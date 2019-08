"See ei olnud seotud uue relva välja tulistamisega, vaid tegu oli päästemissiooniga, mille eesmärgiks oli merest välja tuua eelmise katsetuse ajal sinna kukkunud rakett," vahendas CNBC allikat, kes on otseselt kursis USA luureteenistuste hinnanguga.

USA luureraporti kohaselt oli Venemaa juba eelmisel aastal teinud sarnase kolme laeva abil teostatatud operatsiooni, et tuua Barentsi merest välja rakett, mis kukkus sinna 2017. aasta novembris toimunud katsetuse ajal.

"Ühel päästeoperatsiooniga seotud laeval toimus plahvatus ja see tekitas välja tõstetavas raketis tuumareaktsiooni, mis viis ka radiatsioonilekkeni," selgitas allikas äsjast juhtumit.

Samale järeldusele jõudis ka Raadio Vaba Euroopa analüüsides fotosid, mis kujutavad tuumajäätmete konteinereid kohtades, mida peetakse tuumajõul liikuva tiibraketi 9M730 Burevestnik (NATO-s tuntakse nime all SSC-X-9 Skyfall -Toim.) katsetuspaikadeks.

Allikate sõnul katsetas Venemaa ajavahemikus 2017. aasta novembrist 2018. aasta veebruarini nelja sellist raketti.

Venemaa võimud on andnud juhtumit selgitades erinevaid ja vastukäivaid kommentaare. President Vladimir Putin on öelnud, et plahvatus toimus katsetas uut paljulubavat relvasüsteemi. Eelmisel aastal teatas Putin, et Burevestnikul saab olema piiramatu laskeulatus.