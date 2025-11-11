X!

Leedu president kinnitas ametisse uue kaitse- ja kultuuriministri

Välismaa
Leedu president Gitanas Nauseda.
Leedu president Gitanas Nauseda. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / OLIVIER MATTHYS
Välismaa

Leedu president Gitanas Nausėda nimetas esmaspäeval kaitseministriks Robertas Kaunase ja kultuuriministriks Vaida Aleknavičienė, kes on sarnaselt peaministriga sotsiaaldemokraatliku partei liikmed. Mõlema ministrikohaga on seotud omajagu poliitilisi pingeid.

Kaunase esitas kaitseministri kandidaadiks peaminister Inga Ruginienė.

Kaunase kandidatuur on pälvinud opositsiooni ja avalikkuse kriitikat, kuna kaheldakse tema sobivuses ametikohale kaitsevaldkonna kogemuse puudumise tõttu. Ta valiti parlamenti esimest korda eelmisel aastal ning tema ainus kogemus kaitseteemadel pärineb alates septembrist, kui ta on kuulunud riiklikku julgeoleku- ja kaitsekomisjoni.

Oma otsuse Kaunase määramise suhtes tegi Nauseda pärast kaht kohtumist temaga eelmisel nädalal. President ütles, et ta oli oodanud Kaunaselt teatud valdkondades vähem asjatundlikkust, kuid pärast kohtumist temaga oli meeldivalt üllatunud.

"Härra Kaunas oli hästi ette valmistunud ja vastas neile küsimustele," ütles Nausėda ajakirjanikele.

Nausėda sõnul küsis ta kandidaadilt tema tulevase poliitilise meeskonna kohta.

Pärast nende teist kohtumist reedel ütles Kaunas, et usub, et kaitseministeeriumisse pakutud poliitiline meeskond andis presidendile kindlustunde. Ta ei täpsustanud, kas endise kaitseministri Dovilė Šakalienė all töötanud aseministrid jätkavad ametis.

Päev enne kandidaadi esitamist ütles endine kaitseministri asetäitja Giedrimas Jeglinskas vasaktsentristlikust Demokraatide Liidu parteist "Leedu Eest" Kaunase ametissemääramise kohta: "See on loterii, milles on kaalul Leedu julgeolek, ja see teeb mulle ilmselt kõige rohkem muret."

Vastuseks kriitikale kirjutas Kaunas Facebookis, et "kriitika on vajalik, et hoida meid valvsana, kuid kahtlused, mis on selle tekitanud, on alusetud."

Kaitseministri portfell vabanes pärast seda, kui Ruginiene vallandas 22. oktoobril kaitse-eelarve vaidluse tõttu eelmise kaitseministri Šakaliene. 

Valitsus on teinud ettepaneku kulutada 2026. aastal kaitsele rekordilised 5,38 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), mis vajab veel parlamendi heakskiitu.

"See enneolematu eelarve saadab meie NATO partneritele tugeva signaali, et Leedu on alliansi usaldusväärne liige, kes on täielikult teadlik oma geograafilisest asukohast ja meie idanaabrite kavatsustest," ütles Kaunas. Ta lisas, et Leedu on valmis võõrustama seal paiknema hakkavat Saksa brigaadi 2027. aasta lõpuks.

Kaunas lubas tugevdada Leedu kaitset nutika planeerimise, täiustatud tehnoloogiate ja nii Leedu vägede kui ka liitlasvägede tingimuste parandamise abil, jätkates samal ajal Ukraina toetamist.

"Kaitsetööstuse arendamine Leedus koos lääne partneritega on meie julgeoleku prioriteet ja samal ajal majanduskasvu stiimul," ütles ta.

Ametisse nimetamine vormistati esmaspäeval allkirjastatud presidendi määrusega.

Kultuuriministeerium vabanes Nemunase Koidikust

Uueks kultuuriministriks nimetatud Aleknavičienega kohtus president alles esmaspäeval.

Kui kaitseministri leidmine võttis vähem kui kolm nädalat, siis endise kultuuriministri Ignotas Adomavičiuse asendamine nõudis kaks korda rohkem aega. Adomavičius astus tagasi vaid nädal pärast ametisse nimetamist seoses avalikkuse pahameele ja Leedu kultuurikogukonna protestidega ministeeriumi allutamise vastu populistlikule parteile Nemunase Koidik.

Aleknavičienė lubas, et kultuuriministeeriumis ei hakka olema Nemunase Koidiku liikmeid ega teisi erakonnaga seotud isikuid.

Aleknavičienė nimetati algselt kultuuriministriks Ruginienė valitsuskabineti moodustamisel, kuid sotsiaaldemokraadid võtsid tema kandidatuuri tagasi pärast ministeeriumide vahetamist Nemunase Koidikuga. Tema kandidatuur esitati uuesti pärast seda, kui erakond ministeeriumi üle kontrolli tagasi võttis.

Kultuuriministeerium on olnud ilma alalise juhita alates 3. oktoobrist.

Koalitsiooni otsus anda ministeerium Nemunase Koidikule ja Nausėda otsus nimetada ametisse kultuurivaldkonna kogemuseta Adomavičius põhjustasid kultuurikogukonna proteste.

Protestid on jätkunud ning kultuuritegelased on vastu Nemunase Koidiku esindajate mis tahes rollile ministeeriumi töös.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS, Politico

