Saksamaa tööstustoodang langes 2005. aasta tasemele

Saksamaa tööstustoodang langes augustis võrreldes eelneva kuuga 4,3 protsenti, näitas kolmapäeval avaldatud korrigeeritud statistika. Majandusteadlased olid Reutersi küsitluse kohaselt prognoosinud väiksemat, umbes üheprotsendist langust.

Kui välja arvata lühiajalised šokid ülemaailmse finantskriisi ajal ja Covid-19 pandeemia tipphetkel, näitavad andmed, et tööstustoodang on madalaimal tasemel alates 2005. aastast. See on peaaegu 20 protsenti madalam kui pandeemiaeelne tipp. Saksamaa autotoodang – väljaarvatud need kaks kriisi – on madalaimal tasemel alates 2000. aastast.

Saksa statistikaameti andmetel oli autotööstuse "terav langus" osaliselt tingitud sellest, et sel aastal toimusid autotehaste aastased puhkuseperioodid hiljem kui tavaliselt, samuti tootmisprotsessi vahetusest.

Samas tuletas Saksa autotootja BMW teisipäevane kasumiootus meelde tööstuse struktuurilisi väljakutseid, kuna autotootjatele valmistab raskusi üleminek elektriautode tootmisele, nõrgad müüginumbrid Hiinas ning USA imporditollid.

Ootamatult kehvad majandusandmed ilmnesid ajal, mil Saksamaa kantsler Friedrich Merz plaanib kohtuda autotootjatega, et arutada suurtesse raskustesse sattunud sektori probleeme. Merz on lubanud euroala suurimat majandust elavdada, kuid seni on tulemused jäänud alla ootuste.

Merz üritab majandust stimuleerida ulatusliku laenurahale tugineva avaliku sektori kulutuste plaaniga, kuid majandus kahanes teises kvartalis 0,3 protsenti, kuna ekspordist sõltuv tööstussektor kannatas ülemaailmsete kaubandustülide tõttu.

Saksamaa majandus on olnud enam kui kolm aastat stagnatsioonis.

Saksa valitsus teatas, et ootab majanduse paranemist alates järgmisest aastast, mida peaks toetama kodumajapidamiste suurenev nõudlus.

Valitsus prognoosib järgmiseks aastaks 1,3-protsendist ja 2027. aastaks 1,4-protsendist majanduskasvu. Jaanuaris ennustati selleks aastaks 0,3-protsendist ja järgmiseks aastaks 1,1-protsendist kasvu.

Saksamaa majandusminister Katherina Reiche ütles, et positiivsem majandusprognoos "ei tohiks varjutada fakti, et märkimisväärne osa järgnevate aastate kasvust tuleb tõenäoliselt kõrgetest riigieelarve kulutustest".

"Kuid isegi see stimuleerimine avaldab mõju ainult siis, kui investeeringud viiakse kiiresti ellu," lisas ta.