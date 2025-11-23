Ministeerium kavatseb karmistada kergliikuritega sõitmise reegleid alaealistele

Elektritõukerataste ja pisimopeedidega juhtunud õnnetuste arv on tänavu langenud, kuid liiklusohtlikesse olukordadesse sattunud alaealised valmistavad riigile jätkuvalt muret. Naaberriigis Lätis hukkus oktoobris kaks alaealist, kes sõitsid pisimopeediga rongi ette. Kliimaministeeriumi eestvedamisel on nüüd ka Eestis asutud valdkonda parandama.

"Kõige rohkem õnnetusi on just seitsme- kuni 14-aastastega ja seetõttu kaalume seda, et alla kümneaastased üldse ei võiks kergliikuritega sõiduteel liigelda," sõnas taristuminister Kuldar Leis.

Kümne- kuni 15-aastastelt plaanitakse ühe variandina nõudma hakata jalgrattajuhiluba ka tõukerattaga sõitmisel. Statistika näitab, et tänavu on kergliikuritega juhtunud õnnetusi 303 ehk 26 protsenti vähem kui möödunud aastal. Hukkunuid oli eelmisel aastal kaks, tänavu üks.

"Alaealistega on seotud umbes 25 protsenti nendest numbritest. Alaealistega on see murekoht, sest praegu on väga hästi saadaval sellised võimsad ja kiired elektritõukerattad, millega sõidetakse siin 40-60 kilomeetrit tunnis. Oleme ka näinud, kuidas sada kilomeetrit tunnis nendega sõidetakse," lausus Põhja prefektuuri operatiivjuht Pirko Pärila.

Elektritõukerataste müügiga tegeleva Voltride'i kaasasutaja Mart Einpalu sõnul on mure selles, et võimsaid kiirusepiiranguta elektrisõidukeid ostetakse tihti internetist.

"Ma ei hakka seda brändi nime nimetama, aga see on teismeliste hulgas praegu kõige populaarsem tõuks. Nad tulevad uksest sisse, küsivad meie käest, kas me ei saaks teie käest osta. Ma ütlen, et me ei müü seda, kuna see tuleb Euroopasse ilma piiranguta," ütles Einpalu.

Ka taristuminister ütles, et fookus on rendiratastelt liikunud noortele. Kõige enam peavalu valmistavad linnaäärsed piirkonnad, kus on lastel palju isiklikke elektrimasinaid.

"Seal näiteks krutivad nad maha kiiruspiirangud. Nad ei käitu reeglitele vastavalt. Täna ei kurda mitte nii palju nende rendisõidukite üle, vaid erasõidukite üle," sõnas Leis.

Koos rendifirmadega otsib riik ka viise, kuidas vanusekontroll muuta usaldusväärsemaks. Renditõukeratastega tohib sõita vanusest 16, kuid praegu võimaldavad mitmed platvormid alaealistel oma vanust kõrgemaks valetada.

Lihtsamad muudatused on ministeeriumil plaanis ellu viia kevadeks. Ükski riigikogu erakond kergliikurite piiramise vastu pole, mistõttu loodab minister, et ka vajalikud seadusemuudatused jõuab enne 2027. aasta valimisi ära teha.