Ilm püsib tavapärasest keskmisest soojem

Foto: Airika Harrik/ERR
November on alanud keskmisest umbes viis kraadi soojemana ja selliseks mõneks ajaks ka jääb.

Esmaspäeval ulatus Norra merelt Põhja-Euroopa kohale madalrõhuala, mille piires sadas paljudes kohtades vihma. Põhjapoolsetes mägedes tuli ka lund, maapinna lähedal tuli valgeid helbeid Valge mere ümbruses Venemaal.

Eesti jäi sama pöörise sooja õhumassi alla, kus üle Lääne-Venemaa ja Baltimaade kulges lõunasse Vahemere äärde sajune pilvevöönd. Päikest  sai nautida kõrgrõhkkonna toel Euroopa edelaosas. Islandi lähedale on jõudnud kauge kaarega endine troopiline tsüklon Melissa ja selle niiskus levis vihmana üle Briti saarte ja Põhjamere. 

Ööl vastu teisipäeva taanduvad vihmapilved Eesti kohalt kirdesse ja lõuna poolt sirutub üle Baltimaade kõrgrõhuhari. Olulist sadu pole, kuid mitmel pool tekib udu. Päeval tugevneb Lääne-Euroopat katva madalrõhuala mõju: tuul läheb tugevamaks ja uued vihmapilved levivad üle maa läänest ida suunas. Võib öelda, et osa sellest niiskusest pärineb ka Melissa alles jäänud varudest.  

Eelolev öö on Eestis muutliku pilvisusega. Öö hakul sajab kohati vihma, pärast keskööd on ilm olulise sajuta. Mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 1-7, rannikul kuni 9 m/s. Sooja on neli kuni üheksa kraadi.

Teisipäeva hommik on pilves, mõnel pool selgmistega. Kohati sajab vähest vihma ja tekkinud udu püsib. Puhub edelatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on viis kuni kümme kraadi.

Päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Edela- ja lõunatuul tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on seitse kuni kaksteist kraadi. .

Kolmapäeva öösel üks sajuala taandub, seejärel on vihmasadu nõrk ja harv. Õhtul jõuab Eestisse järgmine sajuala. Öösel on sooja 6-11, päeval 9-12 kraadi.

Neljapäev tuleb samuti vihmane ja soe. Reedel ja laupäeval on vihmapilvi Eesti kohal vähe ja seal, kus on öisel ajal pikemalt selge, langeb termomeetri näit viiest mitu kraadi madalamale. Päevamaksimumid tõusevad kümne kraadi ümbrusesse. 

Toimetaja: Mait Ots

