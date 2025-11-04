Oktoober toidupoes: liha hind liigub tõusvas joones

Oktoobris olid hinnad Eesti toidupoodides võrreldes aastatagusega valdavalt kallimad ning lihatoodetest tegid suurima tõusu broileri- ja veiseliha. Eesti õun kallines aastaga 56 protsenti ja kohalik lühike kurk 84 protsenti.

Konjunktuuriinstituudi andmed näitavad, et suurem osa lihatooteid maksid oktoobris rohkem kui aasta eest. Ainult sea ribiliha, mille kilohind oli 8,77 eurot, maksis viis senti vähem kui aasta eest ning ka suitsukarbonaadi sai osta 11,86 euroga ehk 13 senti odavama kilohinnaga.

Kohalik broiler maksis aga 5,16 eurot ehk ligi veerandi võrra rohkem kui mullu, mil kilohind oli 4,15 eurot. Ka importbroileri kilohind kerkis eelmise sügise 3,89 eurolt enam kui viiendiku võrra 4,69 euroni.

Kondita veiseliha hind tõusis 19 protsenti 20,90 euroni ning seakarbonaad kallines 13 protsenti 9,27 euroni.

Koduse hakkliha hind kerkis 13 protsenti 8,92 euroni ja viinerid seitsme protsendi võrra 7,73 euroni. Kõige tagasihoidlikumaks jäi keeduvorsti hinnatõus, mis oli veidi üle ühe protsendi.

Kui kõrvutada lihatoodete hindu selle aasta septembris ja oktoobris, siis suurt erinevust ei ole märgata, ainsaks erandiks seakarbonaad, mille hind tõusis kuuga neli protsenti ehk 8,88 eurolt 9,27 euroni.

Paljud kalatooted kallinesid samuti. Näiteks jahutatud lõhe maksis poodides 11,17 eurot ehk seitse protsenti rohkem kui möödunud aasta oktoobris, samas kui lõhefilee hind tõusis vaid ühe protsendi võrra 18,05 euroni.

Turul langes jahutatud lõhe kilohind 13 protsendi võrra 11,70 euroni, lõhefilee aga maksis 22,09 eurot, mida oli kolm senti rohkem kui aasta tagasi.

Forellikilo langes turgudel 13 protsenti 11,90 euroni, forellifilee maksis kolm protsenti vähem kui aasta eest ehk 22,90 eurot.

Ükski piimatoode ei ole aastaga odavnenud. 2,5-protsendilise rasvasisaldusega kilepakendis piim maksis aasta eest 65 senti, nüüdseks aga keskmiselt 72 senti liitri eest. See teeb hinnatõusuks ligi 11 protsenti.

Kõige suurema hinnatõusu on aastaga teinud hapukoor, mis maksis mullu 3,29, nüüd aga 24 protsenti rohkem ehk 4,9 eurot. Kohvikoore hind on kerkinud 16 protsendi võrra 2,95 euroni ja väikepakendis või hind 11 protsenti 14,91 euroni.

Kohaliku juustu hind on üheksa senti ehk alla ühe protsendi kallinenud ja see maksis oktoobris 11,95 eurot. Ainsana on täpselt samasuguse hinnaga nagu mullu oktoobris kilepakendis keefir, mis maksab jätkuvalt 82 senti.

Eesti M-suuruses munad on aastaga kuue protsendi võrra odavnenud: eelmise aasta sügisel küsiti poodides kümnese karbi eest 2,57, nüüd aga 2,42 eurot.

Samal ajal on L-suuruses munad kaks protsenti kallimad ja maksavad nüüdseks 3,01 eurot karbist.

Importmunad kallinesid rohkem, nii said L-suuruses munad 11 protsenti hinnalisa ja maksid oktoobriks 2,93 eurot, M-suuruses munad olid aga seitse protsenti kallimad ja maksid 1,93 eurot.

Köögiviljade hind on kuust-kuusse muutlikum. Oktoobris oli lühikese kohaliku kurgi hind poodides 5,36 eurot, samas kui 2024. aasta oktoobris maksis see keskmiselt 2,91 eurot. Aastaseks hinnatõusuks teeb see 84 protsenti. Langes aga pika kurgi hind: see odavnes kümne portsendi võrra 3,70 euroni.

Importkurgid odavnesid samal ajal keskmiselt 23 protsendi võrra, seejuures pika kurgi hind langes 30 protsendi võrra 2,94 euroni, lühike kurk maksis 3,30 eurot ehk 15 protsenti vähem kui aasta tagasi.

Lahtine kartul maksis 72 senti kilogrammi eest, seda oli ühe sendi võrra rohkem kui möödunud aastal. Pakitud kartul kallines 11 protsendi võrra 1,43 euroni.

Peakapsakilo langes kuue protsendi võrra 51 sendini ning lahtine porgand 12 protsendi võrra 46 sendini. Pakitud porgandi hind tõusis samas kahe protsendi võrra ja see maksis oktoobris 2,37 eurot.

Kohalik tomat kallines 22 protsendi võrra 5,93 euroni kilost, importtomat jäi aga aastatagusega üsna sarnasele hinnatasemele, makstes 4,13 euro asemel 4,20 eurot.

Viiendiku hinnalisa sai aastaga mugulsibul, mille kilo eest küsisid poed möödunud kuul 99 senti.

Kohaliku õuna hind peegeldas tänavusuvist kehva õunasaaki, sest kilo maksis 4,77 eurot – 56 protsenti rohkem kui mullu. Oktoobris oli Eesti õun siiski veidi odavam kui septembris, mil selle kilogramm maksis koguni 6,34 eurot.

Importõun oli samal ajal sel sügisel vaid kolm senti kallim kui mullu, selle kilo maksis 2,43 eurot.

Teraviljade hind kõikus vähem: saia hind kerkis kümne sendi ehk nelja protsendi võrra 2,93 euroni.

Leib odavnes aga protsendi võrra ja kilo maksis 2,94 eurot.

Õige pisut odavnesid nii nisujahu, mille eest oktoobris küsiti 1,17 eurot kilogrammist, kui ka kaerahelbed, mille kilohind oli 2,28 eurot, mõlema hind langes aastaga ühe sendi võrra.

Küll aga muutus märgatavalt suhkru hind: kilogramm maksis aasta eest 1,20 ja nüüd 95 senti ehk 21 protsenti vähem.

Leiva ja saia hind ei muutunud märkimisväärselt ka septembrist oktoobrini, küll aga vähenes suhkru hind ühe kuuga viie protsendi võrra.