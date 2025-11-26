X!

Pern: väide Pruunsilla kui juriidilise isiku kahtlustuse kohta on vale

Eesti
{{1764161280000 | amCalendar}}
Parvel Pruunsild
Parvel Pruunsild Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Erakond Isamaa sai kahtlustuse kohaselt 330 000 eurot keelatud annetusi ning Parvel Pruunsilla kaitsja Paul Kerese väitel on sellest 220 000 euro osas esitatud kahtlustus Pruunsillale kui juriidilisele isikule. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul ei vasta see info tõele.

Teisipäeval teatas prokuratuur, et kriminaalasjas kontrollitakse kaht eraldiseisvat sündmustikku, millest ühe puhul on tegu keelatud annetuse tegemises erakonnale Isamaa 110 000 euro ulatuses ja selle eest esitati Isamaale kahtlustus annetuse vastuvõtmises. Teise sündmuse puhul on tegu 220 00 euro ulatuses keelatud annetuse tegemisega Isamaale.

Teisipäeva õhtul ei soostunud Taavi Pern avalikustama, milline juriidiline isik on 220 000-eurose annetusega seotud, kuid kolmapäeval ütles Pruunsilla kaitsja Paul Keres ERR-ile, et tegu on Parvel Pruunsillale kui juriidilisele isikule esitatud kahtlustusega.

"Kahtlustus heidab Pruunsillale ette juriidilise isikuna annetuse tegemist," lausus Keres.

Ta lisas, et olukord tekitab kimbatust, sest Pruunsild ei ole juriidiline isik ega saa seetõttu juriidilise isikuna ka annetust teha.

"Aga prokuratuuril on teistsugune nägemus," tõdes Keres, kelle sõnul ei saa ta kohtueelse menetluse andmeid detailsemalt kommenteerida.

Taavi Pern ütles ERR-ile, et info Pruunsillale kui juriidilisele isikule kahtlustuse esitamise kohta ei vasta tõele.

"See on täiesti eksitav väide. Parvel Pruunsillale esitatud kahtlustuse sissejuhatavas osas on öeldud tsitaadina, et Parvel Pruunsilda kahtlustatakse keelatud annetuse tegemises koos Tõnis Paltsi ja juriidilise isikuga. Ei ole öeldud, et Parvel Pruunsild on juriidiline isik," selgitas ta.

Pern lisas, et selgelt ja arusaadavalt on kahtlustuses öeldud, et tegu on toime pandud kolme isiku vahel koos ning üks nendest on juriidiline isik.

Kahtlustuse kohaselt rahastas Pruunsild selle äriühingu tegevust ja tegi seega kokkuvõttes võimalikuks, et see juriidiline isik osutas teenuseid erakonnale Isamaa.

See tähendab ühtlasi, et juriidilisest isikust kahtlustatava nimi on avalikkusele jätkuvalt teadmata, sest nagu Pern juba teisipäeval ütles, on nad valmis seda kinnitama üksnes juhul, kui see info muude kanalite kaudu avalikuks saab.

"Praegu ei ole mul võimalik ühtki detaili lisada," tõdes juhtiv riigiprokurör.

Kahtlustuse kohaselt tegid Pruunsild, Palts ja üks juriidiline isik aastatel 2021–2023 Isamaale suures ulatuses keelatud annetusi. Kogusumma ulatub vähemalt 200 004 euroni.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:40

Europarlament toetas vanusepiirangu kehtestamist sotsiaalmeedia kasutamisel

17:35

Arbeiter hakkab juhendama Viimsi noormehi

17:05

ERJKi juht: erakondade rahastamise seadus on lünklik ja vajab muutmist

17:05

Aigro pääses Faluni MK-etapi suurel mäel teise vooru

17:02

Havryil Sydoryk annab esimese avaliku kontserdi pärast "Klassikatähtede" võitu

16:51

Tallinnas esineb Ateena alternatiivse popmuusika produtsent Evita Manji

16:46

Eesti Kontserdi uus juht: kaebamise asemel tuleb mõelda, mida olemasolevaga saab teha

16:40

Isamaa sai Tartus paika abilinnapeakandidaadid

16:35

Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast Uuendatud

16:28

Arand jätkab F1 hooaega Saudi Araabia etapiga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.11

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega Uuendatud

25.11

Norra kaalub kõrgete elektrihindade tõttu Euroopa elektrivõrgust eraldumist

25.11

Politico: Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Kallasega

16:35

Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast Uuendatud

11:58

Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

25.11

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

25.11

Sõja 1371. päev. Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

11:23

Peeter Kaldre: viimane rahusuvi?

07:20

Reuters: Lukoili kaasasutaja müüs osaluse Vene naftahiiglases

25.11

Kahtlustuse järgi tehti Isamaale 330 000 euro ulatuses keelatud annetusi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:35

Arbeiter hakkab juhendama Viimsi noormehi

17:05

Aigro pääses Faluni MK-etapi suurel mäel teise vooru

16:28

Arand jätkab F1 hooaega Saudi Araabia etapiga

15:58

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

loe: kultuur

17:02

Havryil Sydoryk annab esimese avaliku kontserdi pärast "Klassikatähtede" võitu

16:51

Tallinnas esineb Ateena alternatiivse popmuusika produtsent Evita Manji

16:46

Eesti Kontserdi uus juht: kaebamise asemel tuleb mõelda, mida olemasolevaga saab teha

13:47

Anu Allas avaldas kirjanike liidu romaanivõistlusel kolmanda koha pälvinud romaani

loe: eeter

14:45

Triinu Upkin: punkmässballett väljendab meie arvamust kultuuripoliitikast

12:44

Lauri Räpp: raske haigus muutis treppidel liikumise peaaegu võimatuks

11:30

Mirko Rajas: mind puudutas igatseva isa ja tema poja käestlibisev suhe

10:25

Maiken: ma ei kahetse, et oma lauljakarjääri lõpetasin

Raadiouudised

15:45

Narva soojusvõrk lükkas soojuse ostukonkursi pakkumiste tähtaja kahe kuu võrra edasi

15:40

Pöördumine riigikogule: kvalifikatsioonita õpetaja palk langeks 1820 eurolt 886 eurole

15:30

Raadiouudised (26.11.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (26.11.2025 12:00:00)

10:00

Pärnu uus koalitsioon tahab varem koostatud eelarve ümber teha

09:55

Tartu Toidupank sattus rahalistesse raskustesse

09:50

Välisministeerium valmistub peahoone rekonstrueerimiseks

09:20

Raadiouudised (26.11.2025 09:00:00)

25.11

Päevakaja (25.11.2025 18:00:00)

25.11

Võrdõigusvolinik saab tulevast aastast õigusi juurde

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo