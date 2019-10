Venemaa seaduste kohaselt on Arhangelski oblastis asuv 192 000 elanikuga Severodvinski linn välisriikide kodanikelele suletud ning sinna pääseb ainult eriloaga. Linna osaline suletus tuleneb sellest, et seal asub mitmeid militaarobjekte, näiteks mereväe allveelaevadega tegelevad laevatehased, vahendavad Meduza ja BBC.

Vene võimud on oma tegevust põhjendanud asjaoluga, et USA diplomaadid olid küll ametlikul reisil ning olid sellest ka kaitseministeeriumit teavitanud, kuid reisi sihtkohaks olid nad märkinud Arhangelski, mis asub Severodvinskist umbes 30 kilomeetri kaugusel.

"Nad ilmselt eksisid ära. Me oleme valmis andma USA saatkonnale kaardi," seisis Vene välisministeeriumi avalduses.

USA välisministeeriumi pressiesindaja kommenteeris juhtunut aga märkusega, et ameerika diplomaadid olid ametlikul reisil ning olid Vene võime nõuetekohaselt teavitanud.

8. augustil Njonoksa küla lähistel asuval polügoonil toimunud intsidendi, mille puhul oli väidetavalt tegu tuumakütust kasutava raketimootori plahvatusega, tagajärjel hukkus viis tuumaenergeetikainseneri. Lisaks sai kuus inimest vigastada.

Vene võimud on andnud juhtumi kohta vähe ja sageli vastuolulist informatsiooni. teada on, et plahvatuse päeval tõusis radiatsioonitase Njonoksast 47 kilomeetri kaugusel asuvas Severodvinski linnas kuni 16 korda tavapäraset kõrgemaks, kuid samas ei olnud tegu linna elanikkonna jaoks ohtliku tasemega. Küll aga on see märk sellest, et piirkonnas toimus sel päeval midagi ebatavalist. Ka Venemaa president Vladimir Putin on hiljem kommenteerinud, et uut relvasüsteemi katsetades juhtus õnnetus. Paljude sõjandusekspertide arvates oli katsetamisel tuumareaktoriga tiibrakett 9M730 Burevestnik (NATO klassifikatsiooni järgi SSC-X-9 Skyfall).

USA luureallikad on varem leidnud, et salapärane plahvatus, mis tekitas Severodvinski piirkonnas ajutise kiirgustaseme tõusu, ei tekkinud raketikatsetuse ajal, vaid siis, kui merest üritati välja tuua sinna kukkunud tuumakütust kasutava mootoriga raketti.