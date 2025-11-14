Nädalavahetus toob heitliku ilma ja libeduse tänavaile

Laupäeval tugevneb Lõuna-Skandinaavia kohal kuiva ilmaga kõrgrõhkkond, mille hari ulatub ka Leedu ja Läti kohale. Põhja pool jääb domineerima Barentsi merel pöörlev tsüklon, mille servas liiguvad lörtsi- ja lumehood loodest kagusse, jōudes ka Eestisse.

Öö vastu laupäeva tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Lisaks on rannikualadel ka äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 8, iiliti 11, rannikul loode- ja põhjatuul 8 kuni 14, iiliti 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kuni +4 kraadi. Teedel on suur libeduseoht.

Laupäeva hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Tuul puhub loodest 3 kuni 8, iiliti 11, saartel ja rannikul 8 kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, rannikul kuni +5 kraadi.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega ning kohati sajab ikka lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Puhub loode- ja lääne-, pärastlõunal lääne- ja edelatuul kiirusega 3 kuni 8, iiliti 11, rannikul kuni 12, iiliti 18 meetrit sekundis. Termomeetri näit tõuseb vahemikku -1 kuni +4, rannikul kuni +6 kraadi.

Pühapäev tuleb pilvine ning oodata on nii vihma, lörtsi, kui ka lund. Esmaspäevast esineb pilvises taevas ka selgimisi. Kui nädala alguses tulevad sajud alla peamiselt Lääne-Eestis vihma ja lörtsina, siis õhtu poole Kesk-Eestis ka lumena.

Teisipäeval ja kolmapäeval sajab juba kõikjal lund ja lörtsi. Õhutemperatuur langeb ehk kui pühapäeval on veel sooja keskmiselt 3, siis kolmapäeval juba vaid 0 kraadi.