X!

Ministeerium kavatseb karmistada kergliikuritega sõitmise reegleid alaealistele

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kuna enamik õnnetusi juhtub just seitsme- kuni 14-aastastega, plaanib kliimaministeerium karmistada kergliikuritega sõitmise reegleid alaealistele.

Elektritõukerataste ja pisimopeedidega juhtunud õnnetuste arv on tänavu langenud, kuid liiklusohtlikesse olukordadesse sattunud alaealised valmistavad riigile jätkuvalt muret. Naaberriigis Lätis hukkus oktoobris kaks alaealist, kes sõitsid pisimopeediga rongi ette. Kliimaministeeriumi eestvedamisel on nüüd ka Eestis asutud valdkonda parandama.

"Kõige rohkem õnnetusi on just seitsme- kuni 14-aastastega ja seetõttu kaalume seda, et alla kümneaastased üldse ei võiks kergliikuritega sõiduteel liigelda," sõnas taristuminister Kuldar Leis.

Kümne- kuni 15-aastastelt plaanitakse ühe variandina nõudma hakata jalgrattajuhiluba ka tõukerattaga sõitmisel. Statistika näitab, et tänavu on kergliikuritega juhtunud õnnetusi 303 ehk 26 protsenti vähem kui möödunud aastal. Hukkunuid oli eelmisel aastal kaks, tänavu üks.

"Alaealistega on seotud umbes 25 protsenti nendest numbritest. Alaealistega on see murekoht, sest praegu on väga hästi saadaval sellised võimsad ja kiired elektritõukerattad, millega sõidetakse siin 40-60 kilomeetrit tunnis. Oleme ka näinud, kuidas sada kilomeetrit tunnis nendega sõidetakse," lausus Põhja prefektuuri operatiivjuht Pirko Pärila.

Elektritõukerataste müügiga tegeleva Voltride'i kaasasutaja Mart Einpalu sõnul on mure selles, et võimsaid kiirusepiiranguta elektrisõidukeid ostetakse tihti internetist.

"Ma ei hakka seda brändi nime nimetama, aga see on teismeliste hulgas praegu kõige populaarsem tõuks. Nad tulevad uksest sisse, küsivad meie käest, kas me ei saaks teie käest osta. Ma ütlen, et me ei müü seda, kuna see tuleb Euroopasse ilma piiranguta," ütles Einpalu.

Ka taristuminister ütles, et fookus on rendiratastelt liikunud noortele. Kõige enam peavalu valmistavad linnaäärsed piirkonnad, kus on lastel palju isiklikke elektrimasinaid.

"Seal näiteks krutivad nad maha kiiruspiirangud. Nad ei käitu reeglitele vastavalt. Täna ei kurda mitte nii palju nende rendisõidukite üle, vaid erasõidukite üle," sõnas Leis.

Koos rendifirmadega otsib riik ka viise, kuidas vanusekontroll muuta usaldusväärsemaks. Renditõukeratastega tohib sõita vanusest 16, kuid praegu võimaldavad mitmed platvormid alaealistel oma vanust kõrgemaks valetada.

Lihtsamad muudatused on ministeeriumil plaanis ellu viia kevadeks. Ükski riigikogu erakond kergliikurite piiramise vastu pole, mistõttu loodab minister, et ka vajalikud seadusemuudatused jõuab enne 2027. aasta valimisi ära teha.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:02

Trump: Ukraina "juhtkond" pole meie pingutuste eest näidanud vähimatki tänulikkust Uuendatud

19:45

Hooldekodude toetussüsteemi on plaanis uuendada

19:42

Pärnu lõpetas Lätis kaotusteseeria

19:27

Raik: ei ole realistlik, et USA hülgab Ukraina ja sõda jätkub Euroopa toetusega

19:18

Aigro kordas 14. kohta, aga leidis hüpetes puudujääke

19:02

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:40

Tagasi koju jõudnud Barcelona võitis kindlalt

18:37

Riik plaanib muuta hooldekodude rahastamist

18:36

Ministeerium kavatseb karmistada kergliikuritega sõitmise reegleid alaealistele

18:35

ERR Saksamaal: kaitsetööstuse ettevõtted demonstreerisid viimaseid arenguid droonitõrjes

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:02

Trump: Ukraina "juhtkond" pole meie pingutuste eest näidanud vähimatki tänulikkust Uuendatud

08:25

FT: Rubio püüdis Ukraina rahuplaanist taanduda

22.11

Marek Kohv: isegi kui USA lõpetab abi ja luureinfo andmise, Ukraina kokku ei kuku

12:18

Patrullpolitseinik: väljakutsetel käies avaneb Eestist kurb pilt

22.11

Sõja 1368. päev. USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval Uuendatud

22.11

Venemaa keskpank alustas oma reservidest kulla müümist

06:35

Ülevaade: suuremate teatrite rahastus ja piletitulu

09:17

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

22.11

Suri sisearhitekt Leila Pärtelpoeg

22.11

Trumpi sõnul pole rahuplaan tema viimane pakkumine Ukrainale

ilmateade

loe: sport

19:42

Pärnu lõpetas Lätis kaotusteseeria

19:18

Aigro kordas 14. kohta, aga leidis hüpetes puudujääke

18:40

Tagasi koju jõudnud Barcelona võitis kindlalt

18:10

Tartu Bigbank võitis Selver x TalTechi kuivalt

loe: kultuur

14:33

Keelesäuts. Oh seda hunnitut hunnikut sunnikuid!

14:20

18-kordne Grammy-võitja Béla Fleck esineb veebruaris Tallinnas

09:47

LR-i kuldsarjas ilmus Ditlevseni jutukogu "Noor tütarlaps saab vanaemaks ja teisi jutte"

09:33

Aivar Kulli ajalootund. Betti Alver ja Heiti Talvik

loe: eeter

16:46

Läbipõlemise seljatanud naine: esimestel nädalatel magasin 18 tundi päevas

14:20

Taavi Kotka: eestlastele otsa vaadates näen, et me ei anna oma riiki ära

12:18

Patrullpolitseinik: väljakutsetel käies avaneb Eestist kurb pilt

22.11

Marek Sadam: ma kardan inimesi, kes kogu aeg rõõmsad on

Raadiouudised

18:25

NATO otsib uusi droonitõrje vahendeid idatiiva kaitseks

18:25

Päevakaja (23.11.2025 18:00:00)

22.11

Päevakaja (22.11.2025 18:00:00)

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

21.11

Päevakaja (21.11.2025 18:00:00)

21.11

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 15:00:00)

21.11

Laupäeval sajab kohati lörtsi ja vihma

21.11

ÜRO kliimakonverentsil pole fossiilkütuste teemal kokkuleppele jõutud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo