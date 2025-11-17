X!

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

Õiguskantsler Ülle Madise.
Õiguskantsler Ülle Madise.
Kuigi pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine võib tekitada segadust ja ebamugavust, ei ole sotsiaalkindlustusamet pensionide väljamaksmise kuupäeva muutes rikkunud põhiseadusega kehtestatud hea halduse tava, leidis õiguskantsler Ülle Madise.

Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kelle arvates pole jaanuaris 2025 jõustunud pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmisel arvestatud pensionäride huve.

Õiguskantsler vastas, et praegusel juhul ei ole sotsiaalkindlustusamet hea halduse tava rikkunud, sest (1) amet ei ole seadusega ettenähtud pensionide väljamaksmise tähtaega ületanud, (2) pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine mõnel kuul aastas on vähim võimalik ümberkorraldus, mis tagab pensionide väljamaksmise lubatud ajal; (3) sotsiaalkindlustusamet teatas pensionide väljamaksmise tähtaja muutmisest 2024. aasta oktoobris. Amet selgitas, milles muudatus seisnes, miks see tehti ja mida peaks pensionär silmas pidama nendel kuudel, kui pension laekub 5. kuupäevale järgneva nädala alguses.

"Kuna pensionide väljamaksmise muudatustest teatati inimestele ligi kolm kuud ette, oli pensionäridel (ja ka nende lähedastel) piisavalt aega teha vajalikke ümberkorraldusi. Tuleb tõdeda, et muudatustega harjumine võib võtta aega ja tõenäoliselt oli ka inimesi, kes ootasid, et pensioni makstakse varem kehtinud tähtaegadel. Siiski ei tulnud pensionide paar päeva hilisem väljamaksmine pensionäridele täiesti ootamatult," leidis õiguskantsler Ülle Madise.

Õiguskantsleri vastusest selgus, et riikliku pensionikindlustuse seadus kohustab sotsiaalkindlustusametit maksma inimestele pensioni välja iga kuu jooksva kuu eest. See tähendab, et pension tuleb välja maksta hiljemalt kuu viimasel päeval. Järelikult ei sätesta seadus, et pension tuleb inimesele välja maksta hiljemalt 5. kuupäeval.

Pensionide väljamaksmise pikaaegse praktika kohaselt makstakse pension välja jooksva kuu alguses, seega makstakse pension ette, mitte aga eelmise kuu eest tagantjärele. Seda põhimõtet ümberkorraldusega ei muudetud.

Tavapäraselt maksab sotsiaalkindlustusamet pensioni välja iga kuu 5. kuupäeval. Kui see kuupäev langes nädalavahetusele, maksti varem pension välja nädalavahetusele eelnenud reedel (3. või 4. kuupäeval). Alates 1. jaanuarist 2025 makstakse niisugusel juhul pension välja nädalavahetusele järgneval esmaspäeval või teisipäeval (6. või 7. kuupäeval). 2025. aastal oli selliseid olukordi neljal kuul. Ülejäänud kaheksal kuul pensionide väljamaksmise kuupäev ei muutunud – pensioni makstakse endiselt 5. kuupäeval.

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas pensionide väljamaksmise kuupäevaga seonduvat eelmisel aastal 21. oktoobril. Sotsiaalkindlustusamet selgitas riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmetele, et pensionite väljamaksmise protsess on ajakriitiline, kuid infosüsteemid on vanad ning otsuseid tuleb käsitsi üle kontrollida, mis toob kaasa ületunnitöö. Pealegi ei ole koostööks vajalikud partnerasutused alati kättesaadavad. Komisjon võttis esitatud info teadmiseks.

Õiguskantsleri nõunikule selgitas sotsiaalkindlustusamet veel, et igakuine pensionide väljamakse protsess algab kuu lõpus. Pensionidest arvutatakse tulumaks maha alates 1. kuupäevast ning pankadele tuleb pensioniraha üle kanda kaks päeva enne väljamaksekuupäeva. Niisiis tuleb mõnikord pankadele raha üle kanda juba 1. kuupäeval. Sellisel juhul ei saa amet tagada, et pensionid on välja makstud juba enne nädalavahetust.

