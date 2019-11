Putin andis tuumaintsidendis hukkunud teadlaste autasud leskedele üle

Venemaa president Vladimir Putin andis neljapäeval üle riiklikud autasud leskedele, kelle abikaasad hukkusid augustis Arhangelski oblastis toimunud intsidendi tagajärjel. Riigipea märkis tseremoonial, et viis teadlast hukkusid testides relvasüsteemi, millel pole maailmas võrdset.

Viis meest hukkusid 8. augustil intsidendis, mida nende tööandja, riigiettevõte Rosatom on kirjeldanud kui raketikatsetusel toimunud õnnetut. Venemaa põhjaosas mereplatvormil toimunud ebaõnnestunud raketikatsetus tekitas piirkonnas ajutise radiatsioonitaseme tõusu ning tõi kaasa hulgaliselt spekulatsioone ja võrdlusi Tšernobõli 1986. aasta tuumakatastroofi ajal aset leidnud riikliku salatsemisega, vahendasid Reuters, BBC ja Daily Mail.

USA välisministeeriumi kõrge ametnik Thomas DiNanno kommenteeris möödunud kuul, et salapärane plahvatus Arhangelski oblastis ei tekkinud raketikatsetuse ajal, vaid siis, kui merest üritati välja tuua sinna ebaõnnestunud katsetuse järel kukkunud tuumakütust kasutava mootoriga raketti.

Paljude sõjandusekspertide arvates oli katsetamisel tuumareaktoriga tiibrakett 9M730 Burevestnik (NATO klassifikatsiooni järgi SSC-X-9 Skyfall).

Riigitelevisioonis üle kantud tseremoonial andis Putin teadlaste leskedele üle postuumseid autasusid ning avaldas neile kaastunnet.

"Nad valisid endale erilise missiooni - kaitsta Venemaad," ütles Putin leskedele.

"Me räägime kõige arenenumatest tehnilistest ideedest ja lahendustest, millel pole kuskil maailmas võrdset. [Räägime] relvasüsteemist, mis tagab Venemaa suveräänsuse ja julgeoleku järgmisteks aastakümneteks," jätkas president.

Putin teatas, et tagasilöökidest hoolimata, on Venemaa pühendunud selle relvastuse täiustamisele. Tema kinnitusel tagab see relv rahu kogu maailmas.