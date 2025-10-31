Kolm erakonda allkirjastasid Saaremaa valla uue koalitsioonileppe

Isamaa, Keskerakond ja EKRE allkirjastasid neljapäeval Saaremaa valla uue koalitsioonileppe. 11-punktiline koalitsioonileping on küll üldine, aga seal on konkreetselt välja toodud Kuressaarele kui linnale suuremate õiguste andmine ja rahvusvaheliste Saarte sportmängude Saaremaale toomise protsessi algatamine.

Nagu varem juba välja öeldud saab vallavanema koha Rainer Antsaar Isamaast ja volikogu esimehe kohale asub EKRE Saaremaa piirkonnajuht Kristjan Moora.

Valda hakkab valitsema viieliikmeline vallavalitsus, nii nagu seni.

"Me ei räägi volikogu istungitel oma partneritega sellisel viisil, et meie otsustame, meie teeme. Me tahame teid kõiki Saaremaa arengusse kaasata ja ma arvan et see ongi kõige tähtsam ja suurem asi. Isamaa on oma valimisprogrammis selle välja toonud ja ka meie partnerid on seda toetanud, nii et Saarte Mängude Saaremaale toomine on kindlasti üks asi, millega me hakkame koheselt pihta," ütles Antsaar.

Antsaar lubas vallavalitsuse koosseisu avaldada järgmisel nädalal: "Inimesed on meil olemas, me kohtume, räägime mõtted läbi ja anname nimed teada."