tuleviku eest.

"Ühte asja tahan ma avalikkusele selgelt öelda: ükskõik, millises rollis, ei vannu ma alla võitluses populismi ja ekstremismiga. Ma ei anna selles võitluses alla. Ei anna alla võitluses selle riigi saatuse nimel. Kellelgi ei tasu karta, et ma astun tagasi või väsin ära. Olen terve elu harjunud vähemuse arvamust esindama, aga võitlen, et see riik jätkaks demokraatliku, vaba ja kindlalt Lääne osana. Võitlen selle eest ka meie laste ja lastelaste nimel," ütles Fiala.

Hiljuti Eestisse nimetatud Tšehhi vabariigi suursaadik Zdeněk Beránek kinnitas aga kindlameelselt, et riigi välispoliitika on 35 vabadusaasta jooksul säilinud samal kursil ning nii jääb see ka tulevikus.

"Andrej Babiš ei ole poliitikas uustulnuk. Ta oli peaminister ka aastatel 2007-2021 ja tema valitsus polnud kindlasti venemeelne. Võin teile näite tuua. Ta saatis Prahast välja 12 Venemaa diplomaati, kui selgus, et GRU korraldas Vrbetice moonalao rünnaku 2014. aastal. See on üks näide. Tema valitsuse all on kaitsekulud läinud üles, ta külastas Eestit peaministrina, kui meie hävituslennukid osalesid Balti riikide õhuturbe missioonil. Lihtsalt näited, miks ma ütlen, et välispoliitika on väga läänemeelne ja baltimeelne ning kindlasti mitte venemeelne," sõnas Beránek.

Seda, et Euroopa Liidus võib töö keeruliseks minna, Beránek siiski servapidi möönab.

"Ühelt poolt ta väidab, et on väga euroopameelne ja NATO-meelne, nagu ka tema erakond. Samal ajal ta kritiseerib, mis on üsna tavaline, erinevaid Euroopa Liidu poliitilisi algatusi, mille vastu ta lubab olla, aga see ei tee temast venemeelset poliitikut," ütles Beránek.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm"

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:13

Tallinnas selgitati välja Eesti meistrid klassikalises jõutõstmises

22:46

Ukraina ja Leedu riigijuhid arutasid ühist relvatootmist

22:44

ETV spordisaade, 6. oktoober

22:34

Tiidemann: Lõuna-Euroopal on hirm, et kogu EL-i kaitseraha suunatakse itta

22:19

Randväli püstitas ka lühemal distantsil Eesti noorte ja juunioride rekordi

22:09

ERR Washingtonis: USA valitsus ei jõua eelarve eelnõu osas kokkuleppele

22:07

ERR Ukrainas: ettevõtted toodavad nii palju droone, et varustavad ka Euroopat

22:02

Tšehhi suursaadik Eestis: Babiši poliitika ei ole kindlasti venemeelne

21:51

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

21:51

Alev: tuleb hooaja algusest heas vormis olla, et kümne hulka sõita Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:54

Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

11:02

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

11:56

Suuremad meediaväljaanded keerasid oma arhiivi Digaris avalikkuse eest lukku

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

16:01

Prantsusmaa uus peaminister astus tagasi Uuendatud

07:11

Meedia andmeil püüti Süüria endist diktaatorit Venemaal mürgitada

05.10

Sõja 1320. päev: Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

15:11

Teisipäeval on elektri börsihinnas suured hüpped Uuendatud

06:09

Naisi hakatakse geeniandmetest lähtuvalt rinnavähi kontrolli kutsuma

12:43

Slava Ukraini otsustas Lehtme vastu hagi esitamata jätta

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

23:13

Tallinnas selgitati välja Eesti meistrid klassikalises jõutõstmises

22:44

ETV spordisaade, 6. oktoober

22:19

Randväli püstitas ka lühemal distantsil Eesti noorte ja juunioride rekordi

21:51

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

loe: kultuur

19:06

Just Filmil esilinastub lühidokk "Kõik teevad kõike valesti"

18:59

Oktoobris avab uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu

18:55

Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

18:54

Mängufilm "Uus raha" uurib läbi huumoriprisma rahapsühholoogiat

loe: eeter

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

13:58

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

12:56

"Terevisioonis" valmisid eestimaisest bataadist maitsvad gnocchi'd

09:24

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (06.10.2025 18:00:00)

18:00

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

17:50

Korrakaitseseaduse muutmise eelnõus tekitab segadust kogunemise piiramine

16:40

Rahapesu risk on Eestis mõnes sektoris kasvanud

15:20

Gaza läbirääkimistel on hulk lahtisi otsi

15:20

Raadiouudised (06.10.2025 15:00:00)

14:35

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

12:25

Raadiouudised (06.10.2025 12:00:00)

11:25

Andres Sutt soovib sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

09:55

Valmiv seadus laseb geeniandmeid tervishoius kasutada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo