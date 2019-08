Arhangelski meedikute sõnul ei hoiatatud neid kiirgavate patsientide eest

Venemaa meedikud, kes andsid abi Arhangelski oblastis toimunud salapärase militaarõnnetuse kannatanutele, ei saanud relvajõududelt mingit vajalikku hoiatust ega kandnud mingit kiirguse eest kaitsvat riietust ning on nüüd mures enda tervise pärast. Osa neist on nüüd pikemalt ka meediaväljannetega suhelnud.

Kaks Arhangelski oblasti arsti, kes soovisid jääda anonüümseteks, rääkisid näiteks BBC venekeelse uudistetoimetusega. Arstidega on suhelnud ka Meduza ja Moscow Times. Ajakirjanike suhtlust arstidega on raskendanud asjaolu, et meedikuid on võimude poolt kohustatud riigisaladusele viidates vaikima.

8. augustil Njonoksa küla lähistel asuval polügoonil toimunud intsidendi, mille puhul oli väidetavalt tegu tuumakütust kasutava raketimootori plahvatusega, tagajärjel hukkus viis tuumaenergeetikainseneri. Lisaks sai kuus inimest vigastada.

BBC-iga rääkinud Arhangelski piirkondliku haigla arstide sõnul toodi nende juurde kolm plahvatuses kannatanut ja nendega puutus seal kokku umbes 90 inimest. Nende seas oli nii meedikuid kui ka teisi patsiente, kes viibisid vähemalt tund aega salapäraste vigastatutega samades ruumides.

Kui arstid mõistsid, et tegu võib olla radioaktsiivsete patsientidega, tuli neil endil improviseerida ja leiutada endale ise kaitseriietust- ja vahendeid.

Järgmisel päeval viidi plahvatuses kannatanud edasi Moskvas asuvasse spetsiaalsesse haiglasse ning nende inimeste seisundi kohta pole hetkel midagi kindlat teada.

Ülejäänud kolmele kannatanule anti abi Arhangelski Semaško haiglas, kus olevat kiirgusega kokku puutunud patsientide ravimiseks vajalikud kaitsevahendid ja tingimused olemas.

Arstid tunnistasid, et rääkisid meediaga eelkõige seetõttu, et kardavad, et said abi andes ka ise kiiritada, ning loodavad, et suudavad sarnaste olukordade tekkimist sellisel viisil ära hoida.

Vene võimud on andnud juhtumi kohta vähe ja sageli vastuolulist informatsiooni. Praeguseks on teada, et plahvatuse päeval tõusis radiatsioonitase Njonoksast 47 kilomeetri kaugusel asuvas Severodvisnki linnas kuni 16 korda tavapäraset kõrgemaks, kuid samas ei olnud tegu linna elanikkonna jaoks ohtliku tasemega. Küll aga on see märk, sellest, et piirkonnas toimus sel päeval midagi ebatavalist. Ka Venemaa president Vladimir Putin on nüüdseks kommenteerinud, et uut relvasüsteemi katsetades juhtus õnnetus. Paljude sõjandusekspertide arvates oli katsetamisel tuumareaktoriga tiibrakett 9M730 Burevestnik (NATO klassifikatsiooni järgi SSC-X-9 Skyfall).

Meduza on omakorda rääkinud kiirabitöötajaga, kes oli meeskonnas, mis andis kannatanutele esmaabi enne haiglasse jõudmist, ning ühe haigla arstiga.

Päästetöötaja sõnul näevad reeglid tegelikult ette, et selliste katsetuste puhul on relvajõud juba ette hoolitsenud selle eest, et kohapeal oleks olemas nii arstiabi ja saastest puhastamise punktid ning enne haiglasse jõudmist peavad radiatsiooniga kokku puutunud patsiendid läbima mitmeid protsesse ja punkte, et nad enam ei kiirgaks. Neid reegleid aga ei järgitud ning tsiviilisikutest päästetöötajatel ja arstidel tuli kannatanutega tegeleda omatavalisi vahendeid, kusjuures relvajõudude otsustajate poolt jäeti sageli kasutamata ka piirkonnas olemas olevaid võimalusi riskide vähendamiseks.

Arst omakorda rääkis, et kui salapärased patsiendid nende haiglasse saabusid, küsisid nad sõjaväelastelt otse, kas need inimesed on kiiritust saanud, ning neile valetati, et ei ole, ning neil tuli selles ise töö käigus veenduda. Olukord oli näinud kusjuures välja nii, et kui kiirgusspetsialistid saabusid ruumi, kus meedikud patsientidega töötasid, ja mõõtma asusid, tormasid nad esimese reaktsioonina ruumist välja, sest tulemused olid tavapärasest nii palju kõrgemad.

Arstidest allikate paljastustele on Venemaa võimud kas jätnud sisulised kommentaarid andmata või on seda tehtud eriti kummalisel moel. Näiteks tervishoiuministeeriumi Arhangelski oblasti esinduse arvates sattus ühe noore arsti organismist leitud tseesiumi radioaktiivne isotoop 137 sinna ilmselt "Tai turismireisil söödud Fukushima mereandide tõttu".