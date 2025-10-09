Reuters: Trump ja Stubb sõlmivad eeldatavasti jäälõhkujate lepingu

USA president Donald Trump ja Soome president Alexander Stubb kohtuvad neljapäeval Valges Majas, et heaks kiita lepe, mille järgi ostab USA rannavalve Soome laevatehastelt kuni neli jäälõhkujat, kirjutab Reuters.

Trump on korduvalt rõhutanud, et Ühendriigid peaksid hankima kuni 40 uut jäälõhkujat, et tugevdada USA riiklikku julgeolekut Arktikas ning tõkestada Hiina ja Venemaa kasvavat mõju.

Valge Maja ametniku sõnul allkirjastab Trump Soomega kokkuleppe, mille järgi ehitatakse Soome laevatehastes neli jäälõhkujat. Seejärel kasutab USA Soome kogemust, et ehitada kuni seitse uut jäälõhkujat.

Ametniku sõnul on oodata, et 11 uut lõhkujat maksavad kokku umbes 6,1 miljardit dollarit.

Eesmärk on, et esimene jäälõhkuja tarnitakse aastaks 2028. Ametniku sõnul tooksid kokkulepped Ühendriikide merendustööstusele miljardeid dollareid uusi investeeringuid ning looksid tuhandeid töökohti.

Praegu kuulub USA rannavalve polaarlaevastikku ainult kaks töökorras jäälõhkujat, märkis ametnik.

Soome president Stubb kinnitas sotsiaalmeedias, et kohtumise eesmärk on jäälõhkujate kokkuleppe allkirjastamine.

"USA administratsioon on pidanud läbirääkimisi otse ettevõtetega. On suurepärane, et Soome ekspertiisi usaldatakse. Koostöö on kasulik nii Soomele kui ka Ameerika Ühendriikidele. Leppe sõlmimine ei oleks olnud võimalik ilma president Trumpita," märkis Stubb.

Vierailen tänään Valkoisessa talossa @petteriorpo kanssa. Allekirjoitan @POTUS kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä.



Pöytäkirja luo pohjan kaupallisille sopimuksille Yhdysvaltain rannikkovartioston ja suomalaisyritysten välillä. 1/2 — Alexander Stubb (@alexstubb) October 9, 2025

Soome on maailma juhtiv jäälõhkujate tootja. Umbes 80 protsenti olemasolevatest jäälõhkujatest on Soome ettevõtete poolt projekteeritud ja umbes 60 protsenti Soome laevatehastes ehitatud, teatas Soome valitsus eelmisel aastal.

Soome riigijuhid on juba pikka aega toetanud jäälõhkujate kokkulepet Ameerika Ühendriikidega, kuid varasemad katsed on olnud ebaõnnestunud Jonesi seaduse tõttu, mis eelistab USA merendustööstuses kodumaiseid ettevõtteid.

Trump ja Stubb arutavad tõenäoliselt ka Venemaa sõda Ukrainas. Trump püüdis kasutada oma isiklikku suhet Venemaa presidendi Vladimir Putiniga vaherahu saavutamiseks, kuid on nüüdseks tunnistanud, et on Putinis pettunud ning soovib Ukrainat rohkem aidata.