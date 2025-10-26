Leedu võib vastuseks õhupalliterrorile sulgeda piiri Valgevenega

Leedu president ja peaminister ütlesid pühapäeval vastuseks sel nädalal riigi lennuliiklust tugevalt häirinud õhupallide kandumisele Valgevenest Leetu, et kaalumisel on piiri sulgemine Valgevenega. President Gitanas Nausėda tegi ka ettepaneku kaaluda transiidi piiramist Venemaa Kaliningradi oblastisse.

"President peab viimaste päevade intsidente ja lennujaamade häirimist hübriidrünnakuks Leedu vastu, mis nõuab reageerimist nii sümmeetriliste kui ka asümmeetriliste vahenditega. Lähipäevil peab valitsus pakkuma välja reageerimisvõimalused. Kaalutavate võimaluste hulgas on Valgevene piiri pikaajaline sulgemine ja Kaliningradi transiidi piiramine," vahendas Leedu rahvusringhääling presidendi administratsiooni pühapäevast teadet.

Leedu peaminister Inga Ruginiene ütles pühapäeval, et valitsus kaalub Valgevene piiri pikemat sulgemist.

"Me ei välista Valgevenega piiri pikemaks ajaks sulgemise võimalust, aga see eeldaks valitsuse erakorralise istungi kokkukutsumist," kirjutas Ruginienė sotsiaalmeedias. "Siseminister ja kaitseministri kohusetäitja Vladislav Kondratovich kohtuvad täna ametiasutuste esindajatega töökoosolekul, et arutada tehnilisi meetmeid sarnaste olukordade vältimiseks tulevikus. Otsused esitatakse riiklikule julgeolekukomisjonile homme kell 9.00. Kaalume nii kiiresti rakendatavaid kui ka pikaajalisi lahendusi," teatas Leedu peaminister.

Ta lisas, et siseministeerium on juba ette valmistanud kriminaalkoodeksi muudatused, kehtestades karistused tsiviillennunduse ohustamise eest ja rangemad karistused õhuteed pidi toimuva salakaubaveo eest.

Sel nädalal on Valgevenest lennanud õhupallid kolmel korral häirinud Vilniuse lennujaama tööd. Lennujaam pidi salakaupa kandvate õhupallide tõttu lennud peatama kolmapäeval, reedel ja laupäeva õhtul ning ühel päeval esines häireid ka Kaunase lennujaamas.

Vastuseks neile olukordadele sulges Leedu mitu korda ajutiselt oma piiri Valgevenega.

Õhupallide kasutamine salakaubaveoks on sagenenud pärast seda, kui Leedu sulges mõned piiripunktid Valgevenega, paigaldas piirile füüsilise tõkke ja tugevdas oma turvameetmeid piiripunktides.

Intsidentide järel edastas Leedu välisministeerium Valgevene asjurile Leedus protesti.

Õhupallide tõttu tekitatud kahju lennuliiklusele ajendas Leedu opositsioonipoliitikuid kritiseerima valitsust selle tegevusetuse pärast.