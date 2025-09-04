Washington kaebas Trumpi valitsuse rahvuskaardi linna saatmise eest kohtusse

Hagi, mis on esitatud föderaalkohtusse, nõuab kohtumäärust, mis takistaks vägede kasutuselevõttu, väites, et see on põhiseadusevastane ja rikub mitmeid föderaalseid seadusi.

"Relvastatud sõdurid ei peaks patrullima Ameerika kodanike seas Ameerika pinnal," ütles Washingtoni linna peaprokurör Brian Schwalb sotsiaalmeedias.

"Sunniviisiline sõjaline okupatsioon Columbia ringkonnas (D.C.) rikub meie kohalikku autonoomiat ja põhiõigusi. See peab lõppema," lisas Schwalb.

Trump teatas augusti alguses, et võtab Washingtoni politsei föderaalse kontrolli alla ja toob riigi pealinna kuritegevuse ohjeldamiseks rahvuskaardi.

Augusti lõpus teatas ta uutest meetmetest linnas julgeoleku tugevdamiseks, mille tagajärjel hakkasid rahvuskaardi üksused relvi kandma.

Trump ja teised vabariiklastest poliitikud on väitnud, et USA pealinn on kuritegevusest tulvil, vaevleb kodutuse käes ja on rahaliselt halvasti juhitud. See vastab mitmete suurte USA linnade osas viimastel aastakümnetel ka tõele.

Washingtoni politsei andmed näitavad vägivaldse kuritegevuse märkimisväärset langust aastatel 2023–2024, kuid see järgnes varasemate aastate kasvule.

Ka föderaalsed korrakaitseametnikud – sealhulgas immigratsiooni- ja tolliamet (ICE) – on Washingtoni tänavatel oma kohalolekut suurendanud, mis on tekitanud elanikkonna ka üleüldist pahameelt ja proteste.

Teisipäeval teatas Trump, et saadab rahvuskaardi ka Chicagosse.

Trump saatis suve alguses rahvuskaardi protestide tõttu Los Angelese tänavatele. California föderaalkohtunik otsustas hiljem, et rahvuskaardi saatmine linna rikkus föderaalseadust.