X!

Ekspertide sõnul ei suuda Euroopa veel hübriidrünnakutega toime tulla

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti ekspertide sõnul pole Euroopa valmis Vilniuses ja mujal sel nädalal toimunud hübriidrünnakutega toimetulemiseks. Nende hinnangul tuleks mitmele asutusele volitusi juurde anda, et droonid kiirelt alla tuua.

Leedu peatas öösel ajutiselt Vilniuse lennujaama töö, sest selle läheduses nähti lendamas kuumaõhupalle. Lennujaama tegevus taastus varahommikul. Kokku mõjutasid õhupallid ligi 30 lendu ja 6000 reisijat. Leedu piirivalve sõnul on tegemist Valgevene salasigarettide smugeldamisega Leetu.

Tuul selleks oli soodne ja riikliku kriisikeskuse sõnul lennutati öö jooksul Leetu 25 õhupalli, hommikuks oli politsei neist 11 koos salasigarettidega üles leidnud. Salakaubavedajad kasutavad seda meetodit üha sagedamini, käesoleva aasta jooksul on politsei tabanud juba ligikaudu 500 sellist õhupalli.

Saidilt windy.com on võimalik näha, et laupäeva öösel ja ka veel pühapäeva hommikul soosis tuul õhupallide saatmist Valgevenest Leetu. Kaitseuuringute keskuse teadur Tomas Jermalavicius ütles, et tegu on Leedu jaoks kroonilise probleemiga, kuid droonihäiringud kinnitavad, et Euroopa pole üldiselt selliseks hübriidohuks valmis.

"Meie valitsused pole algusest peale suutnud täita oma kohust ja seda probleemi ette näha. Ega ka organisatsioonilisi, õiguslikke ja tehnilisi probleeme, mida see tekitab ja ei ole suutnud selleks valmistuda," ütles Jermalavicius.

Kaks aastat tagasi ilmus Ämari lennubaasi reservõppustel taevasse droon, mille päritolu õppustel osalejad ei teadnud.

Kaugseire teadus- ja arenduskeskuse ekspert Andrus Padar ütles, et võtta pole piisavalt spetsialiste taoliste ohtudega võitlemiseks. Lennundusseadus sätestab, et transpordiamet vastutab valdkonna eest, kuid tal pole inimesi, kes ohtusid tõrjuks. Sama on politseiga.

"Lennundusseadus ütleb, et transpordiameti poolt kehtestatud geograafilistel lennukeelualadel aitab neid politsei, aga ka politseil ei ole samasugust inimressurssi veel, nagu on läänes. Me peame hakkama ressurssi ümber suunama," ütles Padar.

Kaalumisel on näiteks volituste laiendamine suuremale hulgale asutustele.

"Me kaalume praegu - seadusandjani ei ole see veel jõudnud - kas elutähtsa teenuse osutajad, näiteks elektrivõrgu ja suurte alajaamade haldajad, peaks omama ka mingit õigust droonide tõrjumisel," lausus Padar.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:17

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

18:51

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

18:42

Erakondade varasemad esinumbrid Saaremaal on tänavu oma positsioonidest loobunud

18:40

Päevakaja (05.10.2025 18:00:00)

18:37

ERR Ukrainas: Lvivi piirkond sai Venemaa öises õhurünnakus rängalt kannatada

18:33

Ekspertide sõnul ei suuda Euroopa veel hübriidrünnakutega toime tulla

18:14

Tiitlikaitsja Rae alustas Balti liigat kahe veenva võiduga

18:00

Saaremaal kandideerivad esinumbritena uued näod

17:47

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

17:26

Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:47

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

04.10

Sõja 1319. päev: Ukraina tabas Vene naftakäitist ja raketilaeva Uuendatud

04.10

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei Uuendatud

13:54

Vilniuse lennujaam peatas öösel õhupallide tõttu ajutiselt liikluse Uuendatud

04.10

ERR Ukrainas: Donbassis hukkus Vene rünnakus juba kolmas prantsuse ajakirjanik

09:00

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

04.10

EL valmistub kinni pidama 16 Vene varilaevastiku tankerit

04.10

Õpetaja elutööpreemia sai eesti keele õpetaja Aili Kiin

04.10

Egiptus avas turistidele Kuningate oru ühe suurima hauakambri

04.10

Ametiühingud ja tööandjad alustasid alampalga kõnelusi

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19:17

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

18:51

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

18:14

Tiitlikaitsja Rae alustas Balti liigat kahe veenva võiduga

17:47

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

loe: kultuur

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

12:06

Kätlin Kaldmaa Turu raamatumessist: eesti teoste vastu on huvi väga suur

10:06

Arvustus. Eesti krimifilmi üksiklane

09:00

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

loe: eeter

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

15:10

Erik Sakkov: Pantokraatori uus album "Déjà vu" on heategevusprojekt

14:08

Beati Mandolini liige Ants Õnnis: sain itaalia muusika nakkuse juba lapsena

12:50

Ettevõtja Kristel Kruustük: minu ettevõtlusteekond algas eeskujudest

Raadiouudised

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

03.10

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

03.10

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

03.10

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo