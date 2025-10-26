X!

Venemaa teatas tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

Välismaa
Vene režiimi juht Vladimir Putin suhtlemas oma relvajõudude ülema Valeri Gerassimoviga.
Vene režiimi juht Vladimir Putin suhtlemas oma relvajõudude ülema Valeri Gerassimoviga.
Välismaa

Venemaa katsetas edukalt tuumakütuse jõul lendavat tiibraketti Burevestnik, mis võib kanda ka tuumarelva ning liigub relva kasutuselevõtu suunas, teatas Vene režiimi juht Vladimir Putin pühapäeval. Moskva väitel suudab Burevestnik püsida õhus kauem kui ükski teine rakett ning jääda tabamatuks igasugusele õhutõrjele.

Vene relvajõudude kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov raporteeris Ukraina rindepiirkonda külastanud Putinile, et rakett läbis 21. oktoobril toimunud katsetamise ajal 14 000 km ja oli õhus umbes 15 tundi.

"Ja see pole veel kõik," lisas Gerassimov. "Burevestniku tehnilised omadused võimaldavad seda garanteeritud täpsusega kasutada kõrgelt kaitstud sihtmärkide vastu mis tahes kaugusel," kuulutas kindral.

"Lennu ajal sooritas rakett kõik vajalikud vertikaalsed ja horisontaalsed manöövrid, demonstreerides seeläbi oma suurt võimet vältida raketikaitset ja õhutõrjesüsteeme," ütles Gerassimov.

"See on maailmas unikaalne [relv]," kommenteeris Ukrainas sõda pidavaid üksusi kamandavate kindralitega kohtumas käinud Putin.

Paguniteta sõjaväevormis Putin rääkis Kremli pühapäeval avaldatud ülevaates, et mõned Vene spetsialistid olid talle kunagi öelnud, et sellist relva pole tõenäoliselt kunagi võimalik luua, kuid nüüd on selle oluline katsetamine lõppenud.

Ta ütles Gerassimovile, et Venemaa peab mõistma, kuidas relva klassifitseerida ja ette valmistada infrastruktuuri Burevestniku paigutamiseks.

Venemaa relvajõud viisid selle nädala alguses läbi strateegilise tuumaõppuse maal, merel ja õhus, et harjutada nende valmisolekut ja juhtimisstruktuuride tegevust.

Kremli veebisaidi teatel lasti välja mandritevaheline ballistiline rakett Jars (i.k. Yars), Barentsi meres asuvalt allveelaevalt Brjansk rakett Sineva ning raskepommitajad Tu-95MS lasid välja tiibrakette, teatas Kremli veebisait eelmisel kolmapäeval.

"Meie tuumarelvajõudude niinimetatud kaasaegsus on kõrgeimal tasemel. Kõrgem kui ühelgi teisel tuumariigil," ütles Putin. "Strateegilised jõud on võimelised täielikult tagama Venemaa Föderatsiooni ja liitriigi riikliku julgeoleku," ütles Putin. 

Gerassimov teavitas Putinit pühapäeval, et lisaks Jarsi ja Sineva õppelendudele lasti õppuse käigus välja ka kaks õhust lastavat tiibraketti H-102 (ing.k. Kh-102).

Moskva väitel alustati Burevestniku (e.k. Tormilind) raketi väljatöötamist pärast seda, kui USA lahkus 1972. aastal sõlmitud strateegiliste rakettide vastaste tõrjesüsteemide piiramise leppest (ABM) 2001. aasta detsembris ja vastusena USA plaanile luua globaalne raketitõrjesüsteem.

Venemaal ja Ameerika Ühendriikidel on kokku umbes 87 protsenti kogu maailma tuumarelvadest, mida on piisavalt, et hävitada maailm mitmekordselt. Venemaal on 5459 tuumalõhkepead, Ameerika Ühendriikidel aga 5177, vastavalt Ameerika Teadlaste Föderatsiooni (FAS) andmetele.

Venemaa väitel on 9M730 Burevestnik – millele NATO on andnud nime SSC-X-9 Skyfall – praeguste ja tulevaste raketitõrjesüsteemide jaoks võitmatu, peaaegu piiramatu lennuulatuse ja ettearvamatu lennutrajektooriga.

Venemaa liider avalikustas Burevestniku loomise esmakordselt 2018. aasta märtsis ja mainis seda uuesti 2019. aasta veebruaris peetud aastakõnes, aga see pälvis laiemat tähelepanu ka 2019. aasta augustis, kui Arhangelski oblastis plahvatas raketikatsetuse käigus väikesemõõduline tuumareaktor, mis oli mõeldud kasutamiseks Burevestniku mootorina ning mille käigus sai surma viis raketi loomisega seotud teadlast.

Burevestnik võib püsida õhus mitu päeva

Uudisteagentuuri Reuters koostatud kokkuvõtte kohaselt võimaldab Burevestniku tuumajõuallikas tal lennata palju kaugemale ja püsida õhus kauem kui traditsioonilised raketid, mille kütusemaht on piiratud. See võimaldaks tal enne sihtmärgi tabamist pikemat aega õhus varitseda.

