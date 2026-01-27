X!

USA toob Rumeeniasse Abramsi tankid

Välismaa
USA tankid M1 Abrams lahinglaskmisega õppusel Eestis.
USA tankid M1 Abrams lahinglaskmisega õppusel Eestis. Autor/allikas: Triinu Liis Mullaste/EDF
Välismaa

Ameerika Ühendriigid saadavad lähitulevikus Rumeeniasse Abramsi tankidega varustatud üksuse osana NATO pühendumusest kaitsta alliansi idatiiba, ütles Rumeenia relvajõudude ülem Gheorghiță Vlad. Tema sõnul USA mitte ainult ei säilita oma sõjalise kohaloleku taset Rumeenias, vaid ka tõstab tema riigi territooriumile paigutatud vägede kvaliteeti ja võitlusvõimet.

Kindral Vlad selgitas, et Põhja-Atlandi allianss jätkab oma piirkondlike kaitseplaanide kaudu võetud kohustuste täitmist, sealhulgas Rumeenia suhtes.

"Rääkisin NATO liitlasvägede ülemjuhataja (SACEUR), kindral Alexus Grynkewichiga tema Rumeenia-visiidi ajal. Allianss säilitab oma pühendumuse panustada riigi kaitsesse vägedega vastavalt piirkondlikele plaanidele," ütles Rumeenia kaitseväe ülem Rumeenia televisioonile antud intervjuus, mis edastatakse täies mahus järgmisel nädalal ja mida vahendas väljaanne Spotmedia.ro

Kindral Vladi sõnul on Ameerika Ühendriigid endiselt Rumeenia julgeoleku oluline sammas ning väljakuulutatud USA vägede kohandused ei tähenda kaitse nõrgenemist, vaid paigutatud vägede profiili muutust.

"Ameerika Ühendriigid on nõustunud säilitama oma vägesid samal tasemel ning veelgi enam parandama Rumeeniasse paigutatud vägede kvaliteeti ja letaalsust. Parim näide on see, mida mainis SACEUR: eelseisval perioodil paigutatakse Rumeeniasse Abramsi tankidega varustatud Ameerika sõdurite üksus," ütles Vlad.

Rumeenia kaitseminister Ionuț Moșteanu teatas 2025. aasta oktoobri lõpus, et Ameerika Ühendriigid on otsustanud vähendada oma osa NATO idatiival paiknevates vägedes, sealhulgas Rumeenias.

Ta ütles toona, et tegemist ei ole vägede täieliku väljaviimisega, vaid pigem mõnede brigaadide rotatsiooni lõpetamisega. Rumeeniasse pidi jääma 900–1000 Ameerika sõdurit.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:50

ICE ametnikud lahkuvad Minneapolisest

09:50

MInisteeriumidel puudub üksmeel angerjavarude kaitsel

09:50

Küsitlus näitab Ungari opositsiooni edu Orbani partei ees

09:44

Kristian Jaani: kohalike omavalitsuste korrakaitseametnike õigustest

09:42

"Impulss": kuidas eakatest aiandushuvilistest narkokurjategijad said

09:41

Adler tegi NCAA-s võimsa nädala, Sepalt samuti kaksikduubel

09:30

Raadiouudised (27.01.2026 09:00:00)

09:24

Fotokunstnik Anton Corbijn: püüan muusikut pildistada tema muusika sfääris

09:12

Margo Klaos: elanikkonnakaitses ei ole prioriteete, kõik tuleb ära teha

09:08

Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

26.01

Venemaal Murmanskis varises kokku nõukogudeaegne elektrivõrk

26.01

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

26.01

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte

26.01

Lisaks Auverele on Eesti Energial osaliselt tööst väljas veel üks tootmisplokk

25.01

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

26.01

Advokaadid: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

26.01

WSJ: Hiina tippkindralit süüdistatakse tuumasaladuste edastamises USA-le

26.01

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

ilmateade

loe: sport

09:41

Adler tegi NCAA-s võimsa nädala, Sepalt samuti kaksikduubel

09:08

Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

08:32

Austrias kukkunud Teder sai tõsiselt vigastada: alla ma kindlasti ei anna

08:05

KUULA TÄNA | "Võimla" küsib: kas Tänakuta ralli MM-sari pakub veel huvi?

loe: kultuur

26.01

Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu" Uuendatud

26.01

Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

26.01

"Plekktrummi" külaline on Krista Kaer

26.01

Minu elu muutnud raamat | Liis Nimik ja "Täiskuukeskpäev"

loe: eeter

09:24

Fotokunstnik Anton Corbijn: püüan muusikut pildistada tema muusika sfääris

08:33

Eestisse saabuva kuningapaari giid: taanlased väga armastavad oma kuningat

26.01

Kalamees-kokk Hanno Kask: koha ja ahven on maailma parimad praekalad

26.01

Peeter Rebane: vanemad kinkisid kitarri asemel kandle, et muusikahuvi kaoks

Raadiouudised

26.01

Päevakaja (26.01.2026 18:00:00)

26.01

Tallinna linnaaedade muld vastab raskmetallide piirnormidele

26.01

Allikmaa: järgmise jaotuse jaoks on kultuurkapitalil raha koos

26.01

Raadiouudised (26.01.2026 15:00:00)

26.01

Raadiouudised (26.01.2026 12:00:00)

26.01

Kavandatav vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

26.01

Mitmed suured toidupoed avavad tänavu uusi kauplusi

26.01

Advokatuur: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

26.01

Raadiouudised (26.01.2026 09:00:00)

25.01

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo