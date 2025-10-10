X!

Gazas jõustus relvarahu

Välismaa
Iisraeli armee
Iisraeli armee Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Ilia Yefimovich
Välismaa

Iisraeli valitsus kiitis heaks Gaza relvarahu ja vangidevahetuse leppe Hamasiga ning reedel teatas juudiriigi kaitsevägi, et relvarahu hakkas kehtima. Iisraeli väed taanduvad uutele positsioonidele, mis peaks avama tee pantvangide vabastamiseks.

"Relvarahulepe jõustus kell 12.00," teatas Iisraeli kaitsevägi. Ka Iisraeli ja Araabia riikide ametnikud teatasid, et Iisraeli väed tõmbuvad tagasi varem kokkulepitud joontele. 

Äärmusrühmitus Hamas teatas, et alustab julgeolekujõudude paigutamist piirkondadesse, kust Iisraeli väed on tagasi tõmbunud. 

Vahendajad teatasid, et Iisraeli taandumine seab sisse relvarahu ja käivitab 72-tunnise perioodi pantvangide vabastamiseks. 

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iisraeli haiglad ja sõjaväelased valmistuvad pantvangide vastuvõtmiseks. Abiorganisatsioonid valmistuvad aga selleks, et Iisrael avab piiripunktid, mis võimaldaks humanitaarabi saatmist Gazasse. 

Iisrael ja Hamas nõustusid juba veidi varem Trumpi rahuplaani esimese faasiga. Kuigi nii iisraellased kui ka palestiinlased rõõmustasid pärast kokkuleppe väljakuulutamist, pole veel selge, kas relvarahu jääb püsima.

Trumpi administratsioon siiski loodab, et tegemist on esimese sammuga pikaajalise lahenduse suunas. See peaks hõlmama Hamasi desarmeerimist ning Gaza üle järelevalvet teostava tehnokraatliku valitsuse moodustamist.

Kaks USA kõrget ametnikku teatasid neljapäeval, et Ameerika Ühendriigid saadavad Gaza stabiilsuse tagamise ühise töörühma osana Iisraeli 200 sõdurit.

Ühe USA ametniku sõnul aitavad need väed jälgida relvarahu täitmist ja võimu võimalikku üleminekut tsiviilvalitsusele. Need väed toetavad ka humanitaarabi sujuvamat jõudmist Gazasse. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:35

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

15:35

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

15:34

Kaja Kallas vastuseks Merkelile: meie oleme kindlasti ajaloo õigel poolel

15:33

Lahkuv linnavalitsus Tallinna 2026. aasta eelarvet poliitiliselt ei aruta

15:30

Leedu meretuulepargi arendamise hange kukkus läbi

15:29

LA Dodgers jõudis vastasviskaja koleda eksimuse toel poolfinaali

15:29

Jaan Pehk: juubeliaastal tuletasin endale meelde, mis nimi mul passis on

15:20

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

15:07

Otse kell 16.10: president Karise ülevaade Arraiolose grupi kohtumisest

14:57

Esmakordselt Klassiku sarja võitnud Ränkel: õnneks pidasin lõpuni vastu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

14:27

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele Uuendatud

09.10

Putin tunnistas Venemaa rolli Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises

10:23

Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

09.10

Sõja 1324. päev: Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

09.10

Plaanitav seadusemuudatus tõotab lihtsustada elamule kasutusloa taotlemist

12:46

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

09:23

FT: NATO kaalub jõulisemat vastust Vene hübriidsõjale

09.10

Kunter Tätte: värske uuring paljastas, et kormoran on kasulik lind

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

15:29

LA Dodgers jõudis vastasviskaja koleda eksimuse toel poolfinaali

14:57

Esmakordselt Klassiku sarja võitnud Ränkel: õnneks pidasin lõpuni vastu

14:20

Rikberg jätkab Eesti meeste võrkpallikoondise peatreenerina

14:10

Maroko ja USA lülitasid tunamulluse poolfinaalpaari konkurentsist

loe: kultuur

14:49

Uue muusika reede: Florian Wahl, Maria Kallastu, Clicherik ja Mäx, Madonna jt

14:45

Galerii: teatritudengid toovad Tartu Uues Teatris lavale loo Ülo Soosterist

14:08

Martin Öövel ja Krister Kruusmaa: lukku pandud info ei teeni ühiskonda

13:57

Arvustus. La Rochefoucauld on aforismiklassik number üks

loe: eeter

13:37

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

Raadiouudised

12:50

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

09:55

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

09:55

Trump ja Stubb sõlmisid jäämurdjate ehitamise kokkuleppe

09:50

Vihmasadu eemaldub pärastlõunaks Ida-Eestisse

09:20

Raadiouudised (10.10.2025 09:00:00)

09.10

USA nõuab Euroopa Liidult rohereeglite lõdvendamist

09.10

Nobeli kirjanduspreemia sai Laszlo Krasznahorkai

09.10

Päevakaja (09.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo