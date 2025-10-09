X!

Reuters: Trump ja Stubb sõlmivad eeldatavasti jäälõhkujate lepingu

Välismaa
Jäälõhkuja Soomes
Jäälõhkuja Soomes Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/David Keyton
Välismaa

USA president Donald Trump ja Soome president Alexander Stubb kohtuvad neljapäeval Valges Majas, et heaks kiita lepe, mille järgi ostab USA rannavalve Soome laevatehastelt kuni neli jäälõhkujat, kirjutab Reuters.

Trump on korduvalt rõhutanud, et Ühendriigid peaksid hankima kuni 40 uut jäälõhkujat, et tugevdada USA riiklikku julgeolekut Arktikas ning tõkestada Hiina ja Venemaa kasvavat mõju.

Valge Maja ametniku sõnul allkirjastab Trump Soomega kokkuleppe, mille järgi ehitatakse Soome laevatehastes neli jäälõhkujat. Seejärel kasutab USA Soome kogemust, et ehitada kuni seitse uut jäälõhkujat.

Ametniku sõnul on oodata, et 11 uut lõhkujat maksavad kokku umbes 6,1 miljardit dollarit.

Eesmärk on, et esimene jäälõhkuja tarnitakse aastaks 2028. Ametniku sõnul tooksid kokkulepped Ühendriikide merendustööstusele miljardeid dollareid uusi investeeringuid ning looksid tuhandeid töökohti.

Praegu kuulub USA rannavalve polaarlaevastikku ainult kaks töökorras jäälõhkujat, märkis ametnik.

Soome president Stubb kinnitas sotsiaalmeedias, et kohtumise eesmärk on jäälõhkujate kokkuleppe allkirjastamine.

"USA administratsioon on pidanud läbirääkimisi otse ettevõtetega. On suurepärane, et Soome ekspertiisi usaldatakse. Koostöö on kasulik nii Soomele kui ka Ameerika Ühendriikidele. Leppe sõlmimine ei oleks olnud võimalik ilma president Trumpita," märkis Stubb.

Soome on maailma juhtiv jäälõhkujate tootja. Umbes 80 protsenti olemasolevatest jäälõhkujatest on Soome ettevõtete poolt projekteeritud ja umbes 60 protsenti Soome laevatehastes ehitatud, teatas Soome valitsus eelmisel aastal.

Soome riigijuhid on juba pikka aega toetanud jäälõhkujate kokkulepet Ameerika Ühendriikidega, kuid varasemad katsed on olnud ebaõnnestunud Jonesi seaduse tõttu, mis eelistab USA merendustööstuses kodumaiseid ettevõtteid.

Trump ja Stubb arutavad tõenäoliselt ka Venemaa sõda Ukrainas. Trump püüdis kasutada oma isiklikku suhet Venemaa presidendi Vladimir Putiniga vaherahu saavutamiseks, kuid on nüüdseks tunnistanud, et on Putinis pettunud ning soovib Ukrainat rohkem aidata.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:42

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

15:27

Podoloog: jalanõusid tuleks ostma minna päeva teises pooles

15:25

Prognooside järgi algab gripiviiruse levik tänavu varem

15:25

Raadiouudised (09.10.2025 15:00:00)

15:17

Plaanitav seadusemuudatus tõotab lihtsustada elamule kasutusloa taotlemist

15:10

Iisrael ja Hamas nõustusid Trumpi rahuplaani esimese faasiga Uuendatud

15:09

Autotootjad nõuavad EL-i 2035. aasta sisepõlemismootorikeelu leevendamist

15:05

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

15:04

Kaer: Krasznahorkai apokalüptilisus leiab tänases maailmas palju vastukaja

14:56

E-rehkendusel osales rekordarv lahendajaid

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:11

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

12:50

Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

08.10

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

08.10

Sõja 1323. päev: Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

08.10

Eesti Panga hinnangul on juurdehindlus selgelt kasvanud, kaupmehed ei nõustu

08.10

TÜ kalasöömiskampaania tingimused tekitasid reklaamiagentuurides imestust

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

08.10

USA võimud vahistasid Los Angelese hiigelpõlengu süütamises kahtlustatava

15:10

Iisrael ja Hamas nõustusid Trumpi rahuplaani esimese faasiga Uuendatud

08.10

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

15:42

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

15:05

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

14:34

Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

13:59

Brittide olümpialootus jäi dopinguga vahele

loe: kultuur

15:04

Kaer: Krasznahorkai apokalüptilisus leiab tänases maailmas palju vastukaja

14:04

Nobeli kirjanduspreemia pälvis László Krasznahorkai Uuendatud

12:49

Euroopa filmiakadeemia elutööpreemia pälvib näitleja Liv Ullmann

11:26

Kaido Kirikmäe avaldas albumi "Tuli tuha all"

loe: eeter

15:27

Podoloog: jalanõusid tuleks ostma minna päeva teises pooles

14:02

Helga Surva: Hirvo on mind kogu elu pööraselt üllatanud

12:37

Videod: R2 minilaivide sügishooaja avas Säm koos Alika ja sõjaväeorkestriga

11:07

105-aastane endine õpetaja: oma juubelil teen külalistele alati etteütlust

Raadiouudised

13:20

Ilm on lähipäevil muutlik ja tuulisem

13:15

Euroopa Liidu võlakoorem ähvardab paisuda 900 miljardi euroni

13:15

Prantsusmaa poliitiline kriis süveneb

13:15

Riigikogu arutas Eesti majanduse tulevikku

12:30

Raadiouudised (09.10.2025 12:00:00)

10:40

Ilmateenistus lubab tänaseks vahelduva pilvisusega soojemat ilma

10:00

Soome president ja peaminister on visiidil Washingtonis

10:00

Iisrael ja Hamas nõustusid vaherahukava esimese etapiga

10:00

Tallinnas on puudus õpetajatest

09:25

Raadiouudised (09.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo