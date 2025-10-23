Isamaa on valmis Tartus linnapeakohast loobuma

Isamaa linnapeakandidaat Tartus Tõnis Lukas sõnas ERR-ile, et Isamaa on valmis loobuma linnapeakohast, kui Reformierakond nõustub Isamaa seatud tingimustega.

Neljapäeval kogunesid Tartus taas Isamaa ja Reformierakonna esindajad koalitsiooniläbirääkimisteks. Kõne all olid haridusteemad, sealhulgas koolide renoveerimised, huviringid alghariduses ja õpetajate palgad, mille üle osalistel erimeelsusi ei olnud.

Kumb erakond saab endale linnapeakoha - neljapäeval ei arutatud, kuid Tõnis Lukase sõnul on nad siiski valmis selle Reformierakonnale loovutama, kui nad nõustuvad Isamaa seatud tingimustega.

"Urmas Klaasi võimalused linnapeaks saada on siis, kui me saame kokkuleppele ka kriitilisemates punktides, mis kindlasti läbirääkimistel tulevad. Meile on põhimõtteliselt olulised ka teemad, kus Reformierakond saab riikliku poliitikat mõjutada. Üks neist teemadest on võõrvangide toomine Tartu vanglasse. Meie oleme selles osas skeptilised. Soovime, et selline hurraapoliitika ei läheks läbi ja et lepingu ratifitseerimine novembris parlamendis ei toimuks. Teiseks Tallinna suurhaigla tekkimine ei saa endaga kaasa tuua seda, et Tartu Ülikooli Kliinikum kannatab," sõnas Lukas.

Ka Reformierakonna linnapeakandidaat Urmas Klaas kinnitas, et Isamaa on andnud neile ametliku signaali, et Klaasist saab linnapea.

"Me lähtume sellest, et Reformierakond tegi Isamaa kolleegidele ettepaneku. Selle ettepaneku Isamaa võttis vastu ja ütles meile, et nad on nõus sellega. See on see kehtiv seisukoht, mis meil praegu on. Seda on Isamaa erakond vastuseks meie küsimusele ametlikult kinnitanud. Kui nad selle seisukoha ümber vaatavad, siis loomulikult me oleme uues olukorras," ütles Klaas.