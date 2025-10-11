X!

Putin ja Trump vahetasid Ukraina pommitamise päeval meelitusi

Välismaa
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Autor/allikas: Scanpix/REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool
Välismaa

Päeval, mil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku raketi- ja droonirünnaku, vahetasid Vladimir Putin ja Donald Trump meelitusi Nobeli rahupreemia teemal, vahendas portaal Unian.

Venemaa diktaator esines kõnega, milles kritiseeris Nobeli komiteed ja kiitis Trumpi tema rahupüüdluste eest.

"Ma ei tea, kas praegune USA president väärib Nobeli preemiat või mitte, aga ta teeb palju keeruliste kriiside lahendamiseks, mis on kestnud aastaid, isegi aastakümneid," ütles Putin.

"Ukraina kriisi osas püüab ta siiralt seda teha. Kõige silmatorkavam näide on olukord Lähis-Idas. Kui meil õnnestub kõik, mille poole Donald on püüdnud, kõik, millest ta on rääkinud ja mida ta püüab teha, lõpule viia, on see ajalooline sündmus," lisas Putin.

USA president postitas oma lehele Truth Social video Putini kõnest ja kirjutas: "Aitäh, president Putin!"

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: BNS

