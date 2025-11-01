Michal kritiseeris Läti kava lahkuda Istanbuli konventsioonist

Peaminister Kristen Michal kommenteeris sotsiaalmeedia postituses Läti kava väljaastuda Istanbuli konventsioonist, öeldes, et Lätis on mitu poliitilist jõudu, kellele naiste õigused ja turvatunne ei kujuta endast väärtust.

"Umbluu ja väljamõeldiste najal üritatakse halvustada naiste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ning tõkestamise konventsiooni. Kõva ja vale jutuga rääkida üle neist, kelle hääl on isikliku läbielamise tõttu vaikne," sõnas Michal.

"Istanbuli konventsioon on kaitsevõrk, mis ütleb, et vägivald ei ole peresisene asi, vaid ühiskondlik probleem. See annab pühendunud abiandjatele ja vabatahtlikele pidepunkti, et püüdlus turvalisuse ning väärikuse austamise poole on jagatud soov. Kogukondades, ühiskonnas ja ka samamoodi mõtlevate riikide vahel," lausus peaminister.

Michal meenutas, et olles justiitsminister märkas ta, kuidas justiitsministri, siseministri ning politsei ja prokuratuuri juhtide kokkusaamisel puudus selgus, kuidas tegeleda perevägivallaga.

"Oli juhtumeid, kus väljakutse puhul soovitati kannatanul päev mõelda ja prokuratuur lõpetas juhtumeid lihtsamalt, sest muudki oli teha. Et asjad muutuks päriselt, võtsime kriminaalpoliitilise joone, et prokuratuur asju ei lõpeta, ohver saab abi ning vägivallatseja karistada. Nii saigi läbi nõukogude okupatsiooniaeg, kus naisepeks oli pere siseasi. Nii muutusid asjad, riiki hakati usaldama ja asjad sai paremaks," sõnas Michal.

Michal märkis, et muutused vastupidises suunas Lätis on kindlasti vale tee.

"Evika, soovin sulle jõudu ja jaksu inimväärikuse eest seismisel. Meil Eestis tuleb ka endiselt nende teemadega tegelda. Vägivallal on olemus korduda. Kes sellega kokku puutunud, teab. Seda enam peab ühiskonnas olema selge hoiak - me seisame alati nõrgema kaitsel. Põhimõtteliselt," pöördus Michal oma Läti kollegi Evika Silina poole.

Läti seimis läbis ööl vastu reedet viimase lugemise seaduseelnõu, mis näeb ette riigi väljaastumise Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ning tõkestamise konventsioonist ehk Istanbuli konventsioonist.

Eestis on viimastel päevadel olnud avalikkuse tähelepanu all juhtum, kus naist rünnanud mees sai tingimisi karistuse, mille ajal pussitas ta naist uuesti ja põhjustas hiljem politsei eest põgenedes teise autojuhi surma.