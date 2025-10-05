X!

Vilniuse lennujaam peatas öösel õhupallide tõttu ajutiselt liikluse

Välismaa
{{1759635780000 | amCalendar}}
Vilniuse lennujaam.
Vilniuse lennujaam. Autor/allikas: Augustas Didžgalvis / Wikimedia
Välismaa

Leedu peatas ööl vastu pühapäeva õhuruumis liikuvate õhupallide tõttu ajutiselt Vilniuse lennujaama lennuliikluse, lennuliikus taasavati pühapäeva varahommikul. Leedu võimude teatel oli tegemist salakaubavedajate õhupallidega, millega veeti riiki salasigarette.

Riigi lennuliiklust haldava ettevõtte Oro Navigacija esindajad teatasid töö peatamisest laupäeva õhtul. Nende sõnul olid põhjuseks Vilniuse lennujaama suunas liikunud kuumaõhupallid.

Ametnike sõnul nähti palle Baltoji Voke piirkonna lähedal, mis asub lennujaamast linnulennult mõne kilomeetri kaugusel edelas. Lennuliiklus taastati pühapäeval kell 4.50.

Leedu võimud tuvastasid, et tegemist oli salakaubavedajate 25 ilmaõhupalliga, millest kaks sisenesid lennujaama alale. Võimud said kätte õhupallidest seitse, mis kandsid endaga kokku 12 000 sigaretipakki.

Piirivalve juhi Vilmantas Vitkauskase sõnul aitas õhupallide Valgevenest Leetu teele saatmisele kaasa soodne tuulesuund ning tõenäoliselt ei plaaninud salakaubavedajad lennujaama tööd peatada. "Tavaliselt lasevad nad õhupallid õhku sealt, kus on kergem kaupa üles korjata, mitte lennujaama lähistelt, kus on intensiivne järelevalve," ütles ta.

Tänavu on Leedu tuvastanud 501 salakaubaveoga seotud õhupalli, mis on üle kahe korra enam kui aasta varem.

Ajutine lennuliikluse sulgemine mõjutas mitmeid öiseid lende, millest enamus suunati Lätti ja Poolasse, väljumised aga tühistati. Üks Kopenhaagenist Vilniusesse suunduma pidanud lend pöördus tagasi Taani.

Viimastel nädalatel on mitmed Euroopa lennujaamad pidanud lennuliikluse ajutiselt katkestama tundmatute droonide tõttu. Neljapäeval ja reedel peatati ajutiselt lennud Müncheni lennujaamas, nädal varem Taanis ja Norras.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: BNS, Reuters

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:54

Vilniuse lennujaam peatas öösel õhupallide tõttu ajutiselt liikluse Uuendatud

13:53

Werderi peatreener kinnitas: number üks on endiselt Backhaus

13:34

Eesti petanginoored said EM-i rahvuste karikal teise koha

13:27

MotoGP maailmameister Marquez sai Indoneesias kukkudes viga

13:05

Paris: Babiš on eelkõige populist, keda seovad enda ärihuvid

12:58

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

12:50

Ettevõtja Kristel Kruustük: minu ettevõtlusteekond algas eeskujudest

12:23

Randväli ujus Eesti noorte ja juunioride rekordi

12:16

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poola tõstis õhku hävitajad Uuendatud

12:06

Kätlin Kaldmaa Turu raamatumessist: eesti teoste vastu on huvi väga suur

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.10

Sõja 1319. päev: Ukraina tabas Vene naftakäitist ja raketilaeva Uuendatud

12:16

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poola tõstis õhku hävitajad Uuendatud

04.10

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei Uuendatud

04.10

EL valmistub kinni pidama 16 Vene varilaevastiku tankerit

13:54

Vilniuse lennujaam peatas öösel õhupallide tõttu ajutiselt liikluse Uuendatud

04.10

Hamas nõustus vabastama pantvangid, Iisrael vähendas sõjategevust Gazas Uuendatud

04.10

Arst: soolevähki saab varakult avastada, kuid inimesed ei lähe uuringutele

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

04.10

ERR Ukrainas: Donbassis hukkus Vene rünnakus juba kolmas prantsuse ajakirjanik

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

13:53

Werderi peatreener kinnitas: number üks on endiselt Backhaus

13:34

Eesti petanginoored said EM-i rahvuste karikal teise koha

13:27

MotoGP maailmameister Marquez sai Indoneesias kukkudes viga

12:58

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

loe: kultuur

12:06

Kätlin Kaldmaa Turu raamatumessist: eesti teoste vastu on huvi väga suur

10:06

Arvustus. Eesti krimifilmi üksiklane

09:00

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

04.10

Kunstnik Maria Kapajeva näitus räägib oma keha aktsepteerimisest

loe: eeter

12:50

Ettevõtja Kristel Kruustük: minu ettevõtlusteekond algas eeskujudest

10:50

Ülemsootska Jalmar Vabarna: minu töö on nüüd palju magada

10:48

Korilane Ülle Lichtfeldt: tühja korviga mina metsast välja ei tule

09:07

Johanna Eenma: elu peatas I Wear* Experimenti hoo, aga nüüd oleme tagasi

Raadiouudised

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

03.10

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

03.10

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

03.10

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo