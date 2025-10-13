X!

Järgmisel aastal suunab riik teehoidu 100 miljonit eurot tänavusest rohkem

Majandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Majandus

Riik suunab teehoidu järgmisel aastal 100 miljonit eurot tänavusest rohkem. Nelja järgmise aasta teehoiukavaga jätkub neljarajaliste teede rajamine Tallinnast Pärnu ja Tartu suunal. Samas teede säilitamise rahastus on endiselt vajadusest kaks korda väiksem.

Põhimaanteede neljarajaliseks ehitamisse investeerib riik järgmisel aastal tänavusega võrreldes üle kahe korra rohkem ehk 128 miljonit eurot. Järgmistel aastatel valmib neljarajalisi lõike Tallinnast Pärnu suunal ligi 45 kilomeetrit ning Tartu suunal üle 20 kilomeetri. Viimasel alustakse töid Mäo–Imavere lõigul. Teehoiukavasse lisatakse ka Tartu põhjapoolne ümbersõit ning Keila lõunapoolne ümbersõit.

"Kui sel aastal teehoiukava maht on umbes 180 miljonit, siis järgmine aasta on umbes 100 miljonit rohkem ja selles mõttes on rõõm, et teehoiukava ja riigiteede rahastamise madalseis on pöördunud. Järgmiseks neljaks aastaks 2026-2029 võiks olla teehoiukavas maht lausa üle miljardi. See suvel kinnitatud teehoiukava oli pisut üle 900 miljoni, ei omanud täielikult riigieelarve strateegia katet ja tõepoolest rõõm on see, et sügisel see kate nendele objektidele on leitud," lausus transpordiameti strateegilise planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi.

Kruusateede tolmuvaba katte alla viimise eelarve kasvab järgmisel aastal tänavuselt kolmelt miljonilt eurolt 12 miljoni euroni. Rohkem vahendeid oleks vaja teede olukorra säilitamiseks.

"Seda säilitamiseks suunatud vahendite taset oleme suutnud hoida. Küll aga see tase võiks olla pisut kõrgem, sest viimasel paaril aastal see roopasügavuse ja defektide arvu näitajad on pööranud tõusule," ütles Lengi.

Taristuminister Kuldar Leisi sõnul aitas rahastust suurendada automaks ja selliseks see vähemalt praeguse valitsuse juures ka jääb.

"Põhi suurenemise allikas on mootorsõidukimaks ja keskmiselt aastas siis 85 miljonit euro on teede rahastuses raha juures. See läheb siis nii suurte 2+2 teede kui ka värske uudisena ka kruusatreede ümberehitusse tolmuvabaks," lausus Leis.

Järgmisel aastal peaks algama ka Saatse saapa ümberehitus. Taristuettevõtete liidu juht Tarmo Trei ütles, et teede arendamise rahastuse suurendamine on tervitatav, kuid säilitamise raha teehoiukavas piisavalt ei ole.

"Seal on keskeltläbi igaks järgnevaks neljaks aastaks eraldatud umbes 260 miljonit eurot, aga tegelik vajadus on läbi analüüsi hinnatud, et see peaks olema üle 500 miljoni. Säilitamine tähendab, et meie olemasolevad teed ja tänavad selles seisundis, mis nad on, säiliksid," ütles Eesti taristuehituse liidu tegevdirektor Tarmo Trei.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:44

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

19:34

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:30

Allikad: Zelenski kohtub reedel Valges Majas Trumpiga

19:13

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:53

Kuressaare Laurentiuse kiriku 25 aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule

18:43

Järgmisel aastal suunab riik teehoidu 100 miljonit eurot tänavusest rohkem

18:43

Galerii: Viljandis pandi nurgakivi järve äärde kerkivale spaahotellile

18:40

Viljandis asetati täna nurgakivi spaa- ja konverentsihotellile

18:40

Nädalavahetusel toimus Võrumaal avatud saunade nädalalõpp

18:40

Päevakaja (13.10.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:56

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

18:37

Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale Uuendatud

08:38

Arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega oli 5115 eurot

12:13

Hamas vabastas kõik 20 pantvangi Uuendatud

13:15

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

12.10

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

15:09

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Sõja 1327. päev: Zelenski kutsus Trumpi üles lõpetama Ukraina sõda Lähis-Ida eeskujul Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19:44

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

18:34

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

17:32

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

17:02

Prantsusmaa noortekoondis võõrustab Eestit tõeliste tippmängijatega

loe: kultuur

18:53

Kuressaare Laurentiuse kiriku 25 aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule

18:39

Galerii: akvarellikunstnikud avasid Raplas suure ülevaatenäituse

18:37

Märt Kivi: tänu Heino Parsile on eesti animatsioon väga ainulaadne

15:14

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

loe: eeter

15:01

Synne Valtri: mu esimene esinemine toimus nelja-aastaselt Keila rongis

13:52

ERR-i kanalid tähistavad Heino Parsi 100. sünniaastapäeva

13:45

ETV2 kultuurisügise avab "Plekktrumm"

13:40

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Getter Jaani

Raadiouudised

15:30

Raadiouudised (13.10.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (13.10.2025 12:00:00)

11:00

Äriturismi soodustava konverentsikeskuse jaoks riigil raha ei ole

10:55

Egiptuses algab Gaza-teemaline tippkohtumine

09:30

Raadiouudised (13.10.2025 09:00:00)

12.10

Põhja-Pärnumaa opositsioon soovib tühistada tuuleparkide eriplaneeringu

12.10

Ida-Viru sai 5 ja Lääne-Virumaa 15 uut kerksuskeskust

12.10

Eestis plaanitakse toidupakenditele lihtsamat tervislikkuse märgistust

12.10

Küberrünnakute ja hübriidohtude vastu aitab era- ja riigisektori koostöö

12.10

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo