Poola kohus vabastas Nord Stream 2 õhkulaskmises kahtlustatava

Peaminister Donald Tusk rõhutas, et Venemaa vastu võitlejat tuleb tunnustada, mitte vahistada. Poola politsei pidas Ukraina sukelduja Volodõmõr Žuravlovi kinni septembri lõpus pärast seda, kui ta Karlsruhe föderaalkohtu välja antud vahistamis-määruse alusel tagaotsitavaks kuulutati.

Saksa seaduste järgi saaks teda karistada kuni 15-aastase vangistusega. Žuravlovi väitel ta juhtunuga seotud pole ja Poola kohus lasi ta eile vabadusse.

"Tegelik probleem oli Nord Stream 2 ehitamine, mitte selle õhkimine, ükskõik kui jõhkralt need sõnad ka ei kõlaks ja kui palju need ka mõnda sakslast ärritada ei või. Hiljuti läks AfD, mille üle muidugi keegi ei imesta, raevu ja ründas mind isiklikult, vihjates väga jõhkralt, et mina olin Nord Stream 2 õhkimise taga. Nii et on mõned selged põhjused, miks Poola riik ei ole huvitatud Venemaa vastu võitlejatele süüdistuste esitamisest," lausus Tusk.

Poola vahistas Saksamaa vahistamismääruse alusel 30. septembril ukrainlase, keda kahtlustati osalemises Nord Stream 2 gaasitoru saboteerimises 2022. aastal.