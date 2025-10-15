Yle: Soome hävitajad võivad peagi ka Eesti õhuruumis lendama hakata

Soome plaanib muuta oma õhuväele kehtestatud reegleid nii, et riigi hävitajad saaksid vajadusel ka Eesti õhuruumis lendama hakata, kirjutab Yle.

Eesti õhuruumi rikkumine Venemaa hävitajate poolt ja sellele järgnenud sündmused on NATO-s käivitanud arutelu selle üle, kas allianss suudab reageerida, kui selle õhuruumi ohustatakse.

Ka Soome plaanib muuta oma seniseid õhuväele kehtestatud piiranguid.

"Ma tean, et Soome on alustanud protsessi, mille tulemusel Soome hävitajad saaksid kasutada ka Eesti õhuruumi. Soomes on olnud reegel, et soomlased ei lenda meie õhuruumi – see ei ole meie reegel," ütles Eesti kaitseminister Hanno Pevkur NATO kaitseministrite kohtumise raames, kirjutab Yle.

Pevkuri sõnul on tal hea meel, et soomlased sellist lahendust ette valmistavad. Ta ütles Ylele, et on sel teemal arutanud Soome kaitseministri Antti Häkkäneniga.

"Eesti õhuruum ei kuulu mitte ainult Eestile, vaid ka NATO-le," märkis Pevkur ja lisas, et pärast Soome liitumist NATO-ga moodustab see piirkond ühtse õhuruumi.

Riigid seavad oma hävitajatele piiranguid selle kohta, mida nad tohivad teha NATO õhuruumi patrullides. Need piirangud muudavad aga NATO õhuruumi jälgimise ebaefektiivseks, keerukaks ja aeglaseks, märkis väljaanne.

"Meil on endiselt piiranguid, mis muudavad meid vähemtõhusaks," ütles NATO peasekretär Mark Rutte sel nädalal.

Soome hävitajad hoidusid Eesti õhuruumi sisenemast

19. septembru hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31 ning viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit.

Eesti kaitseministeeriumi avaldatud kaardi järgi liikusid lennukid läbi Eesti õhuruumi Soome lahel Kaliningradi suunas.

Yle andmetel olid Venemaa MiG-hävitajad NATO riikide radarite jälgimise all kohe, kui need Petroskoist õhku tõusid. Seetõttu oskasid Soome Hornetid neile vastu lennata. Eesti õhuruumi Soome hävitajad aga ei sisenenud.

Eestis võtsid lennukid vastu Itaalia F-35 hävitajad, kes valvasid riigi õhuruumi.

Lõpuks saatsid Vene hävitajaid Läänemerel Rootsi Gripenid.