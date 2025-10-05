Vilniuse lennujaam peatas öösel õhupallide tõttu ajutiselt liikluse

Riigi lennuliiklust haldava ettevõtte Oro Navigacija esindajad teatasid töö peatamisest laupäeva õhtul. Nende sõnul olid põhjuseks Vilniuse lennujaama suunas liikunud kuumaõhupallid.

Ametnike sõnul nähti palle Baltoji Voke piirkonna lähedal, mis asub lennujaamast linnulennult mõne kilomeetri kaugusel edelas. Lennuliiklus taastati pühapäeval kell 4.50.

Leedu võimud tuvastasid, et tegemist oli salakaubavedajate 25 ilmaõhupalliga, millest kaks sisenesid lennujaama alale. Võimud said kätte õhupallidest seitse, mis kandsid endaga kokku 12 000 sigaretipakki.

Piirivalve juhi Vilmantas Vitkauskase sõnul aitas õhupallide Valgevenest Leetu teele saatmisele kaasa soodne tuulesuund ning tõenäoliselt ei plaaninud salakaubavedajad lennujaama tööd peatada. "Tavaliselt lasevad nad õhupallid õhku sealt, kus on kergem kaupa üles korjata, mitte lennujaama lähistelt, kus on intensiivne järelevalve," ütles ta.

Tänavu on Leedu tuvastanud 501 salakaubaveoga seotud õhupalli, mis on üle kahe korra enam kui aasta varem.

Ajutine lennuliikluse sulgemine mõjutas mitmeid öiseid lende, millest enamus suunati Lätti ja Poolasse, väljumised aga tühistati. Üks Kopenhaagenist Vilniusesse suunduma pidanud lend pöördus tagasi Taani.

Viimastel nädalatel on mitmed Euroopa lennujaamad pidanud lennuliikluse ajutiselt katkestama tundmatute droonide tõttu. Neljapäeval ja reedel peatati ajutiselt lennud Müncheni lennujaamas, nädal varem Taanis ja Norras.