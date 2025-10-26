Leedu sulges õhupallide tõttu taas Vilniuse lennujaama

Leedu võimud sulgesid laupäeva hilisõhtul taas pealinna Vilniuse lennujaama ja mõlemad piiripunktid Valgevenega pärast seda, kui heeliumiga täidetud õhupallid teist päeva järjest riigi territooriumile kandusid. Leedu opositsioon süüdistab valitsust olukorraga tegelemisel passiivsuses.

Liiklus Vilniuse lennujaamas oli peatatud kella kaheni öösel, sama ajani jäi suletuks ka piiripunktid Medininkais ja Šalčininkais Valgevene piiril, teatasid Leedu ametnikud.

Vilniuse lennujaam suleti ka teisipäeval ja reedel ning 5. oktoobril, iga kord õhupallide sisenemise tõttu Valgevene piiri lähistel paikneva pealinna õhuruumi. Reede õhtul peatati ka Kaunase lennujaama töö.

Kokku on piiri tagant saabunud õhupallide tõttu sel nädalal Leedus mõjutatud juba umbes 70 lendu ja üle 10 000 reisija.

Leedu on väitnud, et õhupalle saadavad teele salakaubavedajad, kes veavad nendega salasigarette, kuid süüdistab ka Valgevene diktaatorit Aleksandr Lukašenkot, kes on Venemaa režiimijuhi Vladimir Putini lähedane liitlane, soovimatuses seda tegevust takistada.

Euroopa tsiviillennundus on viimastel nädalatel korduvalt tundmatute droonide ja muude õhuintsidentide tõttu häiritud olnud, sealhulgas on töö peatanud Kopenhaageni, Müncheni ja Balti piirkonna lennujaamad.

Leedu peaminister Inga Ruginiene ütles reedel, et riigi riikliku julgeoleku komisjon kohtub järgmisel nädalal olukorra hindamiseks.

Opositsioon kritiseerib võimude suutmatust

Pärast seda, kui laupäeval Vilniuse lennujaamas lennuliikluse kolmandat korda sel nädalal peatati, asusid riigi opositsiooniparteide esindajad valitsust kritiseerima selle suutmatuse pärast olukord kontrolli alla võtta.

"Leedust on saamas puudega riik, mida nii ärimehed kui ka turistid hakkavad vältima," ütleb Demokraatliku Liidu Leedu Eest esimees Saulius Skvernelis. "Teist ööd järjest on Vilniuse lennujaama töö häiritud," kommenteeris ta sotsiaalvõrgustikus. "Valitsuse saamatus kahjustab juba riigi mainet, turvalisust ja usaldusväärsust."

Skvernelis kritiseeris ka võimude veendumust, et tegemist on lihtsalt salakaubaveoga, viidates, et võimude karmi kontrolli all olevas Valgevenes ei saaks sellist tegevust toimuda ilma sealse julgeolekuagentuuri KGB ja sõjaväeluure loa, käsu või koordineerimiseta. "Peaministri juhitav riikliku julgeoleku komisjon koguneb koosolekule alles kolmapäeval! Riik, mis ei toimi! Tundub, et see peaks olema selle koalitsiooni loosung," oli endine peaminister nördinud.

Endine Seimi spiiker Viktorija Čmilytė-Nielsen avaldas kartust, et peagi võidakse Vilniuse ja hiljem ka teised Leedu lennujaamad sulgeda ning unustada tuleb mitte ainult turism ja investeeringud, vaid ka elementaarne turvalisus.

"On aeg lõpetada enda petmine lohutavate versioonidega kokkusattumustest. Kui migrantide instrumentaliseerimist oleks 2021. aastal naiivselt eiratud ja otsuseid oleks edasi lükatud, oleks meil riigis olnud hoopis teistsugune julgeolekuolukord. Loodan, et homme kuuleme esimestest otsustest, mis peavad tagama lennujaamade ja reisijate ohutuse," ütles Liberaalse Liikumise esinaine laupäeva õhtul sotsiaalvõrgustikus.

Teda toetas ja Liberaalse Liikumise fraktsiooni aseesimees Seimis Simonas Kairys. "Kas keegi valitsuses üldse mõistab, milline on tegelik kahju, kui Vilniuse lennujaama töö on mitu päeva järjest häiritud? Uudised levivad kiiresti ja kolmapäev on kaugel," hoiatas ta.

Euroopa Parlamendi (EP) liige Dainius Žalimas leidis: "Tundub lihtsalt, et me kaotame lennujaama."

Ka opositsioonilise Isamaaliidu-Leedu Kristlike Demokraatide (TS-LKD) esimees Laurynas Kasčiūnas märkis, et ehkki õhupallikriis aina süveneb, pole valitsusel endiselt plaani.

"Järgmise nädala alguses koguvad kolm opositsioonifraktsiooni kokku eksperdid – laskurid, Leedu vabatahtlikud sõdurid, kellel on kogemusi Ukrainas selliste ja sarnaste ohtude vastu võitlemisel – ning esitavad valitsusele konkreetsed ettepanekud, kuidas võidelda Lukašenko režiimi meteoroloogiliste õhupallidega, mis halvavad Vilniuse lennujaama," teatas ta sotsiaalvõrgustikus.

Konservatiiv Rasa Juknevičienė väljendas veendumust, et hiljutised sündmused on Leedu-vastane hübriidrünnak.

"Need õhupallid lastakse tahtlikult õhku lennujaamade töö häirimiseks. Kas pole veel kindlaks tehtud, kust need õhupallid Valgevenest tulevad? Kas tänapäevased luurevahendid ei suuda seda tõesti kindlaks teha? Kui kaua nad meile veel selgitavad, et see on lihtsalt salakaubavedu? Kus on kaitsenõukogu? Kas valitsus, president konsulteerivad NATO-ga? Ja üldse - kus nad on? Muide, kõik meenutab väga tahtlikku ränderünnakut," kommenteeris Euroopa Parlamendi liige Juknevičiene.

Peaminister: riiklik julgeolekukomisjon koguneb juba esmaspäeval

Olukorda pühapäeva hommikul kommenteerinud peaminister Inga Ruginiene teatas, et riiklik julgeolekukomisjon koguneb olukorda arutama juba esmaspäeval.

"See nädalavahetus on olnud kõigi jaoks keeruline. Tuule suund on lennujaamale endiselt ebasoodne. Kuigi eile oli õhupalle vähem ja ohutase oluliselt väiksem, ei tahtnud me riske võtta ja lükkasime lennud edasi. See otsus tehti põhimõttel, et tagada reisijate, elanike ja taristu ohutus," kirjutas peaminister sotsiaalmeedias.

Ruginienė jälgivad kõik vastutavad teenistused pidevalt olukorda. Ta teatas, et kutsub esmaspäeva hommikuks kokku riikliku julgeolekukomisjoni koosoleku, et arutada tegevuskava ja edasisi samme.

"Palun kõigilt kannatlikkust, kuna ma mõistan ebamugavusi ja ärevust, mida te kogete, kuid tegutseme teie turvalisuse huvides. Reageerime rahulikult ja enesekindlalt – piiride sulgemine on signaal, et me ei salli piiride rikkumist," ütles valitsusjuht avalduses.