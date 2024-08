Matti Maasikas saab EL-i välisteenistuses Euroopa osakonna tegevdirektoriks

Praegu EEAS-i peasekretäri strateegiliste küsimuste nõunikuna töötanud Maasikas alustab 1. novembril tööd EL-i välisteenistuse Euroopa tegevdirektorina, teatas Euroopa Komisjoni Eesti-esinduse kommunikatsioonijuht ERR-ile.

EEAS-i Euroopa direktoraat kujundab Euroopa Liidu poliitikat EL-i mittekuuluvate Euroopa riikide – Türgi, Lääne-Balkani riigid, Ühendkuningriik, Norra, Island, Šveits ja väikeriigid – suhtes.

Tegevdirektor on EEAS-i struktuuris kolmas juhtimistasand. Välisteenistus allub Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, kelleks praegu on hispaanlane Josep Borrell ning kelle järglaseks on esitatud Eesti endine peaminister Kaja Kallas.

Teenistuse igapäevast tegevust koordineerib peasekretär, kelleks on itaallane Stefano Sannino ja kellel on kolm asepeasekretäri. Maailma eri regioonidega suhteid korraldavaid tegevdirektoreid on EEAS-is kümme.

Maasikas oli aastatel 2019–2023 Euroopa Liidu esinduse juht Ukrainas.

Välisministeeriumis alustas ta tööd 2001. aastal, olles 2001–2005 Eesti suursaadik Soomes ning aastatel 2005–2008 ministeeriumi kantsler. Aastatel 2009–2010 töötas ta Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku Olli Rehni kabinetis, 2010–2011 Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Durao Barroso nõunike meeskonnas.

Alates 29. augustist 2011 oli Matti Maasikas Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures ehk Eesti EL-esinduse juht.

Eesti eesistumise ajaks Euroopa Liidus 2017. aasta teisel poolaastal määras valitsus ta Eesti eriesindajaks Euroopa Liidu juures ülesandega esindada Eestit Euroopa Parlamendi plenaaristungitel, kaitstes seal nõukogu ühiseid seisukohti. Alates 2018. aastast oli Maasikas välisministeeriumi asekantsler.

Maasikas oli aastatel 1994–1996 erakonna Isamaa välissekretär, 1999. aastani riigikogu kantselei välissuhete osakonna juhataja ning aastatel 1999–2001 peaminister Mart Laari büroo juhataja. Maasikas oli aastatel 1992–2020 Isamaa Erakonna liige.