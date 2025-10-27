X!

Trump: raketikatsetuste asemel peaks Putin tegelema sõja lõpetamisega

Välismaa
USA president Donald Trump presidendilennuki pardal ajakirjanikega suhtlemas.
USA president Donald Trump presidendilennuki pardal ajakirjanikega suhtlemas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Välismaa

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peaks selle asemel, et uusi tuumarakette katsetada, tegelema sõja lõpetamisega Ukrainas. Trump lisas, et Ameerika Ühendriikidel on Venemaa ranniku lähedal tuumaallveelaev.

Küsimusele pühapäeval ilmunud Venemaa teate kohta uue, väga suure lennuulatusega raketi katsetusest vastas Trump, et Ameerika Ühendriigid ei pea oma rakette nii kaugele lennutama, kuna neil on Venemaa ranniku lähedal tuumaallveelaev. "Nad teavad, et meil on otse nende ranniku lähedal tuumaallveelaev, maailma parim, seega ma mõtlen, et see ei pea sõitma 8000 miili," ütles Trump ajakirjanikele presidendilennuki pardal.

Venemaa teatas pühapäeval, et katsetas tuumaenergia jõul liikuvat tiibraketti 9M730 Burevestnik (NATO antud nimi SSC-X-9 Skyfall), mis läbis katsetuse käigus 14 000 kilomeetrit (8700 miili).

"Ma ei arva ka, et see oli Putini poolt kohane öelda. Muide – te peaksite sõja lõpetama. Sõda, mis oleks pidanud võtma ühe nädala, on nüüd... oma neljandal aastal, seda peaksite te tegema rakettide katsetamise asemel," ütles Putin Valge Maja pressiteenistuse edastatud salvestuses.

Putin teatas pühapäeval, et Venemaa on äsja edukalt katsetanud oma tuumaenergia jõul liikuvat tiibraketti Burevestnik (e.k. Tormilind), mis on Moskva kinnitusel võimeline läbima iga õhukaitsekilbi, ning liigub nüüd relva kasutuselevõtu suunas.

Küsimusele Trumpi märkuste kohta vastas Kreml, et Venemaa juhindub omaenda riiklikest huvidest, kuid ei näe põhjust, miks raketikatsetus peaks Valge Majaga suhteid pingestama.

"Vaatamata kogu meie avatusele dialoogi loomiseks Ameerika Ühendriikidega juhindub Venemaa ennekõike ja Venemaa president omaenda riiklikest huvidest," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. "Nii see oli, nii see on ja nii see saab olema."

Kremli esindaja lisas, et Venemaa tagab oma julgeoleku uute relvade väljatöötamisega. "Siin pole midagi, mis saaks ja peaks pingestama Moskva ja Washingtoni suhteid," ütles Peskov.

Uudisteagentuur Reuters meenutas, et pärast Venemaa ekspresidendi Dmitri Medvedevi märkusi kahe suure tuumariigi vahelise sõjaohu kohta on Trump korduvalt rääkinud USA allveelaevade Venemaa rannikule viimisest.

Siiski on haruldane, et kumbki pool arutab avalikult tuumaallveelaevade asukohta, lisas Reuters.

Venemaa raketikatsetusest rääkides ütles Trump: "Me katsetame rakette kogu aeg."

"Nad ei mängi meiega mänge ja meie ei mängi ka nendega," lisas USA president.

Reuters teatas laupäeval, 25. oktoobril Washingtonist, et Trumpi administratsioon on ette valmistanud täiendavad sanktsioonid, mida ta saab kasutada Venemaa majanduse oluliste valdkondade survetsamiseks, kui Putin jätkab Ukraina sõja lõpetamisega viivitamist.

Küsimusele, kas ta kaalub Venemaa vastu täiendavate sanktsioonide kehtestamist, vastas Trump: "Küll te saate teada."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:31

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

14:26

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

14:25

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

14:25

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

14:25

Bayern sulges Boatengile ukse

13:47

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

13:46

Trump: raketikatsetuste asemel peaks Putin tegelema sõja lõpetamisega

13:20

Aimar Ventsel: ühtset Venemaa opositsiooni pole olemas

13:18

Tartu rokkbänd Bloodfeather avaldas debüütlühialbumi

13:13

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:31

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

26.10

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

26.10

Venemaa teatas tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

26.10

Sotsid kutsusid Tallinna nelikliidu esmaspäevaks kohtumisele, Isamaa ütles ei

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

26.10

Sõja 1341. päev: Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 31 inimest

25.10

Kristjan Port: kaubamaja peaks hakkama lasteosakonda koomale tõmbama

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:25

Bayern sulges Boatengile ukse

13:47

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

13:13

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

12:42

Anete Haak ja Viktorija Tkacenko krooniti Põhjamaade meistriteks

loe: kultuur

13:18

Tartu rokkbänd Bloodfeather avaldas debüütlühialbumi

11:32

Galerii: Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

09:31

Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

09:20

Arvustus. "Seto Odüsseia": viimane siga tegi silma

loe: eeter

13:09

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

08:00

Vaata uuesti: Karl Martin Tombaki esituses kõlas "De profundis"

08:00

Vaata uuesti: Harald Trassi esituses kõlas "Linnud lehtlas"

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

10:45

Ebaõnn valimistel Rahvuslaste ja Konservatiivide Erakonda laiali ei saada

10:40

Lihaga seotud terminite kasutamine taimsete alternatiivide puhul keelatakse

09:25

Raadiouudised (27.10.2025 09:00:00)

26.10

Eestlaste Pärdi-kontserdid Carnegie Hallis läksid täismajale

26.10

Militaarobjektidest tuleb rääkida riiki ohustamata

26.10

Päevakaja (26.10.2025 18:00:00)

26.10

Eestile suurima mõjuga julgeolekuriskid on küberrünnakud ja desinformatsioon

26.10

Saatse kandi kohalikud muretsevad eraldatuse pärast

26.10

Lähipäevadel sajab lörtsi, ilm läheb jahedamaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo