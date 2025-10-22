Vilniuse lennujaam peatas õhupallide tõttu ajutiselt töö

Leedu peatas teisipäeva õhtul õhuruumis liikuvate õhupallide tõttu ajutiselt Vilniuse lennujaama lennuliikluse. Leedu võimude teatel oli tegemist salakaubavedajate ilmaõhupallidega.

Vilniuse lennujaama teatel mõjutasid õhupallid vähemalt kahtkümmet lendu. Osa lende suunati ümber, muu hulgas Varssavisse, Riiga ja Kaunasesse. Lennuliiklus taastatakse eeldatavasti enne kella seitset hommikul, vahendas Yle.

Leedu võimude teatel sisenesid salakaubavedajate kasutatavad ilmaõhupallid lennujaama alale.

Leedu rahvusringhäälingu LRT andmetel on õhupallid pärit Valgevenest. Õhupallide abil smugeldati riiki sigarette.

Leedu pidi ka oktoobri alguses õhupallide tõttu Vilniuse lennujaama töö ajutiselt peatama. Ka toona sisenesid salakaubavedajate ilmaõhupallid lennujaama alale.

Ka Riia lennujaam peatas teisipäeval arvatava drooni tõttu mõneks minutiks lennud.

Lennujaama esindajad kinnitasid portaalile tv3.lv, et teisipäeva pärastlõunal märgati Gaviezese tänava lähedal piirangualas arvatavat drooni. Selle teabe põhjal otsustas lennuliiklusteenuse pakkuja Latvijas Gaisa Satiksme (LGS) peatada mõned stardid ja maandumised umbes viieks minutiks.

Arvatava drooni asukohta saabunud politsei sealt aga ühtegi drooni ei leidnud, mistõttu Riia lennujaam taastas oma tavapärase töö.

Viimastel nädalatel on mitmed Euroopa lennujaamad pidanud lennuliikluse ajutiselt katkestama tundmatute droonide tõttu.