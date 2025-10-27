Trump: raketikatsetuste asemel peaks Putin tegelema sõja lõpetamisega

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peaks selle asemel, et uusi tuumarakette katsetada, tegelema sõja lõpetamisega Ukrainas. Trump lisas, et Ameerika Ühendriikidel on Venemaa ranniku lähedal tuumaallveelaev.

Küsimusele pühapäeval ilmunud Venemaa teate kohta uue, väga suure lennuulatusega raketi katsetusest vastas Trump, et Ameerika Ühendriigid ei pea oma rakette nii kaugele lennutama, kuna neil on Venemaa ranniku lähedal tuumaallveelaev. "Nad teavad, et meil on otse nende ranniku lähedal tuumaallveelaev, maailma parim, seega ma mõtlen, et see ei pea sõitma 8000 miili," ütles Trump ajakirjanikele presidendilennuki pardal.

Venemaa teatas pühapäeval, et katsetas tuumaenergia jõul liikuvat tiibraketti 9M730 Burevestnik (NATO antud nimi SSC-X-9 Skyfall), mis läbis katsetuse käigus 14 000 kilomeetrit (8700 miili).

"Ma ei arva ka, et see oli Putini poolt kohane öelda. Muide – te peaksite sõja lõpetama. Sõda, mis oleks pidanud võtma ühe nädala, on nüüd... oma neljandal aastal, seda peaksite te tegema rakettide katsetamise asemel," ütles Putin Valge Maja pressiteenistuse edastatud salvestuses.

Putin teatas pühapäeval, et Venemaa on äsja edukalt katsetanud oma tuumaenergia jõul liikuvat tiibraketti Burevestnik (e.k. Tormilind), mis on Moskva kinnitusel võimeline läbima iga õhukaitsekilbi, ning liigub nüüd relva kasutuselevõtu suunas.

Küsimusele Trumpi märkuste kohta vastas Kreml, et Venemaa juhindub omaenda riiklikest huvidest, kuid ei näe põhjust, miks raketikatsetus peaks Valge Majaga suhteid pingestama.

"Vaatamata kogu meie avatusele dialoogi loomiseks Ameerika Ühendriikidega juhindub Venemaa ennekõike ja Venemaa president omaenda riiklikest huvidest," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. "Nii see oli, nii see on ja nii see saab olema."

Kremli esindaja lisas, et Venemaa tagab oma julgeoleku uute relvade väljatöötamisega. "Siin pole midagi, mis saaks ja peaks pingestama Moskva ja Washingtoni suhteid," ütles Peskov.

Uudisteagentuur Reuters meenutas, et pärast Venemaa ekspresidendi Dmitri Medvedevi märkusi kahe suure tuumariigi vahelise sõjaohu kohta on Trump korduvalt rääkinud USA allveelaevade Venemaa rannikule viimisest.

Siiski on haruldane, et kumbki pool arutab avalikult tuumaallveelaevade asukohta, lisas Reuters.

Venemaa raketikatsetusest rääkides ütles Trump: "Me katsetame rakette kogu aeg."

"Nad ei mängi meiega mänge ja meie ei mängi ka nendega," lisas USA president.

Reuters teatas laupäeval, 25. oktoobril Washingtonist, et Trumpi administratsioon on ette valmistanud täiendavad sanktsioonid, mida ta saab kasutada Venemaa majanduse oluliste valdkondade survetsamiseks, kui Putin jätkab Ukraina sõja lõpetamisega viivitamist.

Küsimusele, kas ta kaalub Venemaa vastu täiendavate sanktsioonide kehtestamist, vastas Trump: "Küll te saate teada."