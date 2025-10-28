Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas

Peaminister Benjamin Netanyahu süüdistab Hamasi relvarahu rikkumises ning andis armeele korralduse alustada Gazas jõulisi rünnakuid.

Iisrael ja Hamas süüdistavad üksteist vaherahu rikkumises.

Iisraeli sõjaväeametniku sõnul tulistas Hamas vägede pihta, mis paiknevad Iisraeli kontrolli all oleval territooriumil Lõuna-Gazas. See ajendas Netanyahut korraldama uusi rünnakuid Hamasi vastu, vahendas The Wall Street Journal.

Iisrael teatas varem teisipäeval, et eelmisel päeval vaherahuleppe alusel Hamasi tagastatud pantvangi osalised säilmed kuulusid umbes kaks aastat tagasi sõjaväe poolt leitud hukkunud vangile. Avalduses leiti, et Hamas on selgelt rikkunud kokkulepet.

"Pärast täna hommikul lõpule viidud tuvastamisprotsessi selgus, et eile õhtul tagastatud säilmed kuuluvad hukkunud pantvangile Ofir Tzarfatile, kelle surnukeha toodi Gaza sektorist sõjalise operatsiooniga tagasi juba umbes kaks aastat tagasi," teatas Netanyahu büroo.

Hamas leiab samas, et Iisrael otsib ettekäändeid sõja taas alustamiseks.