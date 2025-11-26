Pern: väide Pruunsilla kui juriidilise isiku kahtlustuse kohta on vale

Erakond Isamaa sai kahtlustuse kohaselt 330 000 eurot keelatud annetusi ning Parvel Pruunsilla kaitsja Paul Kerese väitel on sellest 220 000 euro osas esitatud kahtlustus Pruunsillale kui juriidilisele isikule. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul ei vasta see info tõele.

Teisipäeval teatas prokuratuur, et kriminaalasjas kontrollitakse kaht eraldiseisvat sündmustikku, millest ühe puhul on tegu keelatud annetuse tegemises erakonnale Isamaa 110 000 euro ulatuses ja selle eest esitati Isamaale kahtlustus annetuse vastuvõtmises. Teise sündmuse puhul on tegu 220 00 euro ulatuses keelatud annetuse tegemisega Isamaale.

Teisipäeva õhtul ei soostunud Taavi Pern avalikustama, milline juriidiline isik on 220 000-eurose annetusega seotud, kuid kolmapäeval ütles Pruunsilla kaitsja Paul Keres ERR-ile, et tegu on Parvel Pruunsillale kui juriidilisele isikule esitatud kahtlustusega.

"Kahtlustus heidab Pruunsillale ette juriidilise isikuna annetuse tegemist," lausus Keres.

Ta lisas, et olukord tekitab kimbatust, sest Pruunsild ei ole juriidiline isik ega saa seetõttu juriidilise isikuna ka annetust teha.

"Aga prokuratuuril on teistsugune nägemus," tõdes Keres, kelle sõnul ei saa ta kohtueelse menetluse andmeid detailsemalt kommenteerida.

Taavi Pern ütles ERR-ile, et info Pruunsillale kui juriidilisele isikule kahtlustuse esitamise kohta ei vasta tõele.

"See on täiesti eksitav väide. Parvel Pruunsillale esitatud kahtlustuse sissejuhatavas osas on öeldud tsitaadina, et Parvel Pruunsilda kahtlustatakse keelatud annetuse tegemises koos Tõnis Paltsi ja juriidilise isikuga. Ei ole öeldud, et Parvel Pruunsild on juriidiline isik," selgitas ta.

Pern lisas, et selgelt ja arusaadavalt on kahtlustuses öeldud, et tegu on toime pandud kolme isiku vahel koos ning üks nendest on juriidiline isik.

Kahtlustuse kohaselt rahastas Pruunsild selle äriühingu tegevust ja tegi seega kokkuvõttes võimalikuks, et see juriidiline isik osutas teenuseid erakonnale Isamaa.

See tähendab ühtlasi, et juriidilisest isikust kahtlustatava nimi on avalikkusele jätkuvalt teadmata, sest nagu Pern juba teisipäeval ütles, on nad valmis seda kinnitama üksnes juhul, kui see info muude kanalite kaudu avalikuks saab.

"Praegu ei ole mul võimalik ühtki detaili lisada," tõdes juhtiv riigiprokurör.

Kahtlustuse kohaselt tegid Pruunsild, Palts ja üks juriidiline isik aastatel 2021–2023 Isamaale suures ulatuses keelatud annetusi. Kogusumma ulatub vähemalt 200 004 euroni.