Trumpi sõnul võib USA alustada läbirääkimisi Maduroga

USA mereväe suurim lennukikandja USS Gerald R. Ford saabus hiljuti Kariibi mere piirkonda ja Ühendriikide ning Venezuela režiimi vahel kasvavad pinged. President Donald Trump ütles siiski, et USA võib alustada kõnelusi Nicolás Maduroga.

"Meil võivad olla Maduroga mõned arutelud ja vaatame, kuidas see välja kukub. Nad tahaksid rääkida," ütles Trump.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi administratsioon püüab avaldada Madurole survet, et too astuks ametist tagasi. USA võimud teatasid pühapäeval, et nimetavad kuritegeliku rühmituse Cartel de los Soles'i terroristlikuks organisatsiooniks. Väidetavalt on rühmitus seotud Venezuela režiimiga.

Trump on varem korduvalt juba teatanud mitmest rünnakust Venezuelast pärit narkolaevade pihta. Hiljuti saabus piirkonda veel ka USA suurim lennukikandja USS Gerald R. Ford.

Trumpi administratsioon on öelnud, et vägede suurendamise eesmärk on võidelda narkokaubitsejate vastu.

Ka üks kõrge USA ametnik ütles pühapäeval, et Venezuelas ei ole sõjalisi meetmeid oodata. Veel kaks USA ametnikku ütlesid, et Trump ei ole veel otsustanud, kas Venezuelat rünnata, et Maduro kukutada.

Ametnike sõnul hõlmasid eelmisel nädalal esitatud võimalused erivägede kasutamist ja õhurünnakuid valitsusobjektide vastu. Trump ise andis möödunud reedel märku, et on Venezuela asjus otsuse teinud, kuid ei avaldanud täpsemaid üksikasju.

Maduro ise väidab, et USA tahab tema režiimi kukutada. Pärast septembris toimunud esimesi rünnakuid narkopaatide vastu lubas Maduro esitada andmed, mis näitavad, et tema riik ei tegele narkokaubandusega.