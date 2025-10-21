Saaremaal plaanib Isamaa võimuliitu EKRE ja Keskerakonnaga

Valimised võitnud Isamaa plaanib moodustada koalitsiooni EKRE ja Keskerakonnaga, kus Keskerakond jääks ainsana võimule praegusest võimukoalitsioonist.

Uuel koalitsioonil oleks 31 liikmelises volikogus kokku 18 kohta - 11 Isamaal, neli EKRE-l ja kolm Keskerakonnal.

"Tulin just meie fraktsiooni koosolekult ja ma arvan, et me lähme ikkagi seda teed, et homme alustame koalitsioonikõneluste paika panemist Keskerakonnaga ja EKRE-ga. Me tulime valimistele muutuste sooviga. Ja kui me nüüd laias pildis vaatame, siis me oleks jäänud (valimisliiduga)Terve Saaremaaga partneriks olles täpselt sama juhtkonna juurde, täpselt samade mõtete ja teemade juurde," rääkis Saaremaa vallavanema kandidaat Rainer Antsaar.

"Ühisosa me leidsime oma programmidest ikkagi EKRE ja Keskerakonnaga. Oht, et läbirääkimised ei õnnestu, on alati olemas. Aga ma usun nendesse partneritesse ja ma siiralt loodan, et nii ei juhtu. Kui saame koalitsiooni kokku, siis mina olen vallavanema kandidaat ja keegi kuskil mind välja ei vaheta ja ära ei saada," sõnas Antsaar.