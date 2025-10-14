X!

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

Eesti
Heidy Purga
Heidy Purga Autor/allikas: Rasmus Kooskora
Eesti

Kultuuriminister Heidy Purga (Reformierakond) viitas Delfi TV saates "Vilja küsib", et kuna kultuuriministeeriumi eelarvest makstav kultuuritöötajate miinimumpalk ei tööta enam ega tee kedagi õnnelikuks, kavatseb ta süsteemi järgmisel aastal ümber teha.

Purga ütles saates kultuuritöötajate palgaprobleemidest rääkides, et palkade maksmisel on olemuslik probleem, mis on tema hinnangul mingil hetkel välja mõeldud kultuuritöötaja miinimumpalk.

"Sellel hetkel oli seda vaja, et saada kultuuriministeeriumi eelarvesse juurde lisavahendeid. Tänaseks oleme olukorras, kus miinimumpalk enam ei tööta. Esiteks saavad miinimumi väga vähesed, juhid on teinud head tööd, sest palka saadakse üldjuhul rohkem kui miinimum," lausus minister.

Purga märkis, et fookus [kultuuriasutuste juhtidega kõneledes] nihkus üha rohkem sellele, et ärge andke üldse seda miinimumi, meil on vaja diferentseerimisfondi.

"Aga miinimumi on tarvis tõsta, sest meil on õpetajad, päästjad, politseinikud ees. Ma ütlen, järgmine kord, kui ma lähen [valitsusest kultuuritöötajatele] palka küsima, ma ei küsi miinimumi. Me muudame selle süsteemi ümber, sest sellisel moel kultuuri rahastamine ei tee kedagi õnnelikuks. Jah, ta aitab väheseid ja on toonud leevendust, aga olukorras, kus meil on kohustusi võetud rohkem, [ta ei tööta]," rääkis Purga.

ERR-ile ei soovinud minister oma kava selgitada. "Hetkel midagi kommenteerida veel ei ole, sest erinevad võimalused on kaalumisel," lausus Purga.

Saar: kaob ära kultuuritöötajate jõuõlg

Aastal 2015 kultuuritöötaja miinimumpalka jõuliselt tõstnud toonane kultuuriminister Indrek Saar (SDE) ütles, et väite "miinimpalk ei tööta enam" taust on see, et ministeerium pole piisavalt raha juurde saanud.

"Siis tuleb hakata uusi mõtteid ja vigureid välja mõtlema," sõnas Saar.

Saar meenutas, et kultuuritöötaja palgamiinimumi, millest töötajate tasustamisel joonduda, peeti vajalikuks juba paarkümmend aastat enne tema ametisseasumist.

"See oli selge ja mõistlik samm ja minul õnnestus ka valitsuselt saada raha selleks kätte. Võrreldes keskmise palgaga tõusis kultuuritöötajate palk märkimisväärselt. Kui kellelgi on paremad argumendid raha juurde saada, siis las ta tõestab neid tegudes," sõnas Saar.

"Kui miinimum kaotada, tekib küsimus, millest siis üldse [palgatõusul] lähtutakse. Võidakse küsida, miks palkadeks üldse nii palju raha peab andma. Raha juurde küsimist on poliitiliselt väga kerge ignoreerida, kui pole ette näidata arvutuslikku toetuspunkti," rääkis Saar võimalikest raskustest, mis võivad kultuuriministeeriumil riigieelarvest raha küsimisel tekkida.

Saar märkis, et konkreetse miinimumi kadumisel kaob ära ka töötajate jõuõlg. "Eks asutuste juhid võitlevad edasi oma eelarvete eest, aga palgasaajad, loojad, vaatavad, et raha tuleb küll juurde, aga ei saa aru, kas ka nende palk tõuseb," sõnas Saar.

Samuti pole töötajate koondumine ühise eesmärgi nimel enam nii lihtne, lausus Saar.

Kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavate kõrgharitud ja täiskoormusega töötavate töötajate miinimumpalga nõue kehtestati TALO ja kultuuriministeeriumi leppega 2001. aastal.

2026. aastal tõuseb kultuuritöötaja miinimumpalk 7,5 protsenti ehk 120 euro võrra: 1600 eurolt 1720 euroni. 

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:47

FSB süüdistab Hodorkovskit ja teisi dissidente võimuhaaramise vandenõus

16:46

Mannetu Rootsi vabastas taanlasest peatreeneri ametist

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

16:04

Malõgina piirdus üksikmängus avaringiga

15:46

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

15:25

Raadiouudised (14.10.2025 15:00:00)

15:25

Saksamaa tööstustoodang langes 2005. aasta tasemele

15:24

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

15:22

EBU lükkab Eurovisiooni teemalise arutelu detsembrisse

15:21

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.10

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

06:33

Tallinna-Tartu rongid hakkavad tuleval nädalal taas kiiremini sõitma

13.10

Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

13.10

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

10:18

Finnair pidi istmete puhastamise tõttu tühistama kümneid lende

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

11:19

Swedbank ei arvesta enam peretoetusi kodulaenuvõtja sissetulekute hulka

13.10

Seadusemuudatuse korral saaks Saatse saapa ümbersõidu ehitus alata 2026. aastal Uuendatud

13.10

Sõja 1328. päev: Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale Uuendatud

14:30

Vene rünnakus Harkivi haiglale sai viga vähemalt kuus inimest Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:46

Mannetu Rootsi vabastas taanlasest peatreeneri ametist

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

16:04

Malõgina piirdus üksikmängus avaringiga

15:21

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

loe: kultuur

15:24

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

15:15

Galerii: Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed üle 9100 külastajale

13:41

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: arhitektuurivõistlustest valimiste eel

13:01

Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

loe: eeter

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

15:46

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

15:22

EBU lükkab Eurovisiooni teemalise arutelu detsembrisse

14:17

Allan Roosileht: MTV avardas meie muusikamaailma

Raadiouudised

13:55

Euroopa Liidu liikmesriigid lükkasid edasi sõnumite lugemise hääletuse

13:10

Põllumajandus-Kaubanduskoda seoks välistöölise palga valdkonna keskmisega

12:25

Raadiouudised (14.10.2025 12:00:00)

10:59

Ida-Virumaale õpetajaks siirdujatel soovitatakse uurida koolide tausta Uuendatud

09:45

Regionaalsetest koostöölepingutest loodetakse arengutõuget kohalikule ettevõtlusele

09:20

Raadiouudised (14.10.2025 09:00:00)

13.10

Viljandis asetati täna nurgakivi spaa- ja konverentsihotellile

13.10

Nädalavahetusel toimus Võrumaal avatud saunade nädalalõpp

13.10

Päevakaja (13.10.2025 18:00:00)

13.10

Raadiouudised (13.10.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo