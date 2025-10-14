X!

Saksamaa tööstustoodang langes 2005. aasta tasemele

Välismaa
Mercedes-Benzi tehas
Mercedes-Benzi tehas Autor/allikas: SCANPIX/Bernd Weißbrod/dpa
Välismaa

Saksamaa tööstustoodang langes augustis tagasi 2005. aasta tasemele, kuna riigile üliolulise autotööstuse toodang kahanes võrreldes eelmise kuuga 18,5 protsenti, kirjutab Financial Times.

Saksamaa tööstustoodang langes augustis võrreldes eelneva kuuga 4,3 protsenti, näitas kolmapäeval avaldatud korrigeeritud statistika. Majandusteadlased olid Reutersi küsitluse kohaselt prognoosinud väiksemat, umbes üheprotsendist langust.

Kui välja arvata lühiajalised šokid ülemaailmse finantskriisi ajal ja Covid-19 pandeemia tipphetkel, näitavad andmed, et tööstustoodang on madalaimal tasemel alates 2005. aastast. See on peaaegu 20 protsenti madalam kui pandeemiaeelne tipp. Saksamaa autotoodang – väljaarvatud need kaks kriisi – on madalaimal tasemel alates 2000. aastast.

Saksa statistikaameti andmetel oli autotööstuse "terav langus" osaliselt tingitud sellest, et sel aastal toimusid autotehaste aastased puhkuseperioodid hiljem kui tavaliselt, samuti tootmisprotsessi vahetusest.

Samas tuletas Saksa autotootja BMW teisipäevane kasumiootus meelde tööstuse struktuurilisi väljakutseid, kuna autotootjatele valmistab raskusi üleminek elektriautode tootmisele, nõrgad müüginumbrid Hiinas ning USA imporditollid.

Ootamatult kehvad majandusandmed ilmnesid ajal, mil Saksamaa kantsler Friedrich Merz plaanib kohtuda autotootjatega, et arutada suurtesse raskustesse sattunud sektori probleeme. Merz on lubanud euroala suurimat majandust elavdada, kuid seni on tulemused jäänud alla ootuste.

Merz üritab majandust stimuleerida ulatusliku laenurahale tugineva avaliku sektori kulutuste plaaniga, kuid majandus kahanes teises kvartalis 0,3 protsenti, kuna ekspordist sõltuv tööstussektor kannatas ülemaailmsete kaubandustülide tõttu.

Saksamaa majandus on olnud enam kui kolm aastat stagnatsioonis.

Saksa valitsus teatas, et ootab majanduse paranemist alates järgmisest aastast, mida peaks toetama kodumajapidamiste suurenev nõudlus.

Valitsus prognoosib järgmiseks aastaks 1,3-protsendist ja 2027. aastaks 1,4-protsendist majanduskasvu. Jaanuaris ennustati selleks aastaks 0,3-protsendist ja järgmiseks aastaks 1,1-protsendist kasvu.

Saksamaa majandusminister Katherina Reiche ütles, et positiivsem majandusprognoos "ei tohiks varjutada fakti, et märkimisväärne osa järgnevate aastate kasvust tuleb tõenäoliselt kõrgetest riigieelarve kulutustest".

"Kuid isegi see stimuleerimine avaldab mõju ainult siis, kui investeeringud viiakse kiiresti ellu," lisas ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Financial Times

Samal teemal

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:47

FSB süüdistab Hodorkovskit ja teisi dissidente võimuhaaramise vandenõus

16:46

Mannetu Rootsi vabastas taanlasest peatreeneri ametist

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

16:04

Malõgina piirdus üksikmängus avaringiga

15:46

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

15:25

Raadiouudised (14.10.2025 15:00:00)

15:25

Saksamaa tööstustoodang langes 2005. aasta tasemele

15:24

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

15:22

EBU lükkab Eurovisiooni teemalise arutelu detsembrisse

15:21

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.10

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

06:33

Tallinna-Tartu rongid hakkavad tuleval nädalal taas kiiremini sõitma

13.10

Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

13.10

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

10:18

Finnair pidi istmete puhastamise tõttu tühistama kümneid lende

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

11:19

Swedbank ei arvesta enam peretoetusi kodulaenuvõtja sissetulekute hulka

13.10

Seadusemuudatuse korral saaks Saatse saapa ümbersõidu ehitus alata 2026. aastal Uuendatud

13.10

Sõja 1328. päev: Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale Uuendatud

14:30

Vene rünnakus Harkivi haiglale sai viga vähemalt kuus inimest Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:46

Mannetu Rootsi vabastas taanlasest peatreeneri ametist

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

16:04

Malõgina piirdus üksikmängus avaringiga

15:21

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

loe: kultuur

15:24

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

15:15

Galerii: Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed üle 9100 külastajale

13:41

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: arhitektuurivõistlustest valimiste eel

13:01

Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

loe: eeter

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

15:46

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

15:22

EBU lükkab Eurovisiooni teemalise arutelu detsembrisse

14:17

Allan Roosileht: MTV avardas meie muusikamaailma

Raadiouudised

13:55

Euroopa Liidu liikmesriigid lükkasid edasi sõnumite lugemise hääletuse

13:10

Põllumajandus-Kaubanduskoda seoks välistöölise palga valdkonna keskmisega

12:25

Raadiouudised (14.10.2025 12:00:00)

10:59

Ida-Virumaale õpetajaks siirdujatel soovitatakse uurida koolide tausta Uuendatud

09:45

Regionaalsetest koostöölepingutest loodetakse arengutõuget kohalikule ettevõtlusele

09:20

Raadiouudised (14.10.2025 09:00:00)

13.10

Viljandis asetati täna nurgakivi spaa- ja konverentsihotellile

13.10

Nädalavahetusel toimus Võrumaal avatud saunade nädalalõpp

13.10

Päevakaja (13.10.2025 18:00:00)

13.10

Raadiouudised (13.10.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo