X!

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas

Välismaa
Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ALEX KOLOMOISKY
Välismaa

Peaminister Benjamin Netanyahu süüdistab Hamasi relvarahu rikkumises ning andis armeele korralduse alustada Gazas jõulisi rünnakuid.

Iisrael ja Hamas süüdistavad üksteist vaherahu rikkumises. 

Iisraeli sõjaväeametniku sõnul tulistas Hamas vägede pihta, mis paiknevad Iisraeli kontrolli all oleval territooriumil Lõuna-Gazas. See ajendas Netanyahut korraldama uusi rünnakuid Hamasi vastu, vahendas The Wall Street Journal. 

Iisrael teatas varem teisipäeval, et eelmisel päeval vaherahuleppe alusel Hamasi tagastatud pantvangi osalised säilmed kuulusid umbes kaks aastat tagasi sõjaväe poolt leitud hukkunud vangile. Avalduses leiti, et Hamas on selgelt rikkunud kokkulepet.

"Pärast täna hommikul lõpule viidud tuvastamisprotsessi selgus, et eile õhtul tagastatud säilmed kuuluvad hukkunud pantvangile Ofir Tzarfatile, kelle surnukeha toodi Gaza sektorist sõjalise operatsiooniga tagasi juba umbes kaks aastat tagasi," teatas Netanyahu büroo.

Hamas leiab samas, et Iisrael otsib ettekäändeid sõja taas alustamiseks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, CNN, BNS

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:34

Perling: Parempoolsed peavad ühtesid läbirääkimisi korraga

20:18

Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

20:16

Kunagine võimupartei kaotab Hollandis toetust

19:48

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

19:25

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:19

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

19:13

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas

19:05

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

19:03

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

19:00

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:48

Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

12:06

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

10:36

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad Uuendatud

27.10

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

12:05

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

06:14

EL-i keeld Venemaal turismiteenuseid pakkuda Eesti ettevõtete tööd ei mõjuta

11:43

Isamaa vastas Keskerakonna Tallinna küsimustele

16:01

Keskerakond vastas Isamaa Tallinna küsimustele Uuendatud

07:42

Venemaal väheneb alkoholi müük

27.10

Sõja 1342. päev: Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:18

Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

19:48

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

19:19

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

18:51

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

loe: kultuur

19:05

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

19:03

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

18:36

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus ilu kiirkaubastumisest

16:20

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

loe: eeter

12:04

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

11:11

Villemdrillem kunstipisikust: ma lihtsalt naudin ja plätserdan

10:42

Tõnu Kaljuste: Pärt tahtis muusikaelus oma nägu leida

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

Raadiouudised

18:50

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

18:45

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

18:45

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

18:35

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

18:35

Päevakaja (28.10.2025 18:00:00)

15:35

Suure-Jaani häkaton keskendus kodukoha arengule

15:30

Prantsuse valitsus otsib eelarvele toetajaid opositsioonist

15:20

Raadiouudised (28.10.2025 15:00:00)

12:45

Trump sõlmis Jaapaniga mitu olulist lepingut

12:35

Valimistulemuste kinnitamiseni läheb veel paar nädalat

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo