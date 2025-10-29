X!

Pevkur: USA väed ei lahku Eestist

Eesti
Foto: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Eesti

Ameerika Ühendriigid on teavitanud Rumeeniat ja teisi NATO liitlasi plaanist vähendada oma vägede arvu Euroopa idatiival, teatas Rumeenia kaitseministeerium kolmapäeval. Eesti kaitseminister Hanno Pevkur kinnitas, et Eestist USA väed ei lahku.

"Ameerika otsustas peatada brigaadi rotatsiooni Euroopas, millel oli elemente mitmes NATO riigis," teatas Rumeenia kaitseministeerium.

Ministeeriumi sõnul on otsus Washingtoni prioriteetide muutuste tõttu ootuspärane, kuid umbes 1000 USA sõdurit jääb jätkuvalt Rumeeniasse.

"Otsuses võeti arvesse ka seda, et NATO on tugevdanud oma kohalolekut ja tegevust idatiival, mis võimaldab Ameerika Ühendriikidel oma sõjalist kohalolekut piirkonnas kohandada," teatas ministeerium. Teates ei täpsustatud, kui palju USA vägesid ära viiakse.

Rumeenia kaitseminister Ionut Mosteanu ütles hiljem antud pressikonverentsil, et brigaadil on üksused Rumeenias, Bulgaarias, Ungaris ja Slovakkias.

Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et USA väed ei lahku Eestist.

"Eestis olevate vägede jaoks on meile positiivne otsus – Ameerika Ühendriikide teavitus on see, et meie koostöö jätkub senisena, nagu see täna on olnud. Minu poolt on läinud neile ka sõnum, et oleme valmis seda tihendama," sõnas Pevkur.

"Ma arvan, et täna on õige päev tänada Ameerika Ühendriike – nii neid inimesi, kes siin saatkonnas on, kui ka Pentagonis. Juulis toimunud kohumine Pete Hegsethiga on toonud meile selle, et Ameerika väed Eestist ei lahku," ütles Pevkur.

Kaitseministri sõnul mõistab USA vajadust vägesid Eestis hoida.

"Ameerika Ühendriigid selgelt mõistavad, kui oluline on ka nende kohalolu siin heidutuse vaates. Ma arvan, et meie jaoks on see hea märk. Üks asi on see, mis me oleme teinud diplomaatilisel tasandil ja sisu mõttes, aga teiselt poolt just see sõnum, et siin on olla vaja ja heidutada Venemaad, on jõudnud kohale," märkis ta.

Pevkur rääkis, et koostöö tihendamine USA-ga on ministeeriumi igapäevatöö. "Siia tulid hiljuti ameeriklaste Abramsid. Kui siin on ka mingisuguseid teisi üksuseid vahest liikumas, siis see on meie igapäevane töö, et nad siin oleksid ja end mugavalt tunneksid."

"Meie asi on tagada, et neil oleksid ka harjutustingimused," lisas ta. "See on see koht, kus me peame rääkima nii omavalitsuste kui ka avalikkusega, et need samad Ameerika üksused, kes siin roteeruvad, nad vajavad harjutamiseks Nursipalu harjutusvälja ja keskpolügooni. Meil ühiskonnana on siin tegelikult päris palju teha, et ameeriklasi siin võõrustada."

Pevkur märkis, et siiani on piiranud liitlasvägede Eestisse juurde toomist harjutus- ning majutusalade nappus.

NATO ametnik: tegemist on kohandamisega

NATO ja USA ametivõimud on tihedas kontaktis vägede paigutuse osas, ütles alliansi ametnik kolmapäeval pärast seda, kui Rumeenia kaitseministeerium oli teatanud, et liitlasi teavitati USA plaanidest vähendada Euroopa idatiival paiknevate vägede suurust.

"USA vägede kohaloleku muudatused ei ole ebatavalised," ütles NATO ametnik, lisades, et "isegi pärast seda kohandust on USA vägede kohalolek Euroopas endiselt suurem, kui see on olnud aastaid."

"NATO ja USA ametivõimud on tihedas kontaktis meie vägede üldise paigutuse osas – et tagada NATO tugeva heidutus- ja kaitsevõime säilimine – ning USA ametivõimud teavitasid NATO-t sellest kohandusest ette," ütles ametnik.

President Donald Trumpi administratsioon on USA liitlasi Euroopas üles kutsunud oma julgeoleku eest rohkem vastutust võtma, kuna Ameerika Ühendriigid soovivad keskenduda rohkem oma piiride kaitsele ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnale.

Ida-Euroopas kasvava mure taustal, et USA võib oma kohalolekut NATO idatiival vähendada ajal, kui kestab Venemaa agressioonisõda Ukrainas, ütles Trump septembris, et Washington võiks oma vägede kohalolekut Poolas isegi suurendada.

Poola kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ütles pressikonverentsil, et Varssavi ei ole saanud teavet USA vägede võimaliku vähendamise kohta oma territooriumil.

Itaalia kaitseminister Guido Crosetto ütles komapäeval, et USA fookuse nihutamise protsess sai alguse juba president Barack Obama valitsemisajal (2009-2017). "USA on mures konkurentsi pärast Hiinaga ja Euroopa peab tagama oma kaitse," ütles ta.

Rumeenia kaitseminister Mosteanu rõhutas, et Bukaresti side Washingtoniga on endiselt tugev ja Rumeenia on ohutu.

"Liitlaste kohalolek on Rumeenias endiselt märkimisväärne, alates USA vägedest kuni Prantsusmaa, Belgia, Luksemburgi, Portugali ja Põhja-Makedooniani," ütles minister.

Mosteanu ütles ka, et Rumeenia on saanud USA-lt täiustatud õhutõrjesüsteemi, mis suurendab riigi võimet kaitsta end õhuruumi tungivate droonide eest.  

Toimetaja: Mait Ots, Valner Väino, Maria-Ann Rohemäe

Allikas: Reuters, AK

