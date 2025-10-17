X!

Toornafta hind hakkas Trumpi-Putini kohtumise ootuses langema

Välismaa
USA dollarid.
USA dollarid. Autor/allikas: Urmet Kook
Välismaa

Pärast USA president Donald Trumpi teades, et ta plaanib kohtuda Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, hakkas toornafta hind maailmaturul langema.

Brenti toornafta futuuride hind langes neljapäeva 85 sendi ehk 1,37 protsendi võrra, õhtuks maksis barrel 61,06 dollarit. USA West Texas Intermediate'i (WTI) futuurid langesid 81 sendi ehk 1,39 protsendi võrra, jõudes hinnani 57,46 dollarit barreli kohta. Mõlemad hinnad olid madalaimad sulgemishinnad alates 5. maist.

Trump ja Putin leppisid neljapäeval kokku kohtumises Budapestis, et arutada sõja lõpetamist Ukrainas. Kohtumise kuupäeva ei ole avalikustatud. Teade tuli päev enne seda, kui USA president kohtub reedel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

"Geopoliitiline pingeseis Venemaa, Ameerika Ühendriikide ja Ukraina vahel hakkab taas süvenema," ütles Matador Economicsi peaökonomist Tim Snyder, lisades, et see on pannud osa turuosalisi oma positsioone sulgema.

Hindu survestas ka USA energiateabeameti (EIA) teade, mille kohaselt kasvasid Ühendriikide naftavarud eelmisel nädalal 3,5 miljoni barreli võrra ehk 423,8 miljoni barrelini. Reutersi küsitluses osalenud analüütikud olid prognoosinud vaid 288 000 barreli suurust kasvu. Oodatust suurem varude suurenemine tulenes peamiselt väiksemast rafineerimistehase kasutusmäärast, kuna tehased alustasid sügishooajal hooldustöid.

Andmed näitasid ka, et USA naftatootmine tõusis 13,636 miljoni barrelini päevas – kõrgeimale tasemele läbi aegade.

Samal ajal jälgisid kauplejad võimalust, et India võib peatada Venemaa nafta impordi, mis võiks ümber kujundada naftavooge ja suurendada teiste naftatarnijate nõudlust.

Trump ütles, et India peaminister Narendra Modi lubas kolmapäeval, et riik lõpetab Venemaa nafta ostmise. India on suurim Venemaalt nafta ostja.

Kolm asjaga kursis olevat allikat ütlesid Reutersile, et mõned India rafineerimistehased valmistuvad Venemaa naftaimporti vähendama.

Samas teatas India neljapäeval, et tema kaks peamist eesmärki on tagada energiahindade stabiilsus ja kindlustada tarned, jättes Trumpi kommentaarid tähelepanuta.

Venemaa teatas, et on kindel, et energiapartnerlus Indiaga jätkub.

Briti valitsus teatas kolmapäeval uutest sanktsioonidest, mis on suunatud otse Venemaa kahe suurima energiaettevõtte, Rosnefti ja Lukoili vastu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

