Katri Raik: Stalnuhhini suur häältesaak on narvakate protest

Katri Raik
Katri Raik Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Narvas oma valimisliiduga kolmanda tulemuse teinud linnapea Katri Raik ütles, et alustab koalitsioonikõnelusi Mihhail Stalnuhhiniga, kes võitis endale suure osa narvakate protestihäälest.

"Mihhail Stalnuhhin tegi meie valimisliidule koalitsiooniläbirääkimiste ettepaneku ja me alustame esmaspäeval koalitsiooniläbirääkimisi," ütles Raik ERR-ile.

Keskerakonnaga ei saa Raigi valimisliit liitu minna, sest nad koos ei annaks enamust, selgitas Raik. "Matemaatika ei lase seda edasi mõelda," lausus Raik.

"Kui võrdleme meie valimisliidu ja Stalnuhhini valimisprogramme, siis pole ju midagi hullu. Kõik saavad aru, et linnal raha ei ole ja kõik raha, mis tuleb, peab tulema väljastpoolt linna: Euroopa Liidu projektidest ja riigilt. Eks me siis arutame, kas leiame lõplikult ühise keele või ei leia," lausus Raik.

Raik ei oska öelda, millal koalitsiooniläbirääkimised tulemusteni jõuavad. "Täna see kindlasti ei ole. Me mõlemad kohtume oma fraktsioonidega. Tulevad esimesed konsultatsioonid. Alles siseneme läbirääkimiste protsessi," selgitas Raik.

Raik ütles, et Stalnuhhini suur häältesaak on narvakate protest kehva elujärje vastu.

"Inimesed muretsevad oma hakkamasaamise pärast. Riigi otsused on kohalike hulgas olnud ebapopulaarsed: välja tuleb tuua valimisõiguse kaotamise Vene kodanikele ja kolmandate riikide kodanikele ja eestikeelsele õppele ülemineku. Need on kaks asja, mis on kohalikel väga südamel. See tuleb välja ka kõigis tänavavestlustes," rääkis Raik.

Narvas võitis valimised valimisliit Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri, kes sai 12 kohta volikogus. Järgnes Keskerakond 10 kohaga. Kolmandaks jäi valimisliit Katri nimekiri viie kohaga.

Toimetaja: Mari Peegel

