Gazas jõustus relvarahu

Iisraeli valitsus kiitis heaks Gaza relvarahu ja vangidevahetuse leppe Hamasiga ning reedel teatas juudiriigi kaitsevägi, et relvarahu hakkas kehtima. Iisraeli väed taanduvad uutele positsioonidele, mis peaks avama tee pantvangide vabastamiseks.

"Relvarahulepe jõustus kell 12.00," teatas Iisraeli kaitsevägi. Ka Iisraeli ja Araabia riikide ametnikud teatasid, et Iisraeli väed tõmbuvad tagasi varem kokkulepitud joontele.

Äärmusrühmitus Hamas teatas, et alustab julgeolekujõudude paigutamist piirkondadesse, kust Iisraeli väed on tagasi tõmbunud.

Vahendajad teatasid, et Iisraeli taandumine seab sisse relvarahu ja käivitab 72-tunnise perioodi pantvangide vabastamiseks.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iisraeli haiglad ja sõjaväelased valmistuvad pantvangide vastuvõtmiseks. Abiorganisatsioonid valmistuvad aga selleks, et Iisrael avab piiripunktid, mis võimaldaks humanitaarabi saatmist Gazasse.

Iisrael ja Hamas nõustusid juba veidi varem Trumpi rahuplaani esimese faasiga. Kuigi nii iisraellased kui ka palestiinlased rõõmustasid pärast kokkuleppe väljakuulutamist, pole veel selge, kas relvarahu jääb püsima.

Trumpi administratsioon siiski loodab, et tegemist on esimese sammuga pikaajalise lahenduse suunas. See peaks hõlmama Hamasi desarmeerimist ning Gaza üle järelevalvet teostava tehnokraatliku valitsuse moodustamist.

Kaks USA kõrget ametnikku teatasid neljapäeval, et Ameerika Ühendriigid saadavad Gaza stabiilsuse tagamise ühise töörühma osana Iisraeli 200 sõdurit.

Ühe USA ametniku sõnul aitavad need väed jälgida relvarahu täitmist ja võimu võimalikku üleminekut tsiviilvalitsusele. Need väed toetavad ka humanitaarabi sujuvamat jõudmist Gazasse.