Solman: laupäeval ütleme välja Tallinna linnapeakandidaadi nime

Riina Solman.
Riina Solman. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Isamaa erakonna Tallinna piirkonna juht Riina Solman kinnitas, et laupäeval saab avalikkus teada Tallinna linnapeakandidaadi nime. Solman lisas, et lõpule jõudnud koalitsiooniläbirääkimised Keskerakonnaga olid rahumeelsed ja probleemkohti polnud.

"Koalitsiooniläbirääkimised Keskerakonnaga on olnud väga rahumeelsed, asjad, millest me kartsime, et võivad olla probleemkohad, selleks ei osutunud. Me oleme mõlemad keskendunud südamelähedastele teemadele, milleks on kommunaalteemad, pered ja turvatunne. Oleme arutanud ka riikliku poliitika teemasid, sest Tallinna, kus toodetakse 50 protsenti SKP-st, puudutavad kindlasti ka need teemad väga palju," lausus Solman.

Solmani sõnul on Isamaal linnapeakandidaat olemas, kuid selle avalikustamisega tuleb veel hoogu pidada. "Olulised etapid on enne avalikustamist vaja veel läbida, peame teda tutvustama ja arutama veel Tallinna juhatuses," rääkis Solman.

Avalikkus saab linnapeakandidaadi nime teada laupäeval.

Solman rääkis, et veel kolmapäevalgi arutati koalitsioonipartneri Keskerakonnaga koalitsioonidokumenti. "Tänu riigikohutule, kes menetles veel üleeilseni valimiskaebusi, oli meil aega teha seda põhjalikult. See on väga oluline, sest ajalugu on näidanud, et kui koalitsioonileping pannakse kokku kiirustades, siis see on pinnas tulevasteks arusaamatusteks," lausus Solman.

Koalitsioonilepingut tutvustab Isamaa neljapäeval erakonna liikmetele ja esmaspäeval avalikkusele.

Uue linnavõimu esimene volikogu tuleb kokku teisipäeval. "Tõenäoliselt saab see olema kell 14, aga see veel täpsustub," lausus Solman.

Abilinnapeade määramisega pole võimuliit Solmani sõnul veel tegelenud. Samuti pole tal olnud aega tegeleda küsimusega, kas temast võiks saada üks abilinnapeadest. "Tegelesime pingsalt eelarveküsimustega, et vaadata, kuidas rahastada meie eesmärke linnavalitsemises," lausus poliitik.

Toimetaja: Mari Peegel