USA-s asuv mittetulunduslik julgeolekuorganisatsioon Nuclear Threat Initiative teatas, et see võib potentsiaalselt päevade kaupa õhus püsida. "Operatsiooni ajal kannaks Burevestnik tuumalõhkepead (või -lõhkepäid), liiguks madalal kõrgusel maakera kohal, väldiks raketitõrjet ja järgides maastikku ning saadaks lõhkepea(d) raskesti ennustatavasse kohta (või kohtadesse)," seisis organisatsiooni 2019. aasta aruandes.

Mõned lääne eksperdid ütlevad, et Burevestniku helikiirusest väiksem liikumiskiirus muudaks selle avastatavaks ja see muutuks haavatavamaks, mida kauem see lennus püsiks. Sellele vastuseks kirjutas Venemaa sõjandusekspert Aleksei Leonkov 2019. aastal, et Burevestnikute roll on hävitada vaenlase juhtimispunktide, sõjaväebaaside, tehaste ja elektrijaamade jäänused pärast seda, kui Venemaa on juba mandritevahelised ballistilised raketid välja tulistanud, ning Burevestnikute sekkumise ajal ei suuda vastase õhukaitsesüsteemid neid peatada. Ta ütles, et Burevestnikud viivad vastase kiviaega, viies lõpule nende sõjalise ja tsiviiltaristu hävitamise.

Rahvusvaheline Strateegiliste Uuringute Instituut, tsiteerides 2021. aastal Venemaa spetsialiseeritud sõjandusajakirja, teatas Burevestniku teoreetiliseks laskeulatuseks kuni 20 000 km. Seega võiks see baseeruda kõikjal Venemaal ja rünnata sihtmärke ükskõik, kus Ameerika Ühendriikides. Sama Vene ajakiri teatas, et raketi oletuslik lennukõrgus oli vaid 50–100 meetrit, mis on palju madalam kui tavapärasel tiibraketil, mis raskendaks õhukaitse radaril selle avastamist.

Venemaa väitel annaks raketi sellised omadused talle strateegilise ülekaalu oma vastaste ees.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:01

Dodgers viigistas jaapanlase viskekäe abil finaalseeria

13:38

Venemaa teatas tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

13:23

Saalijalgpalli meistriliiga voor tõi väravatesaju ja napid võidud

13:15

Arvustus. Kõige ilusam keskmine sõrm patriarhaadi pihta

12:49

Laine pääses MK-hooaja avavõistlusel teisele läbimisele

12:31

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

12:27

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

12:01

Raport: Leedu majandusedu taga on katsetamisjulgus, suurem mitmekesisus ja laiem turg

11:58

Nuggets sai kodupubliku ees lustida, Thunder jätkas võidukalt

11:40

Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 31 inimest Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.10

Kristjan Port: kaubamaja peaks hakkama lasteosakonda koomale tõmbama

25.10

Minu Isa Oli Ausus Ise: esimesel kontserdil kukkus kuulaja naerust toolilt maha

25.10

RMK rajas Saatse saapa ümbersõiduks ka metsatee

11:40

Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 31 inimest Uuendatud

25.10

Kärpiv Soome seisab raskete väärtusvalikute ees

25.10

Poliitikaeksperdid: Isamaa testib valijate reaktsiooni

25.10

Michal: ETS-2 edasi lükkamisele tuleb survet hoida

07:42

Leedu sulges õhupallide tõttu taas Vilniuse lennujaama

25.10

Viljandis taastati Trepimägi

08:36

Kaitserajatiste liigne salastamine võib kasvatada vaenlase huvi

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:01

Dodgers viigistas jaapanlase viskekäe abil finaalseeria

13:23

Saalijalgpalli meistriliiga voor tõi väravatesaju ja napid võidud

12:49

Laine pääses MK-hooaja avavõistlusel teisele läbimisele

12:31

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

loe: kultuur

13:15

Arvustus. Kõige ilusam keskmine sõrm patriarhaadi pihta

09:18

Olümpiamängude kujundatud linn

09:15

Bert Prikenfeld: tehnoloogia areneb ülesmäge, aga inimkonna vaim läheb teises suunas

25.10

Nädala album. Tame Impala harjutab kätt millekski suuremaks

loe: eeter

11:29

Soovahetuse arstliku ekspertkomisjoni juht: kõige olulisem on perekondlik usaldus

09:07

"Klassikatähed" üllatab võistlejaid kuulsate lavapartneritega

25.10

Minu Isa Oli Ausus Ise: esimesel kontserdil kukkus kuulaja naerust toolilt maha

25.10

Gazebo: arvasin, et teen ühe loo ja lähen tagasi ülikooli kirjandust õppima

Raadiouudised

10:10

Lähipäevadel sajab lörtsi, ilm läheb jahedamaks

25.10

Heitekauplemissüsteemi ETS2 edasilükkamiseks tekkis võimalus

25.10

Viljandis avati linnarahva toel korda saanud Trepimägi

25.10

Lätis ei vaibu kired Istanbuli konventsioonist lahkumise ümber

25.10

Päevakaja (25.10.2025 18:00:00)

24.10

Keskerakond saatis Isamaale omapoolsed küsimused

24.10

Kohilas sai nurgakivi BLRT valukoda

24.10

Päevakaja (24.10.2025 18:00:00)

24.10

Narva võimukõnelustel tahab linnapea kohta Stalnuhhini nimekiri

24.10

Kaju: Venemaa püüab süvalöökidega tekitada Ukrainas energiakriisi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo