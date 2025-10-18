Pühapäeval on päikseline ilm

Saabuval ööpäeval mõjutab Läänemeremaade ilma kõrgrõhuala, mille kese liigub Taanist Poola kohale ja laieneb sealt lõuna suunas. Ilm on olulise sajuta ning öö- ja hommikutundidel on mitmel pool udu. Läänekaare tuul Eesti rannikuvetes puhub mõõdukast tugevani.

Öö on laialdaselt selge ning pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga, saartel ja rannikul valdavalt läänekaare tuul 1-7 m/s ja õhutemperatuur on -4 kuni 1, rannikul kuni 6 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja rannikul võib sadada mõnel pool vähest vihma. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja rannikul edela- ja läänetuul 4-9 m/s ja õhutemperatuur jääb -3 ja 2 kraadi vahele, rannikul on kuni 8 kraadi.

Päev on Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vähest vihma ja ennelõunal on veel paiguti udu. Edela- ja lõunatuul puhub 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s ja õhusoe tõuseb 5 kuni 10 kraadini.

Esmaspäev toob vähest vihma ning puhub nõrk lõunakaare tuul. Öösel on 1 kuni 5, Kagu-Eestis kohati kuni -3, rannikul kuni 9 kraadi. Päeval on aga sooja 5 kuni 10 kraadi.

Teisipäev tuleb sajuta, öine keskmine õhutemperatuur langeb -2 kraadini, päevane õhusoe jääb taas vahemikku 5 kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva öö on sajuta, päeval sajab saartel ja kagutuul pisut tugevneb. Keskmine öine õhusoe tõuseb kahe, päevane 9 kraadini.

Neljapäeval on juba mitmel pool vihmane ja öine õhutemperatuur tõuseb veelgi.