Bundesbank hoiatas Saksamaad finantsilise ebastabiilsuse eest

Saksamaa finantsstabiilsus on ohus kasvavate riskide tõttu, mis tulenevad USA ebakindlast majanduspoliitikast, ülehinnatud aktsiaturgudest, liiga suurest võlakoormusest kogu maailmas ja pankade laenuportfellide halvenemisest, hoiatas riigi keskpank (Bundesbank).

Saksamaa majandus, mis on Euroopa suurim ja mõjutab seega eriti tugevalt ka teiste riikide majandusi, on viimased kolm aastat paigal seisnud ja sügavalt juurdunud struktuurne jäikus takistab selle taastumist, isegi kui järsult suurenenud valitsuse kulutused kaitsele ja taristule annavad tõenäoliselt lähiaastatel teatava tõuke.

Pika ohtude nimekirja välja toonud keskpank tegi järeldusele, et üldine risk riigi majandusele on kasvamas, kuna majanduslik nõrkus imbub majanduse erinevatesse valdkondadesse ja USA kehtestatud tollid süvendavad riske veelgi.

"USA kaubanduspoliitika ebakindel kurss koormab maailmamajandust, eelkõige Saksamaa ekspordist sõltuvat tööstust," ütles Bundesbanki juhatuse liige Michael Theurer iga-aastases finantsstabiilsuse ülevaates. "Samal ajal koormavad struktuursed väljakutsed üha enam Saksamaa ettevõtlussektorit," lisas ta

Isegi kui Euroopa Liit on USA-ga juba kaubanduslepingu sõlminud, on majanduskeskkond endiselt liiga ebakindel ja see mõjutab Saksamaa pankade krediidikvaliteeti, lisas Bundesbank.

Kahjumlike laenude maht on juba mõnda aega kasvanud, peamiselt ärikinnisvara probleemide tõttu. Isegi kui krediidihäired on endiselt hallatavas ulatuses, peavad pangad üha enam oma laenuportfelli väärtust korrigeerima, hoiatas Saksa keskpank.

Bundesbank on mures ka kasvava võlataseme pärast nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda, kuna see tekitab muret võla jätkusuutlikkuse pärast.

"Arvestades, kui sügavalt on Saksamaa finantssüsteem integreeritud Euroopa finantssüsteemi ja arvestades riigi ja panganduse vahelist seost, võib see kujutada endast märkimisväärset ohtu Saksamaa finantssüsteemi stabiilsusele," lisas pank.

"Hiljuti muudetud riiklikud eelarve-eeskirjad ei taga pikaajalist jätkusuutlikkust ega vastavust EL-i eelarve-eeskirjadele," lisas pank. Probleem on selles, et Euroopa peab saavutama püsivalt stabiilse majanduskasvu, et muuta võlg jätkusuutlikumaks, kuid see nõuaks põhjalikke majandusreforme, sest selle potentsiaalne majanduskasv on majandusteadlaste sõnul jäänud toppama 1,3–1,4 protsendi juurde aastas.

Bundesbank on mures ka aktsiaturgude ja ettevõtete võlakirjade väärtuste pärast, mis on pikaajalistest keskmistest kõrgemad, suurendades korrektsiooniohtu.

"Kogemus on meile õpetanud, et turud võivad oma hinnanguid hetkega muuta," ütles Theurer. "Turuhindade korrektsioonid võivad seejärel finantsvahendajate seas märkimisväärseid kahjusid põhjustada."