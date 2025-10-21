X!

Leedu kaitseminister teatas otsusest tagasi astuda

Leedu kaitseminister Dovile Sakaliene teatas teisipäeval, et on otsustanud tagasi astuda, põhjendades seda peaminister Inga Ruginiene ja Sotsiaaldemokraatliku Partei esimehe Mindaugas Sinkeviciuse usalduse puudumisega.

Sakaliene peaks teisipäeval kohtuma president Gitanas Nausedaga.

"Mul on juba tagasiastumisavalduse mustand olemas ja ma arutan seda täna presidendiga," ütles ta parlamendis ajakirjanikele. "Praegusel hetkel ei näe ma põhjust, mis võiks mu otsust muuta. See on poliitika – peaministri ja parteijuhi usaldus on see, mis sisuliselt määrab, kas sind saab delegeerida teatud rolli täitma."

"Ma ei näe võimalust jätkata tööd keskkonnas, kus puudub usaldus," lisas ta.

Sakaliene sõnul tegi ta tagasiastumisotsuse esmaspäeval, kuid soovis enne selle avalikustamist teavitada oma meeskonda.

Ta lisas, et ainus põhjus, miks ta kaalus ametis jätkamist, oli "tagada, et meie riigikaitse oleks korralikult rahastatud ja kaitsevõime võimalikult kiiresti tugevdatud".

Minister ütles, et soovib Nausedaga kohtuda, sest president on seotud ministrite ametisse nimetamise ja ametist vabastamisega.

Peaminister Ruginiene sõnul kõigutas tema usaldust Sakaliene vastu kaitseministeeriumi eelmisel nädalal ajakirjanike ja arvamusliidritega peetud mitteametlik kohtumine. Pärast üritust väideti sotsiaalmeedia postitustes, et valitsus ei kavatse täita oma lubadust eraldada järgmisel aastal kaitsele viis protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). Hiljem avalikustatud 2026. aasta riigieelarve eelnõus on kaitsekuludeks ette nähtud 5,38 protsenti SKP-st.

Ruginiene teatas ka, et kaitseministeeriumilt võetakse ära kaitsetööstuse järelevalve vastutus, öeldes, et tal on küsimusi Sakaliene sidemete kohta selle sektoriga.

Sakaliene tagasiastumise järel saab temast teine minister, kes on Ruginiene valitsuskabinetist vähem kui kuu aja jooksul lahkunud.

Kultuuriringkondade ja koalitsioonipartnerite kriitika tõttu astus erakonna Nemunase Koidik liige Ignotas Adomavicius oktoobri alguses kultuuriministri ametist tagasi, olles ametis olnud vaid nädala.

