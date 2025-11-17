Isamaa ja Keskerakond loodavad Tallinna võimuleppe sel nädalal valmis saada

Läbirääkijate sõnul on suurem osa teemadest juba läbi vaadatud ning selle nädala lõpuks võiksid läbirääkimised lõppeda.

"Sotsiaalvaldkond, haridus, kultuur. On veel, mida arutada. Aga ma arvan, et selle nädala jooksul me jõuame," ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Isamaa Tallinna piirkonna juhi Riina Solmani sõnul on läbirääkijatel aega. Valimistulemusi pole kohtuvaidluste tõttu välja kuulutatud ning Tallinna volikogu uus koosseis tuleb kokku 4. detsembril.

"Ongi tähtis teha korralik koalitsioonileping, et pärast oleks vähem vaidlusküsimusi. Nelikliidu me tegime väga hoogsalt, tegime öötundidel, kõiki asju korralikult läbi ei mõelnud ja siis hakkasid vaidlused linnavalitsuses alles töö käigus pihta," lausus Solman.

Kõlvarti sõnul on läbirääkimiste ajal vaieldud, kuid jõutud kompromissini.

"Läbirääkimiste käigus me saame tõdeda, et ühisosa on olemas. Muidugi see ei tähenda, et meil ei teki ka aruteluvajadusi, aga tänase päevani me oleme suutnud ühisosa leida," ütles Kõlvart.

Enne läbirääkimiste ametlikku algust leppisid Keskerakond ja Isamaa kokku, et linnapeakandidaadi leiab Isamaa ning see tuleb väljastpoolt poliitikat. Solmani sõnul jääb kandidaadi nimi saladuseks läbirääkimiste lõpuni.

"Nii olulise figuuri nagu Tallinna isiku nimetamise protsess peab olema nii delikaatne, et me ei põhjusta isikule endale, tema keskkonnale, lähedastele probleeme. Eesti on nii väike, kui ei oska korralikult läbi rääkida, siis need asjad kipuvad lekkima ja selle ümber ka asjatut ažiotaaži tekitama. Seda ei ole vaja. Me tahame Tallinna linnale parimat ja parimat linnapead," lausus Solman.

Kas see inimene ise teab, et ta on linnapeakandidaat?

"Ikka, ikka, ikka. Kus ta pääseb," vastas Solman.