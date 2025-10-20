Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

Keskerakond sai 41,3 protsenti häältest, mis andis neile 37 mandaati. Tallinna volikogus on 79 liiget ehk ainuvõimuks oleks olnud vaja vähemalt 40 liiget.

Mõneti üllatuslikult jäi volikogust välja EKRE, mis sai 4,3 protsenti ehk ei ületanud valimiskünnist.

Paremuselt teise tulemuse tegi Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19,1 protsendiga, mis andis neile 17 mandaati

Isamaa kogus 12,7 protsenti toetust, millega nad said 11 mandaati.

Reformierakonna toetus oli 9,6 protsenti, mis tõi kaheksa mandaati.

Valimiskünnise ületasid ka Parempoolsed 7,8 protsendiga, mis andis neile kuus mandaati.

Seega said neli ülejäänud parteid kokku 42 mandaati.

Sarnaselt EKRE-le jäi parlamendierakondadest volikogust välja ka Eesti 200, mis sai 2,8 protsenti toetust.

Isikutest kogus suurima häältesaagi Tallinnas Mihhail Kõlvart, kes sai Lasnamäel 26 531 häält. Neli aastat tagasi sai Kõlvart Lasnamäel 27 663 häält.

Oluline erinevus nelja aasta tagusega on aga see, et 2021 oli Lasnamäel 91 764 valijat, siis pärast Vene ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmist 78 176 ehk 13 588 vähem.