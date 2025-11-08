X!

Teboil valmistub tegevuse lõpetamiseks ja peatas tarned tanklatesse

Välismaa
Teboili tankla Helsingis.
Teboili tankla Helsingis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Tom Little
Välismaa

Vene naftahiiule Lukoil kuuluv ja sanktsioonide tõttu raskustesse sattunud Soome ettevõte Teboil ei tarni praegu oma tanklatesse kütust juurde, valmistudes tegevuse lõpetamiseks.

"Vastutustundliku ettevõtjana valmistume ühe võimalusena tegevuse lõpetamiseks," teatas firma turundus- ja kommunikatsioonidirektor Toni Flyckt reedel STT-le.

Teade tuli pärast seda, kui Vene taustaga kontsern Gunvor teatas neljapäeva õhtul, et võtab tagasi oma ostupakkumise Lukoili rahvusvahelistele osalustele.

Lukoil teatas eelmise nädala neljapäeval, et on kokku leppinud osaluste müügis Gunvorile. Kavandatud müügi taga olid USA ja Suurbritannia Lukoili vastu kehtestatud sanktsioonid.

Teboili tegevuse võimalikust lõpetamisest kirjutas varem reedel Helsingin Sanomat.

Tehingu toimumine oleks nõudnud vähemalt USA vastava ameti heakskiitu, sest ilma selleta poleks ükski lääneriikides tegutsev pank nõustunud tehingu teostamiseks oma teenuseid pakkuma.

USA rahandusministeerium süüdistas Gunvori Venemaa valitsuse marionetiks olemises. "President (Donald) Trump on teinud selgeks, et sõda peab viivitamatult lõppema. Niikaua kui (Vene režiimi juht Vladimir) Putin jätkab meeletut tapmist, ei saa Kremli marionett Gunvor kunagi luba tegutseda ja kasumit teenida," seisis rahandusministeeriumi postituses sotsiaalmeediaplatvormil X.

Gunvor väidab, et USA rahandusministeeriumi avaldus oli ekslik ja et ettevõte on üle kümne aasta püüdnud end aktiivselt Venemaast distantseerida.

Ettevõtte väitel on nad lõpetanud äritegevuse vastavalt sanktsioonidele, müünud oma Venemaa osalused ning mõistnud avalikult hukka Venemaa sõja Ukrainas.

Kürposel registreeritud ja Šveitsi peakorteriga Gunvor on üks maailma suurimaid toornaftaga kauplejaid. Firma asutas 2000. aastal teiste seas Vene oligarh Gennadi Timtšenko, kes müüs oma osaluse ettevõttes 2014. aastal rootslasele Torbjörn Törnqvistile.

STT-ga rääkinud ekspertide sõnul on Gunvori sidemed Venemaaga endiselt tugevad.

Tanklaketi SEO tegevjuht Arto Viljanen ütles ringhäälingule Yle, et ettevõte on võtnud ühendust "peaaegu kõigi" Soome Teboili ettevõtjatega ning uurinud nende valmisolekut minna üle SEO kaubamärgi alla. Samas ei täpsustanud ta, kas Teboili ettevõtjatega on juba lepinguid sõlmitud.

Soome transpordiettevõtteid esindava SKAL-i tegevjuht Anssi Kujala usub, et Teboili äritegevus ei saa enam kuigi kaua jätkuda.

Kujala ütles STT-le, et olukord on keeruline, kuna Teboili maksed on takerdunud ja kütus hakkab sanktsioonide tõttu otsa saama.

"Mootorikütused on lõppemas nii mahutitest kui ka nende enda terminalidest ning mujalt nad kütust juurde ei saa. Teisalt ei toimi maksete liikumine ei Teboilist ega ka Teboili suunal ja kõik koostööpartnerid lõpetavad oma lepinguid," ütles Kujala.

Kujala sõnul oleks olukord teine, kui Lukoili rahvusvahelisele varale leitaks mõni teine ostja peale neljapäeval tehingust taganenud Gunvori. Kujala lisas, et sellise mastaabiga äritehing ei toimuks siiski üleöö.

Tema sõnul ei muutnud viimane pööre Teboili saagas iseenesest transpordiettevõtete olukorda Soomes. Kujala sõnul saab katusorganisatsioon valdkonnast iga päevaga aina rohkem teateid selle kohta, et Teboili jaamades ei ole saanud tankida.

"Teateid selle kohta, kust kütust ei saa, tuleb aina juurde. Saame pidevalt eri kanalite kaudu infot, et selliste kohtade arv väheneb," selgitas Kujala.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: STT-BNS

