USA toob Rumeeniasse Abramsi tankid

Ameerika Ühendriigid saadavad lähitulevikus Rumeeniasse Abramsi tankidega varustatud üksuse osana NATO pühendumusest kaitsta alliansi idatiiba, ütles Rumeenia relvajõudude ülem Gheorghiță Vlad. Tema sõnul USA mitte ainult ei säilita oma sõjalise kohaloleku taset Rumeenias, vaid ka tõstab tema riigi territooriumile paigutatud vägede kvaliteeti ja võitlusvõimet.

Kindral Vlad selgitas, et Põhja-Atlandi allianss jätkab oma piirkondlike kaitseplaanide kaudu võetud kohustuste täitmist, sealhulgas Rumeenia suhtes.

"Rääkisin NATO liitlasvägede ülemjuhataja (SACEUR), kindral Alexus Grynkewichiga tema Rumeenia-visiidi ajal. Allianss säilitab oma pühendumuse panustada riigi kaitsesse vägedega vastavalt piirkondlikele plaanidele," ütles Rumeenia kaitseväe ülem Rumeenia televisioonile antud intervjuus, mis edastatakse täies mahus järgmisel nädalal ja mida vahendas väljaanne Spotmedia.ro

Kindral Vladi sõnul on Ameerika Ühendriigid endiselt Rumeenia julgeoleku oluline sammas ning väljakuulutatud USA vägede kohandused ei tähenda kaitse nõrgenemist, vaid paigutatud vägede profiili muutust.

"Ameerika Ühendriigid on nõustunud säilitama oma vägesid samal tasemel ning veelgi enam parandama Rumeeniasse paigutatud vägede kvaliteeti ja letaalsust. Parim näide on see, mida mainis SACEUR: eelseisval perioodil paigutatakse Rumeeniasse Abramsi tankidega varustatud Ameerika sõdurite üksus," ütles Vlad.

Rumeenia kaitseminister Ionuț Moșteanu teatas 2025. aasta oktoobri lõpus, et Ameerika Ühendriigid on otsustanud vähendada oma osa NATO idatiival paiknevates vägedes, sealhulgas Rumeenias.

Ta ütles toona, et tegemist ei ole vägede täieliku väljaviimisega, vaid pigem mõnede brigaadide rotatsiooni lõpetamisega. Rumeeniasse pidi jääma 900–1000 Ameerika sõdurit.