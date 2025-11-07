USA senat üritab lõpetada tööseisakut

USA valitsuse töö seisab, sest senatis ei jõuta ajutise eelarve eelnõu osas kokkuleppele. Probleemid süvenevad ja asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et senat peaks reedel hääletama uue ettepaneku üle, mille eesmärk on seisak lõpetada.

USA lennufirmad tühistavad seisaku tõttu lende ning vabariiklaste juhid püüavad eelarve küsimuses kokkuleppele jõuda. Senati demokraadid on seni aga eelnõu blokeerinud, sest soovivad pikendada peatselt lõppevaid soodustusi tervisekindlustustele.

Vabariiklaste sõnul tuleb seda küsimust eraldi käsitleda. Vabariiklaste eelnõu, mis oleks taganud valitsuse rahastamise seitsmeks nädalaks, ei saanud seetõttu senatis demokraatide toetust.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et pole veel selge, kuidas tervisekindlustusega seotud toetused muudetud ettepanekusse sisse kirjutatakse. Demokraadist senaator Richard Blumenthal ütles, et toetused tuleb lisada igasse ajutisse eelnõusse.

Mõned demokraadid on nõudnud tagatist, et taskukohase tervishoiu seaduse (ACA) alusel pakutavate tervishoiutoetuste maksmist pikendataks. Vabariiklaste juhid ei ole seda lubadust aga andnud

Igasuguse kokkuleppe peab veel heaks kiitma ka esindajatekoda, mis teeb olukorra veelgi keerulisemaks. Alamkoja vabariiklased surusid septembri keskel läbi oma kulude kärpimise leppe, mis oleks hoidnud valitsust tööl kuni 21. novembrini. Esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson nõuab nüüd, et enne uute läbirääkimiste toimumist kiidaks senat kõigepealt heaks selle eelnõu.

Neljapäeval ütles Johnson, et ta ei osalenud läbirääkimistel ega anna mingeid lubadusi. "Esindajatekoda tegi oma töö 19. septembril ära. Ma ei luba kellelegi midagi," ütles Johnson.

USA president Donald Trump on seni keeldunud demokraatidega läbirääkimisi pidamast. Trump leiab hoopis, et tööseisaku lõpetamiseks tuleb muuta senati kodukorda ning teatas, et vabariiklased peavad filibusterist vabanema. Filibuster võimaldab praegu demokraatidel eelnõu blokeerida.

Filibusteri ehk viivitustaktika protseduuri eemaldamine vajab 50 senaatori toetust. Vabariiklastel on praegu 100-liikmelises senatis 53 kohta. Seni ei ole senati vabariiklased Trumpi survele veel järele andnud.