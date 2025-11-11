X!

Iisraeli välisminister avas Tallinnas suursaatkonna

Iisraeli välisminister Gideon Sa'ar avas Iisraeli suursaatkonna Eestis.

Iisraeli suursaatkond asub Tallinnas Maakri tänaval.

Avamisel said sõna nii Eesti välisminister Margus Tsahkna kui ka Iisraeli välisminister.

Saatkonna ette kogunes ka mõnikümmend meeleavaldajat, kes protestisid saatkonna avamise vastu. Meeleavaldajad hoidsid käes Palestiina lippe ja Palestiinat toetavaid plakateid. Protestijad süüdistasid Iisraeli genotsiidis ja nimetasid riigi välisministrit sõjakurjategijaks. "Eestlased ei taha olla partnerid genotsiidis!" seisis ühel plakatil.

Sa'ar ja Tsahkna andsid koos pressikonverentsi.

Eesti välisminister rõhutas, et Iisraeli saatkonna avamine viib riikide suhted uuele tasemele. "See lubab süvendada meie koostööd ja tugevdada arusaamu üksteist puudutavates väljakutsetes ning võimalustes," sõnas Tsahkna.

Tsahkna rääkis, et arutas oma Iisraeli kolleegiga riikide kahepoolseid suhteid ja piirkondlikke arenguid.

Sa'ar ütles pressikonverentsil, et usub Eesti–Iisraeli suhtesse. "Eesti on väike riik, mis seisab silmitsi ohtudega. Iisrael on väike riik samuti. Me oleme riigi loomisest saati pidanud võitlema riikidega, mis on meist suuremad," lausus ta.

Sa'ar märkis, et saatkonna avamine Tallinnas saadab sõnumi Teherani. "Iraan võtab sihikule Iisraeli saatkondi ja diplomaate – see meid ei heiduta. Vastupidi, me kavatseme Iisraeli suhteid maailmas laiendada."

Iisraeli välisminister lisas, et Tallinnas avatud saatkond on kolmas, mis ta sel aastal on avanud. Varasemalt avas ta saatkonna Moldovas ja Zambias. "Me jätkame suhete tugevdamist riikidega üle maailma, kuid pühendume rohkem sõbralikele riikidele nagu Eesti," märkis ta.

Sa'ar tänas Tsahknat nii isikliku kui ka riikidevahelise sõpruse eest.

Sa'ar: rahvusvaheline kriminaalkohus on korrumpeerunud

Delfi ajakirjanik Kaarel Kressa küsis pressikonverentsil, kas ajal, mil rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) on Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes inimsusevastaste kuritegude süüdistusega seoses vahistamismääruse väljastanud, on saatkonna avamine ja suhete tihendamine õige.

Tsahkna vastas, et alati on õige aeg rahu poole püüelda ja Iisraeliga suhteid tihendada. "Peame keskenduma ka oma riiklikele huvidele ning Iisrael on, ja on ka edaspidi, siin usaldusväärne partner olnud," lausus Eesti välisminister.

Ta märkis, et ka Eesti kuulub ICC-sse ja peab kohtu ees võetud kohustusi täitma.

Sa'ar nimetas ICC-d korrumpeerunuks.  

"Poliitiliselt korrumpeerunud nii-öelda kohus on teinud otsuse demokraatlikult valitud riigijuhtide suhtes. See pretsedent rikkus ICC tõsiseltvõetavuse. Selle tagajärg on sanktsioonid USA poolt," sõnas ta.

Sa'ar kiitis Ungari peaminister Viktor Orbani otsust ICC-st lahkuda ja rõhutas, et Iisrael ei tunnista rahvusvahelise kriminaalkohtu võimu, kuna nad ise sinna ei kuulu.

Eestis visiidil viibiv Sa'ar kohtub teisipäeval mitmete Eesti ministritega, sealhulgas peaminister Kristen Michaliga.

Kaitseminister Hanno Pevkur teatas pärast kohtumist, et arutas Iisraeli välisministriga võimalusi avardada kahe riigi kaitsekoostööd.

"Iisrael on sarnaselt Eestile väikese rahvaarvu ja territooriumiga riik. Iisrael on läbi kümnendite suutnud ehitada üles väga tugeva reservväel põhineva kaitseväe koos väga võimeka kaitsetööstusega. Eestil on nii Iisraelilt õppida kui jagada oma kogemust, et mõlema riigi kaitsevõimet tõsta," ütles Pevkur.

Kaitseminister rõhutas, et juba praegu on Iisrael Eestile kaitsevaldkonnas oluline partner. "Oleme Iisraelist soetanud olulisi relvasüsteeme, nende hulgas kuulipildujaid, laeva- ja tankitõrjerakette ning õhuründemoona. Lisaks näeme arvukalt uusi häid koostöövõimalusi Eesti ja Iisraeli kaitsetööstusettevõtete vahel, kasvatades seeläbi ka Eesti riigi kaitsevõimet," lisas Pevkur.

Toimetaja: Valner Väino

