Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

Välismaa
Õhukaitsesüsteemide Patriot raketipatareid Vilniuse lennujaamas 2013. aasta juulis, kui Leedu pealinnas toimus NATO tippkohtumine. Patriote ilmselt õhupallide allatulistamiseks ei kasutataks.
Õhukaitsesüsteemide Patriot raketipatareid Vilniuse lennujaamas 2013. aasta juulis, kui Leedu pealinnas toimus NATO tippkohtumine. Patriote ilmselt õhupallide allatulistamiseks ei kasutataks.
Välismaa

Leedu peaminister Inga Ruginiene teatas esmaspäeval, et tema riik hakkab alla tulistama Valgevenest saabuvaid õhupalle, mis on korduvalt sundinud riigi lennuliiklust katkestama. Leedu peatas eelmisel nädalal neljal korral õhupallide sisenemise tõttu tema õhuruumi Vilniuse lennujaama töö ja sulges iga kord vastuseks intsidentidele ajutiselt oma piiripunktid Valgevenega.

Ruginiene nimetas intsidente hübriidrünnakuteks ja ütles, et Valgevene piiripunktid suletakse, välja arvatud diplomaatide ja naaberriigist lahkuvate Euroopa Liidu kodanike liikumiseks. "Täna otsustasime võtta kasutusele kõige rangemad meetmed. Teist teed pole," ütles Ruginiene esmaspäeval pressikonverentsil, lisades, et Leedu võib sarnaselt Poola ja Eesti hiljutistele sammudele samuti kaaluda NATO aluslepingu 4. artikli alusel julgeolekukonsultatsioonide algatamist.

Leedu on öelnud, et õhupalle saadavad teele salakaubavedajad, kes veavad Valgevenest Euroopa Liitu salasigarette, kuid süüdistab ka Valgevene diktaatorit Aleksandr Lukašenkot, kes on Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini lähedane liitlane, soovimatuses seda tegevust peatada.

Valgevene ei ole seni toimuvat kommenteerinud.

Euroopa lennundus on viimastel nädalatel korduvalt kaosesse sattunud seosed teadmata päritolu droonide lendamisega lennujaamade lähistel, sealhulgas on töö pidanud peatama Kopenhaageni, Müncheni ja mitu Balti riikide lennujaama.

Neljapäeval teatas Leedu, et kaks Venemaa sõjalennukit sisenesid tema õhuruumi umbes 18 sekundiks, mis kutsus esile ametliku protesti ja NATO vägede reaktsiooni, samas kui Venemaa eitas juhtunut.

Leedu välisminister Kestutis Budrys ütles, et hiljutisi õhuruumi rikkumisi ei tohiks pidada isoleeritud juhtumiteks.

"Need on kalkuleeritud provokatsioonid, mille eesmärk on destabiliseerida, tähelepanu kõrvale juhtida (ja) NATO otsusekindlust proovile panna," ütles ta sotsiaalmeedias X.

Toimetaja: Mait Ots

